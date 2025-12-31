Lumisateet heikentävät ajokeliä maan eteläosassa perjantaina
Pohjois-Itämerelle saapuva matalapaine tuo lumisateita maan eteläosaan, ja ajokeli heikkenee paikoin merkittävästi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.
Ilmatieteen laitoksen 1.1.2026 tekemän ennusteen mukaan ensimmäiset lumisateet saapuvat maan lounaisosaan jo torstai-iltana ja leviävät yön ja perjantain aikana muuallekin maan eteläosaan. Lunta kertyy yleisesti perjantaista lauantaiaamuun mennessä 5–10 senttimetriä. Lumisade ja pöllyävä lumi tekevät ajokelistä maan eteläosassa huonon.
Suomenlahdella voi perjantaina syntyä sakeita lumikuuronauhoja. Hitaasti etenevät tai paikallaan jumittavat lumikuurot voivat kerryttää lunta etelärannikolla paikoin 10–20 senttimetriä, mahdollisesti enemmänkin. Tämän hetken ennusteen mukaan lunta kertyy eniten Uudenmaan länsiosassa.
”Kuuronauhojen tarkkaa sijaintia on kuitenkin vaikea ennustaa, koska pienikin muutos tuulen suunnassa voi liikuttaa kapeaa kuuronauhaa suuntaan tai toiseen”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen.
Maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pakkanen on kireää. Lämpötila on -20 ja -35 asteen välillä. Vähätuulisilla ja selkeillä alueilla voi olla kylmempääkin.
Kaisa Ryynänen
