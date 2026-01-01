Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026

Suomen aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa, kun elinvoimakeskukset aloittivat toimintansa 1. tammikuuta 2026. Nykyisten 15 ELY-keskuksen pohjalta perustettiin kymmenen alueellista elinvoimakeskusta.

Itä-Suomessa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostettiin uusi Itä-Suomen elinvoimakeskus, jonka toimialueena on Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.

Elinvoimakeskuksiin siirtyi suurin osa ELY-keskusten tehtävistä. Uudistuksessa ELY-keskusten ympäristön lupa- ja valvontatehtävät siirtyivät Lupa- ja valvontavirastoon sekä julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on päätoimipaikka Kuopiossa ja toimipaikat Joensuussa sekä Mikkelissä. Itä-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee yhteensä noin 260 työntekijää.

Elinvoimakeskusten tehtävänä on tukea alueidensa vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvaa kehittämistä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Elinvoimakeskukset edistävät alueensa elinvoimaa ja talouden kestävää kasvua.

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä. Keskitettyjen tehtävien kautta Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat omilla toimialoillaan maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskusvirastoista Ruokavirasto ja Väylävirasto.

Ylijohtajaksi Ari Niiranen, väliaikaiset osastopäälliköt nimitetty

Valtioneuvosto nimitti 27.11.2025 Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niirasen. Niiranen työskenteli uuden viraston valmistelutehtävissä joulukuun 2025 ajan työ- ja elinkeinoministeriössä. Niiranen toimi vuosina 2010–2016 ja 2020–2025 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtajana sekä vuosina 2016–2019 ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajana ja osastopäällikkönä. Ennen ELY-keskuksen perustamista hän työskenteli yli 20 vuotta metsäalalla, viimeiseksi vuosina 1998–2009 Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen johtajana. Niiranen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen väliaikaisiksi osastopäälliköiksi on nimetty:

Jan Blomberg, elinkeinot ja osaaminen -osasto,

Tommi Huttunen, liikenneosasto,

Timo Tanskanen, maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osasto.

Jan Blomberg on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana 1.3.2023 alkaen, sekä vuodesta 2015 lukien yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Tommi Huttunen on toiminut aiemmin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtajana ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajana ja hallintojohtajana. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Timo Tanskanen on toiminut aiemmin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkönä. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri, agronomi.

Väliaikaiset osastopäälliköt hoitavat tehtäväänsä, kunnes määräaikaiset vuoden 2030 loppuun saakka nimitettävät osastopäälliköt aloittavat tehtävissään. Osastopäälliköiden tehtäviin järjestetään avoin haku 12.1.–27.1.2026.

Mistä saat tietoa Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta ja asioinnista?

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi. Vanhoihin @ely-keskus.fi-päätteisiin osoitteisiin lähetetyt viestit ohjautuvat suoraan perille uusiin osoitteisiin vuoden 2027 loppuun asti.

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten henkilöstö siirtyi Itä-Suomen elinvoimakeskukseen tehtäviensä säilyessä pääosin ennallaan. Henkilöstön puhelinnumerot pysyvät ennallaan. Voit olla yhteydessä ennalta tuttuun asiantuntijaan.

Vireillä olevat asiat ja niihin liittyvät tiedot ja asiakirjat siirtyivät automaattisesti Itä-Suomen elinvoimakeskukseen, Lupa- ja valvontavirastoon tai Traficomiin.

Ensisijainen viestintä- ja asiointikanavamme on www.elinvoimakeskus.fi-verkkosivusto. Itä-Suomen elinvoimakeskus viestii sosiaalisessa mediassa Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 036 100

Kirjaamo: kirjaamo.ita-suomi@elinvoimakeskus.fi

Viestintä: viestinta.ita-suomi@elinvoimakeskus.fi

Asiakaspalvelun palvelunumerot: https://elinvoimakeskus.fi/asiakaspalvelu

Postiosoite:

Itä-Suomen elinvoimakeskus

PL 60

00072 Elinvoimakeskus



Toimipaikkojen yhteystiedot:

Kuopio (päätoimipaikka), Kallanranta 11, 70100 Kuopio

Joensuu, Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu

Mikkeli, Raatihuoneenkatu 5, 50100 Mikkeli

www.elinvoimakeskus.fi/ita-suomi