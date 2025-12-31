Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

OYSin vanhan osan osastotoimintaa mukautetaan legionellalöydöksen vuoksi – tiloissa on turvallista asioida

2.1.2026 14:01:02 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Oulun yliopistollisen sairaalan K-, N- ja S-osien käyttövedessä on rutiinitarkastuksessa havaittu raja-arvot ylittäviä määriä legionellabakteeria. Legionellaa esiintyy vedessä yleisesti pieninä pitoisuuksina. Kun veden käyttö sairaalan vanhoissa tiloissa on vähentynyt, bakteeripitoisuudet ovat kasvaneet. Legionellabakteerin aiheuttamia tartuntoja ei ole todettu. Varotoimenpiteenä tiloissa järjestettävää ympärivuorokautista toimintaa mukautetaan, kunnes tilanne saadaan ratkaistua. Muu toiminta jatkuu ennallaan.

Legionellabakteeri ei tartu vettä juomalla tai käsien tai kasvojen pesussa, eikä se tartu ihmisestä toiseen.

Tartunta voi syntyä, jos bakteeria päätyy keuhkoihin hienojakoisen vesihöyryn muodossa, esimerkiksi suihkussa. Legionellabakteeri voi aiheuttaa keuhkokuumetta.

Legionellalöydöksen vuoksi K-, N- ja S-osissa järjestettävää ympärivuorokautista toimintaa mukautetaan tilapäisesti. Kyse on varotoimenpiteestä: legionellabakteerin aiheuttamia infektiota ei ole todettu.

Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat vireillä ja ympärivuorokautista toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman pian. Arvio on, että muutokset toiminnassa kestävät enintään muutaman viikon ajan. Pohde on ollut yhteydessä asiakkaisiin, joita tilanne koskee.

Tiloissa on turvallista asioida ja päiväaikainen toiminta järjestetään tiloissa normaalisti.

Terveysviranomaiset seuraavat säännöllisesti OYSin veden laatua. Kohonneet legionellabakteeripitoisuudet kävivät ilmi rutiinitarkastuksen yhteydessä.

