Yhteishaku Laurea-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin käynnistyy 7.1.2026

Olemme yksi Suomen johtavista työelämäläheisistä korkeakouluista. Yli 10 000 opiskelijaamme opiskelee kuudella kampuksella Uudellamaalla ja verkossa tutkinnoissa, jotka vastaavat vahvasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin: sosiaali- ja terveysalalla, liiketoiminnassa, turvallisuudessa, tietojenkäsittelyssä ja palvelualoilla. Oppimisen perustanamme on Learning by Developing (LbD) -malli, joka takaa opiskelijoille vahvan osaamisen ja valmiudet työelämään.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopisteet ovat turvallisuus, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Vuonna 2023 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myönsi Laurealle Excellence-laatuleiman laadukkaasta TKI-toiminnasta, ja keväällä 2024 Excellence Finlandin EFQM-arvioinnissa saimme viiden tähden laatusertifikaatin. Kesällä 2024 Laurea otti merkittävän askeleen kansainvälistymisessä saadessaan Eurooppa-yliopisto -statuksen osana PIONEER-verkostoa.