Kaikkonen: Varainsiirtovero väliaikaisesti pois, rakentamisohjelma liikkeelle koko maassa

2.1.2026 10:44:46 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskusta laittaisi vauhtia asunto- ja kiinteistökauppaan poistamalla varainsiirtoveron väliaikaisesti. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan varainsiirtovero olisi Keskustan vaihtoehdossa kuuden kuukauden ajan nolla prosenttia.

- Näin saataisiin seisovia vesiä liikkeelle asunto- ja kiinteistömarkkinoilla ja Suomen talouden pyöriä pyörimään, Kaikkonen sanoo.

Keskusta myös tukisi vaikeuksissa olevaa rakennusalaa mittavalla ohjelmalla, jolla pystyttäisiin laittamaan nopeasti rakentaminen liikkeelle koko Suomessa.

Keskusta esimerkiksi toteuttaisi taloyhtiöille kymmenen prosentin korjausavustuksen, aloittaisi homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjauksen ja laittaisi olemassa olevia maanteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä raiteita kuntoon kautta maan.

- Uudistaisimme myös taloyhtiöiden perusparannuslainan takauksen ehdot, jotta sillä voidaan taata asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausremontteja, Kaikkonen kuvaa.

Kokonaisuutta rahoitetaan perumalla valtionrahoitus Turun tunnin junalta ja Vantaan ratikalta, koska ne ovat tässä tilanteessa liian kalliita hankkeita suhteessa hyötyihinsä.

- Rakentamisen käynnistyminen koko maassa heijastuisi nopeasti moneen muuhunkin alaan, ja siitä tulisi myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Tämä voisi olla keskeinen tekijä, jotta Suomi saataisiin vihdoinkin takaisin kasvun tielle. 

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

