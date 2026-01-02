Kinnulan palvelut jatkuvat Keski-Suomen hyvinvointialueen omana palvelutuotantona 1.1.2026 alkaen
Kinnulan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Keski-Suomen hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa 1.1.2026 alkaen. Keski-Suomen hyvinvointialue turvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan ja asiakkaiden palveluiden jatkuvuuden kinnulalaisille.
Terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto ja suunterveydenhuolto palvelevat uudessa puhelinnumerossa
Puhelinnumerot ovat pääosin samat kuin ennenkin, mutta terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanoton puhelinpalvelu yhdistyy Pihtiputaan ja Viitasaaren kanssa sekä suunterveydenhuollon puhelinnumero muuttuu.
Terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto palvelee kinnulalaisia numerossa 014 266 3020 arkisin kello 8–16 ja suunterveydenhuolto numerossa 014 266 3040 arkisin kello 8–15.
Asiakkaat asioivat pääosin tuttujen ammattilaisten kanssa
Kinnulassa jatkaa sosiaali- ja terveysasema, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa lääkärin ja hoitajan palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuksen palveluita ja laboratorionäytteenotto.
Suun terveydenhuollossa tarjotaan palveluita hammaslääkäri-hammashoitaja- työparin sekä suuhygienistin toimesta.
Lasten ja nuorten palveluissa tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolan palveluita, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluita. Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sekä perheneuvola ovat keskeiset toimijat Kinnulassa edelleen.
Hyvinvointialue tuottaa ikääntyneiden palveluasumisen ja kotihoidon palvelut, arkikuntoutusta ja ikääntyneiden ja vammaisten päivätoimintaa.
Ikääntyneiden palveluihin liittyvissä asioissa palvelee Keski-Suomen hyvinvointialueen uusi Seniorineuvonta numerossa 014 266 1801. Seniorineuvonta tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palveluista senioreille ja heidän läheisilleen hyvän arjen tueksi arkisin kello 9–15.
Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa äkillisissä sosiaalisen tuen ja kriisin tilanteissa ympäri vuorokauden numerossa 014 266 0149.
Lähin kiirevastaanotto toimii Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla. Kun asiakas tarvitsee kiireellistä hoitoa terveysaseman ollessa kiinni iltaisin tai viikonloppuisin, tulee ensin aina soittaa ympäri vuorokauden palvelevaan Päivystysavun numeroon 116 117.
1.1. alkaen kinnulalaiset voivat asioida hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja myös muissa Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteissä. Asiointi tapahtuu verkossa osoitteessa hyvaks.fi/asioiverkossa tai maksuttomalla mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus löytyy sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.
Tiedot palveluista, toimipisteet sekä yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulta www.hyvaks.fi.
Asukastilaisuuden tallenne katsottavissa
Keski-Suomen hyvinvointialue järjesti kaikille avoimen asukastilaisuuden Kinnulassa ja etäyhteydellä 18.12. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.
Lisätietoja:
- Anne Pihl, palvelujohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, anne.pihl(at)hyvaks.fi, p. 050 591 9008
- Anne Kirmanen, palvelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, anne-maarit.kirmanen(at)hyvaks.fi, p. 050 368 0241
- Keijo Lukkarinen, ylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue, keijo.lukkarinen(at)hyvaks.fi, p. 040 500 4313
- Elina Koivumäki, palvelupäällikkö, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, elina.koivumaki(at)hyvaks.fi p. 040 356 2612, tavoittavissa 5.1. alkaen
- Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi
