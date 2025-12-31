Tulli: Fitburg-aluksen lastina pakotteiden alaisia terästuotteita
Keskiviikkona 31.12. 2025 tapahtuneeseen kaapelirikkoon liittyen Fitburg-niminen rahtialus on pysäytetty Poliisin ja Rajavartiolaitoksen toimesta. Alkuselvittyjen jälkeen alus on tuotu satamaan 31.12.2025 illalla. Koska Fitburg ja sen miehistö ei ole tehnyt aluksesta ja siinä olevasta lastista laissa vaadittuja viranomaisilmoituksia, Tulli päätti suorittaa alukseen alustarkastuksen sen saavuttua satamaan.
Ennakkotietona oli, että lasti olisi Venäjältä lähtöisin olevia terästuotteita, jotka ovat laajasti Venäjään kohdistuvien pakotteiden kohteena. Tästä johtuen Tulli päätti pidättää aluksen rahtina olleet tavarat jo ennen alustarkastuksen suorittamista tavaran EU-alueelle tuonnin edellytysten esiselvittämiseksi.
Tulli on suorittanut keskiviikkona 31.12.2026 alustarkastuksen kaapelirikosta epäiltyyn Fitburg-alukseen. Tarkastus alkoi klo 16.55 ja päättyi 21.10. Alustarkastuksen alkaessa aluksen kapteenille annettiin tieto lastin pidättämisestä. Tulli teki laivaan rakenteellisen tarkastuksen ja tarkasti aluksen rahtina olleet tavarat. Tarkastuksessa tutkittiin muun muassa ruumat ja kansirakenteet.
Alustarkastuksen yhteydessä todettiin rahtia koskevien asiakirjojen ja tarkastustoimenpiteiden perusteelle, että rahti on rakenneterästä. Tullin asiantuntijoiden tulkinnan mukaan kyseinen rakenneteräs on EU:n asettamien sektoripakotteiden alaista tavaraa. Tällaisten pakotetavaroiden tuonti EU-alueelle on kiellettyä EU:n pakotesääntelyn perusteella.
Tulli selvittää edelleen tapahtumien kulkua ja EU:n pakotelainsäädännön soveltuvuutta kyseiseen tilanteeseen. Tavara on edelleen Tullin pidättämä sen maahantuonnin edellytysten selvittämiseksi. Lisäksi Tulli on päättänyt käynnistää asiassa esiselvityksen mahdollisen pakoterikoksen esitutkinnan käynnistämiseksi. Esiselvitys tullaan suorittamaan kiireellisenä ja viivytyksettä. Esiselvityksen käynnistämisestä on informoitu Valtakunnansyyttäjäntoimistoa.
Tulli tekee asiassa yhteistyötä ja tiedonhankintaa ulkoministeriön sekä poliisi ja rajavartiolaitoksen sekä tarvittaessa muiden kansallisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.
Tulli tiedottaa asiasta seuraavan kerran viimeistään ensi viikolla tai tarvittaessa mikäli asiassa ilmenee uutta tiedotettavaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- Johtaja Mikko Grönberg, Tullin yleisjohtaja
- Valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, pakoterikoksen esiselvitykseen liittyen
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150 tai johtokeskus@tulli.tuve.fi
Kuvat
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tulli
Tulli pidätti kaapelirikosta epäillyn aluksen lastin ja tekee sille alustarkastuksen31.12.2025 18:56:43 EET | Tiedote
Tulli on pidättänyt Suomenlahden kaapelirikosta epäillyn Fitburg-aluksen lastin ja tekee laivalle satamassa alustarkastuksen.
Tullimaksu täytyy maksaa 1.7.2026 alkaen myös enintään 150 euron arvoisista EU:n ulkopuolelta saapuvista lähetyksistä22.12.2025 09:32:07 EET | Tiedote
Tullimaksu täytyy maksaa vuoden 2026 heinäkuusta alkaen myös IOSS-järjestelmään kuuluvien myyjien tuotteista.
Tulli löysi eniten ongelmia viime vuonna ravintolisistä ja leluista19.12.2025 08:03:00 EET | Tiedote
Vuonna 2024 Tulli valvoi yhteensä 3 116 elintarviketta ja elintarvikekontaktimateriaalia. Elintarvikkeissa lukumääräisesti eniten ongelmia todettiin ravintolisissä ja erityisryhmille tarkoitetuissa valmisteissa. Kulutustavaravalvonnassa tutkittiin ja hylättiin eniten leluja.
Suomalaisyrityksen tietoja käytettiin hyväksi huumausainelähetyksissä – takavarikkoon neljä kiloa kokaiinia17.12.2025 08:32:00 EET | Tiedote
Tulli paljasti noin neljän kilon kokaiinierän salakuljetusyrityksen syksyllä 2025. Huumausainepaketteja oltiin lähettämässä Vantaalta Australiaan suomalaisyrityksen tiedoilla mutta yrityksellä ei ole osuutta rikokseen. Tapausta on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena.
Afrikkalainen sikarutto leviää Euroopassa – Tulli muistuttaa matkailijoita lihatuotteiden tuonnin rajoituksista15.12.2025 08:50:00 EET | Tiedote
Afrikkalaista sikaruttoa on äskettäin todettu villisioissa Barcelonassa, Espanjassa. Tällä hetkellä afrikkalaista sikaruttoa esiintyy monissa EU-maissa, myös suomalaisten suosimissa matkakohteissa. Tautitilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti ja siksi matkailijan kannattaa seurata ja noudattaa suosituksia, jotta eläintauti ei pääse leviämään myös Suomeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme