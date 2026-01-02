Kansainvälisen yhteistyön vuosi EMMA – Espoon modernin taiteen museossa

“On ollut innostavaa hypätä mukaan vuoteen, jota on leimannut poikkeuksellisen vahva kansainvälinen yhteistyö. Tälle perustalle on hyvä rakentaa museon vuonna 2026 alkavaa kolmatta vuosikymmentä”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen kuvailee.

VASEN: Tapio Wirkkala: The Sculptor of Ultima Thule -kiertonäyttely käynnistyi Tokyo Station Gallerysta huhtikuussa. © Hayato Wakabayashi OIKEA: Tanskan kuningaspari vieraili EMMAssa osana virallista valtiovierailuaan yhdessä Suomen presidenttiparin kanssa © Paula Virta / EMMA

Kansainväliset hankkeet ja kumppanuudet värittivät vuotta 2025. Kohokohtiin kuuluivat Tanskan kuningasparin vierailu EMMAssa taiteilija Poul Gernesin teoshankinnan julkistamiseksi, Tapio Wirkkalan The Sculptor of Ultima Thule -kiertonäyttely Japanissa ja Howard Smithin retrospektiivin tuotannollinen yhteistyö Palm Springsin taidemuseossa Yhdysvalloissa.

Pohjoismaisia verkostoja syvennettiin EMMAn kuratoiman Ulla Wiggen: Passage -näyttelyn jatkaessa kahteen eri taidemuseoon Ruotsissa, sekä Muodinmuutos-näyttelyn avautuessa osana pohjoismaisten museoiden ja muotiorganisaatio ALPHAn yhteistä näyttelysarjaa. Lisäksi museossa aloitti ensimmäinen kuraattori osana uutta EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaa.

Muodinmuutos (Social Fabric), taustalla Sinéad O'Dwyer, Kaikki aukenee kosketukselle, 2024 © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Kuluneen vuoden ohjelmisto tarkasteli taide- ja muotoiluhistoriaa materiaalin näkökulmasta, painottuen erityisesti tekstiilin, luonnonmateriaalien ja kokeellisten menetelmien hyödyntämiseen. Vaihtuvina näyttelyinä museossa avautui Verholla – Painokankaiden taide, Karin Hellmanin ensimmäinen retrospektiivi sekä kansainväliset ryhmänäyttelyt Arte povera – Uusi luku ja Muodinmuutos. InCollection-sarjan kahdeksas näyttely toi museoon Antti Laitisen moniaistisen Helisevän metsän, ja Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely Dialogeja viimeisteltiin uudella teoskokonaisuudella.

Antti Laitinen: Helisevä metsä, 2025. InCollection / Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Museo jatkoi tiivistä yhteistyötään paikallisten yhteisöjen kanssa. Aalto-yliopiston opiskelijoilta nähtiin EMMAn näyttelyissä kaksi teosta, ja yliopiston vuosittaisessa Näytös-muotinäytöksessä jaettiin EMMA-palkinto jo toista kertaa. Muodinmuutos-näyttelyn yhteydessä EMMA Shopissa lanseerattiin yhteistyömallisto kotimaisen muotisuunnittelija Rolf Ekrothin kanssa.

VASEN: Rolf Ekroth x EMMA © Otto Virtanen & Rolf Ekroth / EMMA. OIKEA: Lasten museofestarit: Ysäribileet © Paula Virta / EMMA

Lasten museofestarit keräsivät yli 2700 kävijää viikonlopun mittaiseen hauskanpitoon, ja Espooseen toteutetut uudet julkiset taidehankkeet huipentuivat museon etupihalle kohonneeseen Pekka Jylhän tilausteokseen.

EMMA otti vuoden aikana yhä uusia askeleita saavutettavuuden edistämiseksi muun muassa tarjoamalla näyttelytekstejä selkokielellä sekä näyttelytilassa että verkossa. Museon kestävän kehityksen työ sai tunnustusta Sustainable Travel Finland -merkillä. EMMA Zone -sivusto toi taide-elämyksiä museon seinien ulkopuolelle videoiden, podcastien ja artikkeleiden kautta.

Katse kohti EMMAn 20-vuotisjuhlavuotta:

Näyttelyt vuonna 2026

Nykyaikaa etsimässä –– 13. maaliskuuta 2026 – 7. helmikuuta2027

Axel Straschnoy –– 15. huhtikuuta – 9. elokuuta 2026

Howard Smith –– 9. syyskuuta 2026 – 7. helmikuuta 2027

Gerda Thesleff –– 25. marraskuuta 2026 – 26. marraskuuta 2028

Vuodelta 2025 jatkuvat

Karin Hellman –– 1. helmikuuta 2026 asti

Arte Povera – Uusi luku –– 1. helmikuuta 2026 asti

InCollection | Antti Laitinen: Helisevä metsä –– 23. elokuuta 2026 asti

Verholla – Painokankaiden taide –– 2026 yli

Kokoelmanäyttelyt

Collection Kakkonen

Bryk & Wirkkala -katseluvarasto

Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely –– uusi ripustus syksyllä 2026