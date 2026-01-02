Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon palveluiden nimissä liikkuu huijausviestejä

Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastuskäynnistä ja kehotetaan perumaan aika oma-asioinnissa viestissä olevan linkin kautta. Viestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti. Linkkiä ei tule avata. Omat varatut ajat voi tarkastaa luotettavasti Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.

Muilta hyvinvointialueilta on raportoitu vastaavanlaisia viestejä

Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.

Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.

Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?

Älä vastaa viestiin tai klikkaa siinä olevia linkkejä.

Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.

Poista viesti.





Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti: