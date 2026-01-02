EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Kansainvälisen yhteistyön vuosi EMMA – Espoon modernin taiteen museossa

2.1.2026 12:30:00 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote

Jaa

Vuonna 2025 EMMA toivotti tervetulleeksi 160 000 kävijää, ja vahvisti merkittävästi kansainvälistä profiiliaan kiertonäyttelyillä ja yhteistyöhankkeilla sekä vuoden lopulla tapahtuneen johtajavaihdoksen myötä. Museon ohjelmisto juhlisti materiaali- ja tekstiilipohjaista taidetta, muotoilua ja muotia.

Arte povera – Uusi luku © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Arte povera – Uusi luku © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

“On ollut innostavaa hypätä mukaan vuoteen, jota on leimannut poikkeuksellisen vahva kansainvälinen yhteistyö. Tälle perustalle on hyvä rakentaa museon vuonna 2026 alkavaa kolmatta vuosikymmentä”, EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen kuvailee.

VASEN: Tapio Wirkkala: The Sculptor of Ultima Thule -kiertonäyttely käynnistyi Tokyo Station Gallerysta huhtikuussa. © Hayato Wakabayashi OIKEA: Tanskan kuningaspari vieraili EMMAssa osana virallista valtiovierailuaan yhdessä Suomen presidenttiparin kanssa © Paula Virta / EMMA

Kansainväliset hankkeet ja kumppanuudet värittivät vuotta 2025. Kohokohtiin kuuluivat Tanskan kuningasparin vierailu EMMAssa taiteilija Poul Gernesin teoshankinnan julkistamiseksi, Tapio Wirkkalan The Sculptor of Ultima Thule -kiertonäyttely Japanissa ja Howard Smithin retrospektiivin tuotannollinen yhteistyö Palm Springsin taidemuseossa Yhdysvalloissa.

Pohjoismaisia verkostoja syvennettiin EMMAn kuratoiman Ulla Wiggen: Passage -näyttelyn jatkaessa kahteen eri taidemuseoon Ruotsissa, sekä Muodinmuutos-näyttelyn avautuessa osana pohjoismaisten museoiden ja muotiorganisaatio ALPHAn yhteistä näyttelysarjaa. Lisäksi museossa aloitti ensimmäinen kuraattori osana uutta EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaa.

Muodinmuutos (Social Fabric), taustalla Sinéad O'Dwyer, Kaikki aukenee kosketukselle, 2024 © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Kuluneen vuoden ohjelmisto tarkasteli taide- ja muotoiluhistoriaa materiaalin näkökulmasta, painottuen erityisesti tekstiilin, luonnonmateriaalien ja kokeellisten menetelmien hyödyntämiseen. Vaihtuvina näyttelyinä museossa avautui Verholla – Painokankaiden taideKarin Hellmanin ensimmäinen retrospektiivi sekä kansainväliset ryhmänäyttelyt Arte povera – Uusi luku ja MuodinmuutosInCollection-sarjan kahdeksas näyttely toi museoon Antti Laitisen moniaistisen Helisevän metsän, ja Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely Dialogeja viimeisteltiin uudella teoskokonaisuudella.

Antti Laitinen: Helisevä metsä, 2025. InCollection / Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Museo jatkoi tiivistä yhteistyötään paikallisten yhteisöjen kanssa. Aalto-yliopiston opiskelijoilta nähtiin EMMAn näyttelyissä kaksi teosta, ja yliopiston vuosittaisessa Näytös-muotinäytöksessä jaettiin EMMA-palkinto jo toista kertaa. Muodinmuutos-näyttelyn yhteydessä EMMA Shopissa lanseerattiin yhteistyömallisto kotimaisen muotisuunnittelija Rolf Ekrothin kanssa.

VASEN: Rolf Ekroth x EMMA © Otto Virtanen & Rolf Ekroth / EMMA. OIKEA: Lasten museofestarit: Ysäribileet © Paula Virta / EMMA

Lasten museofestarit keräsivät yli 2700 kävijää viikonlopun mittaiseen hauskanpitoon, ja Espooseen toteutetut uudet julkiset taidehankkeet huipentuivat museon etupihalle kohonneeseen Pekka Jylhän tilausteokseen. 

EMMA otti vuoden aikana yhä uusia askeleita saavutettavuuden edistämiseksi muun muassa tarjoamalla näyttelytekstejä selkokielellä sekä näyttelytilassa että verkossa. Museon kestävän kehityksen työ sai tunnustusta Sustainable Travel Finland -merkillä. EMMA Zone -sivusto toi taide-elämyksiä museon seinien ulkopuolelle videoiden, podcastien ja artikkeleiden kautta. 

Katse kohti EMMAn 20-vuotisjuhlavuotta:

Näyttelyt vuonna 2026  

Nykyaikaa etsimässä –– 13. maaliskuuta 2026 – 7. helmikuuta2027  
Axel Straschnoy –– 15. huhtikuuta – 9. elokuuta 2026  
Howard Smith –– 9. syyskuuta 2026 – 7. helmikuuta 2027  
Gerda Thesleff –– 25. marraskuuta 2026 – 26. marraskuuta 2028  

Vuodelta 2025 jatkuvat  

Karin Hellman –– 1. helmikuuta 2026 asti  
Arte Povera – Uusi luku –– 1. helmikuuta 2026 asti  
InCollection | Antti Laitinen: Helisevä metsä –– 23. elokuuta 2026 asti  
Verholla – Painokankaiden taide –– 2026 yli  

Kokoelmanäyttelyt  

Collection Kakkonen  
Bryk & Wirkkala -katseluvarasto  
Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely –– uusi ripustus syksyllä 2026 

Avainsanat

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

Yhteyshenkilöt

Linkit

EMMA Zone

EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art

EMMA – Espoo Museum of Modern Art celebrates its 20th anniversary in 20262.12.2025 13:00:00 EET | Press release

Next year marks the 20th anniversary of EMMA – Espoo Museum of Modern Art. The anniversary year will underline the ability of art to foster reflection, connection, and meaning in an accelerating, ever-changing world. EMMA’s 2026 programme features leading international names in the group exhibition In Search of the Present, a solo presentation by Axel Straschnoy as part of the Fine Arts Academy of Finland Foundation Prize, and exhibitions honouring the work of Howard Smith and Gerda Thesleff.

EMMA – Esbo moderna konstmuseum firar 20-årsjubileum 20262.12.2025 13:00:00 EET | Pressmeddelande

Nästa år fyller EMMA – Esbo moderna konstmuseum 20 år. Jubileumsåret lyfter fram konstens kraft att få människor att stanna upp och förenas, och dess förmåga att skapa betydelsefulla möten i en allt mera hetsig och föränderlig värld. På programmet står internationella toppnamn på grupputställningen På spaning efter nutiden, Stiftelsen Finlands konstakademis prisutställning med verk av Axel Straschnoy och separatutställningar med Howard Smith och Gerda Thesleff.

EMMA – Espoon modernin taiteen museo juhlii 20-vuotista taivaltaan vuonna 20262.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote

EMMA – Espoon modernin taiteen museo täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Juhlavuoden ohjelma korostaa taiteen kykyä pysäyttää, yhdistää ja luoda merkityksellisiä kohtaamisia alati kiihtyvässä ja muuttuvassa maailmassa. Ohjelmistossa nähdään kansainvälisiä huippunimiä Nykyaikaa etsimässä -ryhmänäyttelyssä, Suomen taideakatemian säätiön palkintonäyttely Axel Straschnoylta sekä Howard Smithin ja Gerda Thesleffin elämäntuotantoa kunnioittavat yksityisnäyttelyt.

Öppen utlysning: EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship 2026–202713.10.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande

EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen öppnar nu ansökan till den andra perioden av det internationella programmet EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship. Den sex månader långa, avlönade arbetsperioden äger rum från september 2026 till slutet av februari 2027. Programmet erbjuder en internationell kurator en unik möjlighet att fördjupa sig i forskning kring Saastamoinen stiftelsens konstsamling och arbeta som en del av EMMAs expertgemenskap. Ansökningen är öppen fram till torsdag 30 oktober 2025 kl. 23:59 (UTC+02:00).

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye