Kansainvälisen yhteistyön vuosi EMMA – Espoon modernin taiteen museossa
Vuonna 2025 EMMA toivotti tervetulleeksi 160 000 kävijää, ja vahvisti merkittävästi kansainvälistä profiiliaan kiertonäyttelyillä ja yhteistyöhankkeilla sekä vuoden lopulla tapahtuneen johtajavaihdoksen myötä. Museon ohjelmisto juhlisti materiaali- ja tekstiilipohjaista taidetta, muotoilua ja muotia.
“On ollut innostavaa hypätä mukaan vuoteen, jota on leimannut poikkeuksellisen vahva kansainvälinen yhteistyö. Tälle perustalle on hyvä rakentaa museon vuonna 2026 alkavaa kolmatta vuosikymmentä”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen kuvailee.
Kansainväliset hankkeet ja kumppanuudet värittivät vuotta 2025. Kohokohtiin kuuluivat Tanskan kuningasparin vierailu EMMAssa taiteilija Poul Gernesin teoshankinnan julkistamiseksi, Tapio Wirkkalan The Sculptor of Ultima Thule -kiertonäyttely Japanissa ja Howard Smithin retrospektiivin tuotannollinen yhteistyö Palm Springsin taidemuseossa Yhdysvalloissa.
Pohjoismaisia verkostoja syvennettiin EMMAn kuratoiman Ulla Wiggen: Passage -näyttelyn jatkaessa kahteen eri taidemuseoon Ruotsissa, sekä Muodinmuutos-näyttelyn avautuessa osana pohjoismaisten museoiden ja muotiorganisaatio ALPHAn yhteistä näyttelysarjaa. Lisäksi museossa aloitti ensimmäinen kuraattori osana uutta EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaa.
Kuluneen vuoden ohjelmisto tarkasteli taide- ja muotoiluhistoriaa materiaalin näkökulmasta, painottuen erityisesti tekstiilin, luonnonmateriaalien ja kokeellisten menetelmien hyödyntämiseen. Vaihtuvina näyttelyinä museossa avautui Verholla – Painokankaiden taide, Karin Hellmanin ensimmäinen retrospektiivi sekä kansainväliset ryhmänäyttelyt Arte povera – Uusi luku ja Muodinmuutos. InCollection-sarjan kahdeksas näyttely toi museoon Antti Laitisen moniaistisen Helisevän metsän, ja Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely Dialogeja viimeisteltiin uudella teoskokonaisuudella.
Museo jatkoi tiivistä yhteistyötään paikallisten yhteisöjen kanssa. Aalto-yliopiston opiskelijoilta nähtiin EMMAn näyttelyissä kaksi teosta, ja yliopiston vuosittaisessa Näytös-muotinäytöksessä jaettiin EMMA-palkinto jo toista kertaa. Muodinmuutos-näyttelyn yhteydessä EMMA Shopissa lanseerattiin yhteistyömallisto kotimaisen muotisuunnittelija Rolf Ekrothin kanssa.
Lasten museofestarit keräsivät yli 2700 kävijää viikonlopun mittaiseen hauskanpitoon, ja Espooseen toteutetut uudet julkiset taidehankkeet huipentuivat museon etupihalle kohonneeseen Pekka Jylhän tilausteokseen.
EMMA otti vuoden aikana yhä uusia askeleita saavutettavuuden edistämiseksi muun muassa tarjoamalla näyttelytekstejä selkokielellä sekä näyttelytilassa että verkossa. Museon kestävän kehityksen työ sai tunnustusta Sustainable Travel Finland -merkillä. EMMA Zone -sivusto toi taide-elämyksiä museon seinien ulkopuolelle videoiden, podcastien ja artikkeleiden kautta.
Katse kohti EMMAn 20-vuotisjuhlavuotta:
Näyttelyt vuonna 2026
Nykyaikaa etsimässä –– 13. maaliskuuta 2026 – 7. helmikuuta2027
Axel Straschnoy –– 15. huhtikuuta – 9. elokuuta 2026
Howard Smith –– 9. syyskuuta 2026 – 7. helmikuuta 2027
Gerda Thesleff –– 25. marraskuuta 2026 – 26. marraskuuta 2028
Karin Hellman –– 1. helmikuuta 2026 asti
Arte Povera – Uusi luku –– 1. helmikuuta 2026 asti
InCollection | Antti Laitinen: Helisevä metsä –– 23. elokuuta 2026 asti
Verholla – Painokankaiden taide –– 2026 yli
Collection Kakkonen
Bryk & Wirkkala -katseluvarasto
Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely –– uusi ripustus syksyllä 2026
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.
