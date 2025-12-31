Tulli: Fitburg-aluksen lastina pakotteiden alaisia terästuotteita

Ennakkotietona oli, että lasti olisi Venäjältä lähtöisin olevia terästuotteita, jotka ovat laajasti Venäjään kohdistuvien pakotteiden kohteena. Tästä johtuen Tulli päätti pidättää aluksen rahtina olleet tavarat jo ennen alustarkastuksen suorittamista tavaran EU-alueelle tuonnin edellytysten esiselvittämiseksi.

Tulli on suorittanut keskiviikkona 31.12.2026 alustarkastuksen kaapelirikosta epäiltyyn Fitburg-alukseen. Tarkastus alkoi klo 16.55 ja päättyi 21.10. Alustarkastuksen alkaessa aluksen kapteenille annettiin tieto lastin pidättämisestä. Tulli teki laivaan rakenteellisen tarkastuksen ja tarkasti aluksen rahtina olleet tavarat. Tarkastuksessa tutkittiin muun muassa ruumat ja kansirakenteet.

Alustarkastuksen yhteydessä todettiin rahtia koskevien asiakirjojen ja tarkastustoimenpiteiden perusteelle, että rahti on rakenneterästä. Tullin asiantuntijoiden tulkinnan mukaan kyseinen rakenneteräs on EU:n asettamien sektoripakotteiden alaista tavaraa. Tällaisten pakotetavaroiden tuonti EU-alueelle on kiellettyä EU:n pakotesääntelyn perusteella.

Tulli selvittää edelleen tapahtumien kulkua ja EU:n pakotelainsäädännön soveltuvuutta kyseiseen tilanteeseen. Tavara on edelleen Tullin pidättämä sen maahantuonnin edellytysten selvittämiseksi. Lisäksi Tulli on päättänyt käynnistää asiassa esiselvityksen mahdollisen pakoterikoksen esitutkinnan käynnistämiseksi. Esiselvitys tullaan suorittamaan kiireellisenä ja viivytyksettä. Esiselvityksen käynnistämisestä on informoitu Valtakunnansyyttäjäntoimistoa.

Tulli tekee asiassa yhteistyötä ja tiedonhankintaa ulkoministeriön sekä poliisi ja rajavartiolaitoksen sekä tarvittaessa muiden kansallisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa.

Tulli tiedottaa asiasta seuraavan kerran viimeistään ensi viikolla tai tarvittaessa mikäli asiassa ilmenee uutta tiedotettavaa