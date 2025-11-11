Yhteishaku Laurea-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin käynnistyy 7.1.2026
Opiskelu englanninkielisissä koulutuksissa kehittää kielitaitoa, kasvattaa kulttuurista ymmärrystä ja auttaa erottumaan edukseen kansainvälisessä työelämässä. Englanninkielisiä koulutuksia järjestetään Laureassa Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla sekä kokonaan verkossa.
Korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.–21.1.2026 on Laureassa tarjolla kuusi AMK-koulutusta ja kolme YAMK-koulutusta.
Opiskelupaikkoja Laurean koulutuksissa on tarjolla kaikkiaan 290, joista 200 on AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa ja 90 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa.
Englanninkielisissä AMK-koulutuksissa voi opiskella Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla sekä kokonaan verkossa. Opiskelumuodoissa valittavana on sekä perinteisiä päiväopintoja että joustavia monimuoto-opintoja. AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia yhteishaussa ovat:
- Degree Programme in Business Management, Leppävaara, päiväopinnot
- Degree Programme in Safety, Security and Risk Management, Leppävaara, monimuoto-opinnot
- Degree Programme in Business Information Technology, Cyber Security, verkko-opinnot
- Degree Programme in Business Information Technology, Developing Digital Services, verkko-opinnot
- Degree Programme in Nursing, Tikkurila, päiväopinnot
- Degree Programme in Social Services, Tikkurila, monimuoto-opinnot
Ylemmän korkeakoulututkinnon tarjoavia englanninkielisiä YAMK-koulutuksia on Laureassa tarjolla yhteishaussa kolme:
- Master’s degree in Global Health and Crisis Management, Tikkurila
- Master’s degree in Service Innovation and Design, Leppävaara
- Master’s degree in Technology Law, verkko-opinnot
Opinnot yhteishaussa tarjolla olevissa koulutuksissa käynnistyvät syksyllä 2026.
Laurea-ammattikorkeakoulu
Olemme yksi Suomen johtavista työelämäläheisistä korkeakouluista. Yli 10 000 opiskelijaamme opiskelee kuudella kampuksella Uudellamaalla ja verkossa tutkinnoissa, jotka vastaavat vahvasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin: sosiaali- ja terveysalalla, liiketoiminnassa, turvallisuudessa, tietojenkäsittelyssä ja palvelualoilla. Oppimisen perustanamme on Learning by Developing (LbD) -malli, joka takaa opiskelijoille vahvan osaamisen ja valmiudet työelämään.
Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopisteet ovat turvallisuus, sosiaali- ja terveysala sekä palveluliiketoiminta. Vuonna 2023 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myönsi Laurealle Excellence-laatuleiman laadukkaasta TKI-toiminnasta, ja keväällä 2024 Excellence Finlandin EFQM-arvioinnissa saimme viiden tähden laatusertifikaatin. Kesällä 2024 Laurea otti merkittävän askeleen kansainvälistymisessä saadessaan Eurooppa-yliopisto -statuksen osana PIONEER-verkostoa.
