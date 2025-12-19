Administer ostaa Administer Oy Jämsän kokonaan omistukseensa
Administer Oyj Lehdistötiedote 2.1.2026 klo 12.30
Administer Oyj ja OP Koti Jämsä Oy LKV ovat sopineet kaupasta, jossa Administer Oyj ostaa 15 prosentin vähemmistöosuuden Administer Oy Jämsän osakekannasta. Kaupan jälkeen koko Administer Oy Jämsän osakekanta on Administer Oyj:n omistuksessa, ja liiketoiminta jatkuu ennallaan.
Lisätiedot:
Kalle Lehtonen, CFO, Administer Oyj, puh. 040 0539968
Kuvat
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
