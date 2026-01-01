Lapin elinvoimakeskuksen väliaikaiset osastopäälliköt ja esihenkilöt on valittu

Vuoden 2026 ensimmäisenä päivänä toimintansa aloittaneen Lapin elinvoimakeskuksen väliaikaiset osastopäälliköt on valittu. Väliaikaiset osastopäälliköt ovat nimetty ajalle 1.1.2026-31.5.2026 tai enintään siihen saakka, että varsinaisten osastopäälliköiden virka saadaan täytettyä. Varsinaiset virat tulevat avoimiksi tammikuun aikana.

Elinkeinot ja osaaminen-osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu Marja Perälä. Perälä työskenteli aiemmin Lapin ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajana.

Liikenneosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu Olli Mourujärvi. Mourujärvi työskenteli aiemmin Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen Tienpidon suunnittelu yksikön päällikkönä.

Vesitalousosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu Timo Jokelainen. Jokelainen toimi aiemmin Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajana.

Maaseutu, kalatalous- ja ympäristö- osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on nimitetty Hannu Linjakumpu. Linjakumpu työskenteli aiemmin Lapin ELY-keskuksen maaseutu- ja energia yksikön päällikkönä.

Lapin elinvoimakeskukseen on myös valittu väliaikaiset yksikönpäälliköt ja ryhmäpäälliköt. Esihenkilöt aloittavat tehtävissään vuoden 2026 alussa.

Lapin elinvoimakeskus aloitti toimintansa

Lapin ELY-keskuksen toiminta päättyi vuoden 2025 loppuun ja Lapin elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026. Suuri osa Lapin ELY-keskuksen tehtävistä siirtyi Lapin elinvoimakeskukseen. Yhteensä kymmenen alueellista elinvoimakeskusta starttasi toimintansa Suomen aluehallinnon uudistuksen myötä.

Lapin elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ja ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Uudistuksen myötä ELY-keskusten ympäristöön liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät perustettavaan Lupa- ja valvontavirastoon sekä julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Liikenne-, vesitalous- sekä maaseutu- ja kalataloustehtäviin liittyvät luvat haetaan jatkossa elinvoimakeskuksesta. Lapin elinvoimakeskus löytyy tutusta paikasta virastotalolta Rovaniemeltä.

Lapin elinvoimakeskus on monialainen valtion alueellinen viranomainen, joka tukee alueen elinvoimaa sekä vastaa alueiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Alueen kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Löydät jatkossa tietoa elinvoimakeskuksista osoitteesta www.elinvoimakeskus.fi. Sivustolta löydät tietoa elinvoimakeskusten palveluista ja tehtävistä. Elinvoimakeskusten henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi. Lapin elinvoimakeskusta voit myös seurata sosiaalisen median kanavissa Instagramissa, Facebookissa, LinkedInissä sekä X:ssä.