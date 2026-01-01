Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä
Jämsän neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, perheneuvola, nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, puheterapia ja kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli Jokilaakson sairaalasta uusiin tiloihin. Palvelut aloittavat uudessa osoitteessa eli Auvilan kampuksen terveydenhuolto-oppilaitoksella (Auvilantie 81) tammikuun puolessa välissä.
Neuvola palvelee asiakkaita uudessa osoitteessa (Auvilantie 81, vanha terveydenhuolto-oppilaitos, pohjakerros) 15.1. alkaen. Sisäänkäynti neuvolaan on rakennuksen päädystä. Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn noutolokerikko säilyy Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen sisääntuloaulassa (Sairaalantie 11) edelleen muuton jälkeenkin. Samassa yhteydessä Kuoreveden lastenneuvolan toiminta Hallissa päättyy ja yhdistyy Jämsän neuvolaan. Neuvolan puhelinpalvelu palvelee asiakkaita normaalisti muuton ajan.
Perheneuvola ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (13–22-vuotiaiden palvelut) palvelee asiakkaita uudessa osoitteessa (Auvilantie 81, vanha terveydenhuolto-oppilaitos, 1. kerros) 15.1. alkaen. Vastaanottoja ei ole muuton vuoksi 13–14.1. Ajanvaraus arkisin klo 12–14 puhelinnumerossa 014 336 5730.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut palvelevat asiakkaita uudessa osoitteessa (Auvilantie 81, vanha terveydenhuolto-oppilaitos, 2.kerros) 15.1. alkaen. Vastaanottoja ei ole muuton vuoksi 13.–14.1. Ensilinja palvelee maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15 puhelinnumerossa 014 336 5640.
Avofysio- ja toimintaterapia sekä apuvälinepalvelu palvelevat asiakkaita uudessa osoitteessa (Auvilantie 81, vanha terveydenhuolto-oppilaitos, 1. kerros) 23.1. alkaen. Vastaanottoja ei ole muuton vuoksi 22.1. Fysioterapian palvelunumero palvelee 014 2690 519 arkisin kello 8–15 ja apuvälinepalvelun palvelunumero 014 2690 520 arkisin kello 9–11.
Lasten fysioterapia ja toimintaterapia sekä puheterapia palvelevat uudessa osoitteessa (Auvilantie 81, vanha terveydenhuolto-oppilaitos, 0-kerros 15.1. alkaen. Vastaanottoja ei ole muuton vuoksi 12.–14.1.
Alkuvuoden aikana myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut muuttavat Keskuskadun Poliisitalolle.
Myös aikuisten sosiaalityön kuntouttava työtoiminta muuttaa uusiin tiloihin. Uusi osoite on Talvialantie 2. Kuntouttava työtoiminta palvelee asiakkaita uudessa osoitteessa 7.1. alkaen.
Puhelinnumerot säilyvät samoina
Palveluiden puhelinnumerot säilyvät samoina. Palvelut siirtyvät väistöön siksi aikaa, kunnes uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu. Palveluiden muutot eivät liity sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksiin. Jämsän sairaalalta muutetaan sisäilmaongelmien vuoksi ja nykyisin Saksalankatu 1:ssä toimiville palveluille löytyi nykyistä edullisemmat tilat.
Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) palvelevat tuttuun tapaan muun muassa hoitaja- ja lääkärivastaanotot, kiirevastaanotto, osasto, kuvantamisyksikkö, dialyysi, pesula sekä Fimlabin laboratoriotoiminta. Kiirevastaanotto palvelee Jämsässä arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).
Asioida voi myös verkossa
Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa (www.hyvaks.fi/asioi-verkossa) voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa, sekä keskustella esimerkiksi suun terveyteen, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen sekä nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkeen liittyvistä kysymyksistä.
Lisätietoja:
- Neuvolapalvelut:
- palvelupäällikkö Tiina Kelin, p. 040 539 2584, tiina.kelin(at)hyvaks.fi
- Perheneuvola ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö:
- palvelupäällikkö Päivi Nevalainen, p. 050 412 1310, paivi.nevalainen(at)hyvaks.fi
- Fysioterapia ja apuvälinepalvelut:
- Lasten fysio- ja toimintaterapia sekä puheterapia:
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
