Ilmatieteen laitos

Lumisateet heikentävät ajokeliä maan eteläosassa perjantaina

1.1.2026 14:03:24 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Pohjois-Itämerelle saapuva matalapaine tuo lumisateita maan eteläosaan, ja ajokeli heikkenee paikoin merkittävästi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Ilmatieteen laitoksen 1.1.2026 tekemän ennusteen mukaan ensimmäiset lumisateet saapuvat maan lounaisosaan jo torstai-iltana ja leviävät yön ja perjantain aikana muuallekin maan eteläosaan. Lunta kertyy yleisesti perjantaista lauantaiaamuun mennessä 5–10 senttimetriä. Lumisade ja pöllyävä lumi tekevät ajokelistä maan eteläosassa huonon.

Suomenlahdella voi perjantaina syntyä sakeita lumikuuronauhoja. Hitaasti etenevät tai paikallaan jumittavat lumikuurot voivat kerryttää lunta etelärannikolla paikoin 10–20 senttimetriä, mahdollisesti enemmänkin. Tämän hetken ennusteen mukaan lunta kertyy eniten Uudenmaan länsiosassa.

”Kuuronauhojen tarkkaa sijaintia on kuitenkin vaikea ennustaa, koska pienikin muutos tuulen suunnassa voi liikuttaa kapeaa kuuronauhaa suuntaan tai toiseen”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eevi Silvennoinen.

Maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pakkanen on kireää. Lämpötila on -20 ja -35 asteen välillä. Vähätuulisilla ja selkeillä alueilla voi olla kylmempääkin.

Avainsanat

sääliikenneturvallisuustalvi

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye