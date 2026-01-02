Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon palveluiden nimissä liikkuu huijausviestejä

2.1.2026 12:14:53 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeessä on liikkunut huijaustekstiviestejä, jotka esiintyvät suun terveydenhuollon palveluiden nimissä.

Viestissä muistutetaan hammashuollon tarkastuskäynnistä ja kehotetaan perumaan aika oma-asioinnissa viestissä olevan linkin kautta. Viestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti. Linkkiä ei tule avata. Omat varatut ajat voi tarkastaa luotettavasti Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.

Muilta hyvinvointialueilta on raportoitu vastaavanlaisia viestejä

Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.

Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.

Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?

Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti:

  • Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
  • Tee rikosilmoitus poliisille.
  • Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
  • Ohjeita tietovuodon uhrille löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

