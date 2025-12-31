Vuodenvaihde Helsingissä: 156 ensihoitotehtävää ja 43 pelastustehtävää – Ilotulitteet työllistivät pelastusta

Ensihoitopalvelun tehtävien kokonaismäärä uuden vuoden aattona oli 156 kpl 09:00 – 01:20 välillä.



Helsingin ensihoitopalvelu oli varautunut vuodenvaihteeseen lisäämällä yön valmiuteen ylimääräisiä ambulansseja. Tehtävissä korostuivat tyypilliseen tapaan päihteiden käyttöön liittyvät myrkytykset ja kaatumiset. Ilotulitteiden aiheuttamia vammoja ei ole tänä vuonna noussut esiin ensihoidossa.



- Tehtävämäärät ovat olleet vaihtelevia. Jossain kohtaa päivää oli kiireisempää ja sitten rauhoittui hetkeksi, kunnes tehtävämäärät alkoivat taas lisääntymään, ensihoitomestari Timo Vesterback toteaa.



- Kansalaistorilla oli suhteellisen rauhallista, vaikka paikalla oli oman pikaisen arvion mukaan ainakin 40 000 ihmistä. Ihmiset juhlivat hyvätapaisesti, Ensihoidon kenttäjohtaja Mika Korhonen kertoo Kansalaistorilta.



Ilotulitteet työllistivät pelastusyksiköitä



Pelastuslaitoksen osalta uuden vuoden aatto sujui melko kiireisissä merkeissä. 09:00 – 01:00 aikana kirjattiin yhteensä 43 hälytystä, joista suurin osa liittyi ilotulitteista aiheutuneisiin tulipaloihin.



- Iltaa kohti tilanne kiihtyi. Iltapäivästä lähtien tehtäviä alkoi tulla, mutta alku oli vielä rauhallinen. Kaikkiaan kirjattiin kuusi hälytystehtävää, joista osa liittyi palovaroittimen tarkistuksiin. Meillekin osui hälytystehtävä, jossa raketti ammuttiin rappukäytävässä. Vahingot olisivat voineet olla huomattavasti suurempia, nyt lattiamateriaali joudutaan vaihtamaan, sillä normaali pesu ei riitä. Onneksi henkilövahinkoja ei syntynyt, asemamestari Kimmo Vallgren kertoo.

Hälytysten jakauma pelastusyksiköillä 09 – 19:00, yhteensä 11 tehtävää



• 6 tehtävää koski palovaroittimen soimista eri kohteissa: asunnoissa, rappukäytävässä ja taloyhtiön ullakolla.

• 1 pieni liikenneonnettomuus, joka ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

• 1 virka-apu poliisille, jossa pelastuslaitos auttoi poistamaan ajoneuvon moottoritien rampilta liikennehaitan välttämiseksi.

• 1 tapaus, jossa maahan upotettu Molok-jäteastia sytytettiin palamaan räjäyttämällä ilotulite.

• 2 hälytystä liittyi ilotulitteiden räjäyttämiseen kerrostalon portaikossa.



Hälytysten jakauma pelastusyksiköillä 19:00 – 01:00, yhteensä 32 tehtävää



• 13 tulipalo, muu pieni tehtävää

• 6 Automaattinen paloilmoitin tarkistustehtävä

• 4 rakennuspalo pieni

• 2 Liikenneonnettomuutta

• 2 palovaroittimen tarkistustehtävää

• 2 tarkistustehtävää, muu

• 1 Liikennevälinepalo

• 1 Eläinpelastustehtävä

• 1 Vahingontorjuntatehtävä



- Viime uuteen vuoteen verrattuna tämä oli rauhallisempi. Onko pakkassäällä vaikutusta asiaan, mahdollisesti, päivystävä palomestari Petri Strandberg pohtii.

Vahvistetut resurssit



Pelastuslaitos oli varautunut vuodenvaihteeseen vahvistamalla resursseja normaalin vahvuuden lisäksi. Kansalaistorilla oli osa pelastusyksiköistä valmiudessa tapahtuman ajan. Helsingin alueella juhlintaa turvasi myös seitsemän sopimuspalokuntaa: Tammisalon VPK, Helsingin VPK, Tapanilan VPK, Lauttasaaren VPK, Marjaniemen VPK, Länsi-Helsingin VPK ja Vuosaaren VPK.



- Helsingin VPK:lla oli kolme tehtävää: autopalo, jäteastiapalo ja tieliikenneonnettomuus. Meidän osalta ilta on ollut kiireinen. Yleensä tehtävät suuntautuvat esikaupunkialueille, mutta nyt niitä tuli myös keskustaan. Sopimuspalokunta on tiivis yhteisö, ja tämä on meille myös tapa viettää uutta vuotta. Autopalo saatiin sammutettua itsenäisesti, mikä vapautti pelastuslaitoksen pelastusyksikön huoneistopalotehtävälle, Helsingin VPK:n yksikönjohtaja Lassi Rinne kommentoi.

Pelastuslaitoksen viestintä päivitti tehostetusti somekanavia



