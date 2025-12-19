Prisma Laune uudistuu entistä paremmaksi
Lahden Prisma Launetta uudistetaan alkuvuoden aikana. Uudistustyöt alkavat näkyä asiakkaille heti tammikuun alussa.
Prisma Launeella päivitetään osastoja ja uudistetaan niiden ilmettä. Ruokatori uudistuu ja on uudistustöiden ajan suljettuna.
”Launeella on erittäin laaja valikoima ruokatuotteita. Tuotteiden esillepanoja parannetaan, esimerkiksi juomaosaston koko ja valikoima kasvavat”, kertoo ryhmäpäällikkö Ville Kivinen.
Kassa-alueen sujuvuutta kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti, muun muassa suosittujen itsepalvelukassojen määrää lisätään kuudella kassalla.
Energiatehokas myymälä
Kaikki Prisma Launeen kylmälaitteet vaihdetaan moderneihin ja energiatehokkaisiin malleihin, ja kylmälaitos vaihdetaan hiilidioksidilaitokseksi. Kylmälaitosten tuottama lauhdelämpö hyödynnetään rakennuksen lämmittämiseen.
Prisma Launeen investoinnin suuruus on noin seitsemän miljoonaa euroa.
Prisma palvelee normaalisti
Prisma Laune palvelee normaalisti uudistustöiden ajan, vain Ruokatori on osan ajasta suljettuna. Myymälän uudistus valmistuu maaliskuussa.
”Myös ruoan verkkokauppa palvelee normaalisti myymäläuudistuksen ajan, joten voit tilata ruokaostokset helposti kotiovelle tai noudettavaksi Prisma Launeen noutolokerikkoon”, Kivinen vinkkaa.
Prisma Launeella on verkkokaupan myymälänouto ja kotiinkuljetus. Tilaa ruokaostokset ruoan verkkokaupasta S-kaupat.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ViljanenToimialajohtaja (Prisma, S-market ja Sale)Puh:0500 845 930jouni.viljanen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
