Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksut muuttuivat vuoden alussa
Korjaus aiempaan tiedotteeseen: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksut muuttuivat tämän vuoden alussa.
Asiakasmaksut nousevat lakisääteisen indeksitarkistuksen mukaisesti 6,93 %.
Asiakkaat maksavat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista 1.1.2026 alkaen esimerkiksi seuraavasti:
- Poliklinikkamaksu on 71,30 euroa ja hoitopäivämaksu 71,50 euroa.
- Päiväkirurgian asioinnista maksu on 233,80 euroa.
- Käyttämättä ja perumatta jääneen käynnin maksu on 73,30 euroa.
- Yli 10 päivää ylittävistä sairauspäivärahaan oikeuttavista A-todistuksista veloitetaan jatkossa 60,60 euroa.
- Vainajasäilytyspaikoista peritään 10 euroa jokaiselta alkavalta vuorokaudelta sen jälkeen, kun hautausluvan saamisesta on kulunut seitsemän vuorokautta. Maksua peritään Päijät-Hämeen keskussairaalan kappelin käytöstä 120 euroa ja Heinolan sote-keskuksen ja kuntoutussairaala Jalmarin kappelista 100 euroa.
- Asiakasmaksujen vuosittainen maksukatto nousee 815 euroon. Vuodeosastohoidon ylläpitomaksu on maksukaton täyttymisen jälkeen 26,80 euroa hoitopäivää kohden.
Ajantasainen asiakasmaksuhinnasto on nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Hyvinvointialueen maksuihin voi hakea vapautusta
Tasasuuruisen asiakasmaksun vapautusta voivat hakea kaikki Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vähävaraiset asiakkaat. Maksun alennus tai perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukilaskelmaan ja siihen, mitä toimeentulotukilain mukaan voidaan huomioida. Alennus edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista.
Takuueläkkeen saajat vapautetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tasasuuruisista asiakasmaksuista eli tasamaksuista vuodesta 2026 alkaen. Vapautus koskee tasasuuruisten asiakasmaksujen laskuja, jotka on päivätty 1.1.2026 tai sen jälkeen. Kun takuueläkkeen saaja saa tasasuuruisen asiakasmaksun laskun, hänen tulee olla laskusta yhteydessä hyvinvointialueen kirjaamoon ja toimittaa voimassa oleva takuueläketodistus. Muita liitteitä ei tarvita.
Vapautuksen saamiseksi asiakkaan tulee itse seurata saamiaan laskuja ja ilmoittaa niistä hyvinvointialueelle 30 vuorokauden sisällä laskun eräpäivästä, jotta laskut voidaan hyvittää. Lisää sivuilla: paijatha.fi/asiointiopas/asiakasmaksut.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti takuueläkkeen saajien maksuvapautuksesta kesäkuun kokouksessaan ja asiakasmaksuhinnastosta puolestaan joulukuun kokouksessaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jannike NordlundlaskutuspäällikköPäijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:044 4406 063
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
