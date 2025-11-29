Lemmikkien neurologiset tutkimukset jatkossa saatavilla Kaarinassa
Kaarinan eläinlääkäriasema laajentaa palveluitaan aloittamalla lemmikkien neurologiset tutkimukset helmikuussa. Uusi palvelu parantaa vaativan diagnostiikan saatavuutta Varsinais-Suomen alueella. Palvelun laajeneminen tukee Kaarinan eläinlääkäriaseman pitkäjänteistä kehitystyötä ja vastaa kasvavaan kysyntään erikoistuneemmista eläinlääkäripalveluista.
Kaarinan eläinlääkäriasema laajentaa palveluvalikoimaansa tarjoamalla jatkossa lemmikkien neurologisia tutkimuksia. Uusi palvelu täydentää merkittävästi Varsinais-Suomen seudun eläinlääketieteellisiä palveluita neurotutkimuksen osalta. Erityisesti neurologisista oireista kärsivien lemmikkien diagnostiikka ja hoito alueella paranevat palvelun myötä.
Uusi palvelu toteutetaan yhteistyössä Vantaan Eläinsairaala Aistin kanssa, Aistin neurologian osaston eläinlääkäri Aappo Huhtilaisen aloittaessa vastaanottopäivät Kaarinan eläinlääkäriasemalla helmikuusta alkaen. Kaarinan eläinlääkäriasema tarjoaa jatkossa lemmikeille neurologisia tutkimuksia ja vastaanottokäyntejä, joihin kuuluvat halvausoireiden sekä kohtaus- ja epilepsiapotilaiden hoito, neurologiset kontrollikäynnit ja laajat neurologiset tutkimukset.
Neurologisten tutkimusten avulla voidaan selvittää muun muassa eläinten liikehäiriöitä, kohtausoireita, kiputiloja sekä muita hermoston toimintaan liittyviä ongelmia. Lemmikin neurologisen tutkimuksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva potilaan vaivasta, muun muassa sen sijainnista sekä siitä, mitkä mahdolliset sairaudet oireilevat vastaavalla tavalla. Kaarinan eläinlääkäriaseman tavoitteena on laajentaa neurologista palveluntarjontaa myös magneettikuvantamiseen sekä kirurgiaan keväällä 2027.
Jatkossa neurologisia tutkimuksia tehdään Kaarinan eläinlääkäriasemalla kaksi kertaa kuussa, joka toinen torstai. Tarjontaa lisätään kysynnän mukaan. Neurologiset tutkimukset käynnistyvät helmikuun alussa, ja ajanvaraus aukeaa tammikuun alussa.
Yhteyshenkilöt
Jaana PiispaToimitusjohtajaKaarinan eläinlääkäriasemaPuh:050 440 8873jaana.piispa@kaarinanell.fi
Ella NurminenVirä Group Oy / MarkkinointiPuh:040 727 0127ella.nurminen@vireagroup.fi
