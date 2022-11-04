InCar laajentaa Länsi-Suomessa – liiketoimintakauppa Rinta-Joupin Autoliikkeen kanssa
InCar ja Rinta-Joupin Autoliike ovat tehneet liiketoimintakaupan, joka koskee Porin, Vaasan ja Turun vauriokorjaamotoimintoja. Järjestely vahvistaa InCarin palveluverkostoa Länsi-Suomessa ja tukee tavoitetta tarjota asiakkaille entistä vaivattomampaa vauriokorjaamisen ja autolasipalveluiden kokemusta. Järjestely astuu voimaan tammikuun 2026 alusta.
Kaupan myötä Vaasan ja Turun toimipisteiden henkilöstö siirtyy InCarin olemassa olevien korjaamoiden vahvuuteen. Turussa ja Vaasassa toiminta jatkuu nykyisillä korjaamoilla – Turussa kolmessa ja Vaasassa kahdessa – ja Porissa avaamme Rinta-Joupin tiloihin uuden korjaamon, InCar Pori Toejoen, jonka myötä palvelemme Porissa jatkossa kahdessa toimipisteessä.
Samalla InCar jatkaa Rinta-Joupin Autoliikkeen edustamien merkkien vauriokorjaamotoimijana alueella. Merkkikohtainen vauriokorjauspalvelu kattaa Porissa Škodan, Toyotan ja Hondan, Turussa Škodan sekä Vaasassa Škodan, Toyotan, Kian, Mitsubishin ja Hondan.
“Meille tärkeintä on, että asiakkaan arki ei pysähdy vahinkoon. Kun verkostomme vahvistuu ja laajenee, pystymme tekemään korjaamisesta entistäkin vaivattomampaa – asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille,” sanoo operatiivinen johtaja Tommi Vatén InCarilta.
“On hienoa, että henkilöstölle löytyy selkeä jatkumo ja asiakkaille tuttu palvelu saa vahvan laadukkaan jatkajan. Liiketoimintakauppa selkeyttää meidän tekemistä ja mahdollistaa kasvun jatkumisen käytettyjen ajoneuvojen kaupassa sekä tarkkaan valikoiduissa merkkiedustuksissa niin myynnin kuin huollon puolella,” sanoo toimitusjohtaja Sami Kankaanpää Rinta-Joupin Autoliikkeestä.
Mitä muutos tarkoittaa asiakkaille?
Asiakkaat saavat jatkossakin vauriokorjaukset ja niihin liittyvät palvelut sujuvasti – ja InCar Toejoki täydentää Porin alueen palvelukykyä uudella toimipisteellä.
Tommi Vaténoperatiivinen johtajaInCar OyPuh:0400 707 501Puh:0400 707 501tommi.vaten@incar.fi
InCar on Suomen vaivattomin vauriokorjaamo – valtakunnallinen korjaamoverkosto, joka auttaa, kun elämä kolhii. Palveluihimme kuuluvat vauriokorjaukset, autolasipalvelut sekä korjausten yhteydessä tarvittavat kalibroinnit ja muut oheispalvelut.
