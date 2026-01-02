Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon palveluiden nimissä liikkuu huijausviestejä
Päijät-Hämeessä on liikkunut huijaustekstiviestejä, jotka esiintyvät suun terveydenhuollon palveluiden nimissä.
Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastuskäynnistä ja kehotetaan perumaan aika oma-asioinnissa viestissä olevan linkin kautta. Viestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti. Linkkiä ei tule avata. Omat varatut ajat voi tarkastaa luotettavasti Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.
Muilta hyvinvointialueilta on raportoitu vastaavanlaisia viestejä
Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.
Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.
Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?
- Älä vastaa viestiin tai klikkaa siinä olevia linkkejä.
- Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.
- Poista viesti.
Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti:
- Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
- Tee rikosilmoitus poliisille.
- Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
- Ohjeita tietovuodon uhrille löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto.
Yhteyshenkilöt
Tanja LinnonmaatietoturvapäällikköPuh:+358 44 482 5140tanja.linnonmaa@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksut muuttuivat vuoden alussa2.1.2026 10:44:43 EET | Tiedote
Korjaus aiempaan tiedotteeseen: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksut muuttuivat tämän vuoden alussa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Takuueläkkeen saajat ja vähävaraiset asiakkaat voivat hakea vapautusta tasasuuruisista asiakasmaksuista30.12.2025 09:24:03 EET | Tiedote
Takuueläkkeen saajat vapautetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tasasuuruisista asiakasmaksuista vuodesta 2026 alkaen. Tasasuuruisen asiakasmaksun vapautusta tai alennusta voivat hakea lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vähävaraiset asiakkaat.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hannes-myrsky kaatoi puita ja katkaisi sähköjä – kotihoito turvattiin sähkökatkoalueilla29.12.2025 15:46:49 EET | Tiedote
Päijät-Hämeessä Hannes-myrskyyn liittyviä onnettomuustehtäviä kertyi 27.-28.12. välisenä aikana yhteensä 72.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Pian päijäthämäläiset saavat yhteyden sote-keskukseensa yhteisestä palvelunumerosta29.12.2025 12:05:59 EET | Tiedote
Päijäthämäläiset saavat yhteyden alueen sote-keskusten hoitajiin ja lääkäreihin yhdestä yhteisestä palvelunumerosta 7. tammikuuta alkaen Sysmää lukuun ottamatta. Yhteinen palvelunumero on (03) 410 89 420 . Sysmän sote-keskuksen puhelinnumeron lisäksi suunterveyden ja hoitotarvikejakelun puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Ajanvarausjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa voi tuoda viiveitä perhepalveluihin22.12.2025 08:48:07 EET | Tiedote
Osa hyvinvointialueen perhepalveluista siirtyy uuteen ajanvarausjärjestelmään 2.1.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme