Kaikkonen: Varainsiirtovero väliaikaisesti pois, rakentamisohjelma liikkeelle koko maassa
Keskusta laittaisi vauhtia asunto- ja kiinteistökauppaan poistamalla varainsiirtoveron väliaikaisesti. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan varainsiirtovero olisi Keskustan vaihtoehdossa kuuden kuukauden ajan nolla prosenttia.
- Näin saataisiin seisovia vesiä liikkeelle asunto- ja kiinteistömarkkinoilla ja Suomen talouden pyöriä pyörimään, Kaikkonen sanoo.
Keskusta myös tukisi vaikeuksissa olevaa rakennusalaa mittavalla ohjelmalla, jolla pystyttäisiin laittamaan nopeasti rakentaminen liikkeelle koko Suomessa.
Keskusta esimerkiksi toteuttaisi taloyhtiöille kymmenen prosentin korjausavustuksen, aloittaisi homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjauksen ja laittaisi olemassa olevia maanteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä raiteita kuntoon kautta maan.
- Uudistaisimme myös taloyhtiöiden perusparannuslainan takauksen ehdot, jotta sillä voidaan taata asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausremontteja, Kaikkonen kuvaa.
Kokonaisuutta rahoitetaan perumalla valtionrahoitus Turun tunnin junalta ja Vantaan ratikalta, koska ne ovat tässä tilanteessa liian kalliita hankkeita suhteessa hyötyihinsä.
- Rakentamisen käynnistyminen koko maassa heijastuisi nopeasti moneen muuhunkin alaan, ja siitä tulisi myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Tämä voisi olla keskeinen tekijä, jotta Suomi saataisiin vihdoinkin takaisin kasvun tielle.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Kaikkonen: Nykyinen työnhaun malli tukahduttaa työpaikkojen syntyä – yrittäjät kärsivät hakemustulvista30.12.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii uudistusta nykyiseen työnhaun malliin, joka velvoittaa työttömiä työnhakijoita lähettämään neljä työhakemusta kuukaudessa. Hänen mukaansa malli aiheuttaa vakavia ongelmia työnantajille ja heikentää koko työnvälitysjärjestelmän toimivuutta.
Keskustan Kurvinen: Valtiolta ja pankeilta uuden vuoden lupaus - enemmän rahoitusta yrittäjille ja kodin ostajille30.12.2025 07:55:20 EET | Tiedote
Pienet ja keskikokoiset yritykset (pk) ovat taloutemme selkäranka, mutta liian moni investointi ja kasvuhanke jää toteutumatta rahoituksen saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi. Rakennusalan jumi näyttää ennusteiden mukaan jatkuvan myös vuonna 2026.
Entinen ministeri ja kansanedustaja Taisto Tähkämaa on kuollut21.12.2025 13:28:36 EET | Tiedote
Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen ministeri maanviljelysneuvos Taisto Tähkämaa on kuollut 101-vuotiaana. Suru-uutisen vahvistanut tytär Sanna Tähkämaa kertoi isänsä nukkuneen ikiuneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kaarinan hoitokodissa.
Keskusta julkaisi soten korjaussarjan – Kaikkonen: Hallituksen toimettomuus on sietämätöntä13.12.2025 13:59:16 EET | Tiedote
Keskusta julkaisi tänään sosiaali- ja terveydenhuollon korjaussarjan.
Antti Kaikkonen: Etätyön vastustaminen kumpuaa menneisyydestä9.12.2025 10:01:56 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ihmettelee Suomessa nousevaa etätyövastaisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme