Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostettu Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa vuoden 2026 alussa. Elinvoimakeskuksiin siirtyi suurin osa ELY-keskusten tehtävistä. Elinvoimakeskukset edistävät alueensa elinvoimaa ja talouden kestävää kasvua.
Suomen aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa, kun elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa 1. tammikuuta 2026. Nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta perustettiin kymmenen alueellista elinvoimakeskusta.
Itä-Suomessa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostettiin uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus, jonka toimialueena on Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.
Elinvoimakeskuksiin siirtyi suurin osa ELY-keskusten tehtävistä. Uudistuksessa ELY-keskusten ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät Lupa- ja valvontavirastoon sekä julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Kuopiossa ja toimipaikat Joensuussa sekä Mikkelissä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 260 työntekijää.
Elinvoimakeskusten tehtävänä on tukea alueidensa vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvaa kehittämistä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Elinvoimakeskukset edistävät alueensa elinvoimaa ja talouden kestävää kasvua.
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä. Keskitettyjen tehtävien kautta Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat omilla toimialoillaan maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskusvirastoista Ruokavirasto ja Väylävirasto.
Ylijohtajaksi Ari Niiranen, väliaikaiset osastopäälliköt nimitetty
Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niirasen. Niiranen työskenteli uuden viraston valmistelutehtävissä joulukuun 2025 ajan työ- ja elinkeinoministeriössä. Niiranen toimi vuosina 2010–2016 ja 2020–2025 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtajana sekä vuosina 2016–2019 ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajana ja osastopäällikkönä. Ennen ELY-keskuksen perustamista hän työskenteli yli 20 vuotta metsäalalla, viimeiseksi vuosina 1998–2009 Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen johtajana. Niiranen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen väliaikaisiksi osastopäälliköiksi on nimetty:
-
Jan Blomberg, elinkeinot ja osaaminen -osasto,
-
Tommi Huttunen, liikenneosasto,
-
Timo Tanskanen, maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osasto.
Jan Blomberg on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana 1.3.2023 alkaen, sekä vuodesta 2015 lukien yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.
Tommi Huttunen on toiminut aiemmin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtajana ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana ja hallintojohtajana. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.
Timo Tanskanen on toiminut aiemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkönä. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri, agronomi.
Väliaikaiset osastopäälliköt hoitavat tehtäväänsä, kunnes määräaikaiset vuoden 2030 loppuun saakka nimitettävät osastopäälliköt aloittavat tehtävissään. Osastopäälliköiden tehtäviin järjestetään avoin haku 12.1.–27.1.2026.
Mistä saat tietoa Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta ja asioinnista?
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi. Vanhoihin @ely-keskus.fi-päätteisiin osoitteisiin lähetetyt viestit ohjautuvat suoraan perille uusiin osoitteisiin vuoden 2027 loppuun asti.
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten henkilöstö siirtyi Itä-Suomen elinvoimakeskukseen tehtäviensä säilyessä pääosin ennallaan. Henkilöstön puhelinnumerot pysyvät ennallaan. Voit olla yhteydessä ennalta tuttuun asiantuntijaan.
Vireillä olevat asiat ja niihin liittyvät tiedot ja asiakirjat siirtyivät automaattisesti Itä-Suomen elinvoimakeskukseen, Lupa- ja valvontavirastoon tai Traficomiin.
Ensisijainen viestintä- ja asiointikanavamme on www.elinvoimakeskus.fi-verkkosivusto. Itä-Suomen elinvoimakeskus viestii sosiaalisessa mediassa Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa.
Yhteystiedot
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Puhelinvaihde: 0295 036 100
Kirjaamo: kirjaamo.ita-suomi@elinvoimakeskus.fi
Viestintä: viestinta.ita-suomi@elinvoimakeskus.fi
Asiakaspalvelun palvelunumerot: https://elinvoimakeskus.fi/asiakaspalvelu
Postiosoite:
Itä-Suomen elinvoimakeskus
PL 60
00072 Elinvoimakeskus
Toimipaikkojen yhteystiedot:
Kuopio (päätoimipaikka), Kallanranta 11, 70100 Kuopio
Joensuu, Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu
Mikkeli, Raatihuoneenkatu 5, 50100 Mikkeli
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari Niiranen
ylijohtaja, Itä-Suomen elinvoimakeskus
p. 0295 026 060
Jan Blomberg
osastopäällikkö, elinkeinot ja osaaminen -osasto
p. 0295 026 552
Tommi Huttunen
osastopäällikkö, liikenneosasto
p. 0295 026 655
Timo Tanskanen
osastopäällikkö, maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osasto
p. 0295 026 170
sähköpostit: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme