Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Yhteishaku Laurea-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin käynnistyy 7.1.2026

2.1.2026 08:55:00 EET | Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | Tiedote

Jaa

Opiskelu englanninkielisissä koulutuksissa kehittää kielitaitoa, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä ja auttaa erottumaan edukseen kansainvälisessä työelämässä. Englanninkielisiä koulutuksia järjestetään Laureassa Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla sekä kokonaan verkossa.

Opiskelijoita Laurean Leppävaaran kampuksella Espoossa.
Opiskelijoita Laurean Leppävaaran kampuksella Espoossa.

Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21.1.2026 on Laureassa tarjolla kuusi AMK-koulutusta ja kolme YAMK-koulutusta.

Opiskelupaikkoja Laurean koulutuksissa on tarjolla kaikkiaan 290, joista 200 on AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa ja 90 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa.

Englanninkielisissä AMK-koulutuksissa voi opiskella Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla sekä kokonaan verkossa. Opiskelumuodoissa valittavana on sekä perinteisiä päiväopintoja että joustavia monimuoto-opintoja. AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia yhteishaussa ovat:

Ylemmän korkeakoulututkinnon tarjoavia englanninkielisiä YAMK-koulutuksia on Laureassa tarjolla yhteishaussa kolme:

Opinnot yhteishaussa tarjolla olevissa koulutuksissa käynnistyvät syksyllä 2026.

Avainsanat

laurea-ammattikorkeakouluyhteishakuopiskelukoulutus

Kuvat

Opiskelijoita Laurean Leppävaaran kampuksella Espoossa.
Opiskelijoita Laurean Leppävaaran kampuksella Espoossa.
Lataa

Linkit

Laurea-ammattikorkeakoulu

Olemme yksi Suomen johtavista työelämäläheisistä korkeakouluista. Yli 10 000 opiskelijaamme opiskelee kuudella kampuksella Uudellamaalla ja verkossa tutkinnoissa, jotka vastaavat vahvasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin: sosiaali- ja terveysalalla, liiketoiminnassa, turvallisuudessa, tietojenkäsittelyssä ja palvelualoilla. Oppimisen perustanamme on Learning by Developing (LbD) -malli, joka takaa opiskelijoille vahvan osaamisen ja valmiudet työelämään.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopisteet ovat turvallisuus, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Vuonna 2023 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myönsi Laurealle Excellence-laatuleiman laadukkaasta TKI-toiminnasta, ja keväällä 2024 Excellence Finlandin EFQM-arvioinnissa saimme viiden tähden laatusertifikaatin. Kesällä 2024 Laurea otti merkittävän askeleen kansainvälistymisessä saadessaan Eurooppa-yliopisto -statuksen osana PIONEER-verkostoa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

EMERIT-hanke: hoitajien työurien pidentäminen tuo helpotusta terveydenhuollon työvoimapulaan29.4.2025 10:30:00 EEST | Tiedote

Hoitajien työvoimatilanne uhkaa pahentua Suomessa lähivuosina. Yksi keino helpottaa työvoimapulaa on hoitajien työurien pidentäminen eli työssä jatkaminen pidempään eläkeiästä huolimatta tai työskentely eläkkeellä ollessa. Nyt päättyvässä, Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamassa EMERIT-hankkeessa on tutkittu hoitajien työskentelyä eläkkeellä ja kehitetty malli, jonka avulla voidaan edistää työurien pidentämistä.

Ruoka tuo yhteen -hanke: uutta yrittäjyyttä ruoka-alalle uusia ideoita ja digimarkkinoinnin osaamista tukemalla20.3.2025 06:55:00 EET | Tiedote

Uusi hanke tukee ruoka-alan positiivista mielikuvaa nostamalla esiin menestyksekkäitä yrityksiä sekä jakamalla tietoa Uudenmaan eri alueiden mahdollisuuksista yrittäjyyteen. Digitaalisen markkinoinnin osaaminen ja merkitys, varsinkin maaseudulla toimiville, on välttämätöntä ja hyödyllistä sen tuomien kustannushyötyjen ja mahdollisuuksien takia. Tukemalla uusia ideoita ja verkostoitumista edistetään parhaiten uusia avauksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye