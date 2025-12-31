OYSin vanhan osan osastotoimintaa mukautetaan legionellalöydöksen vuoksi – tiloissa on turvallista asioida
Oulun yliopistollisen sairaalan K-, N- ja S-osien käyttövedessä on rutiinitarkastuksessa havaittu raja-arvot ylittäviä määriä legionellabakteeria. Legionellaa esiintyy vedessä yleisesti pieninä pitoisuuksina. Kun veden käyttö sairaalan vanhoissa tiloissa on vähentynyt, bakteeripitoisuudet ovat kasvaneet. Legionellabakteerin aiheuttamia tartuntoja ei ole todettu. Varotoimenpiteenä tiloissa järjestettävää ympärivuorokautista toimintaa mukautetaan, kunnes tilanne saadaan ratkaistua. Muu toiminta jatkuu ennallaan.
Legionellabakteeri ei tartu vettä juomalla tai käsien tai kasvojen pesussa, eikä se tartu ihmisestä toiseen.
Tartunta voi syntyä, jos bakteeria päätyy keuhkoihin hienojakoisen vesihöyryn muodossa, esimerkiksi suihkussa. Legionellabakteeri voi aiheuttaa keuhkokuumetta.
Legionellalöydöksen vuoksi K-, N- ja S-osissa järjestettävää ympärivuorokautista toimintaa mukautetaan tilapäisesti. Kyse on varotoimenpiteestä: legionellabakteerin aiheuttamia infektiota ei ole todettu.
Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat vireillä ja ympärivuorokautista toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman pian. Arvio on, että muutokset toiminnassa kestävät enintään muutaman viikon ajan. Pohde on ollut yhteydessä asiakkaisiin, joita tilanne koskee.
Tiloissa on turvallista asioida ja päiväaikainen toiminta järjestetään tiloissa normaalisti.
Terveysviranomaiset seuraavat säännöllisesti OYSin veden laatua. Kohonneet legionellabakteeripitoisuudet kävivät ilmi rutiinitarkastuksen yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne RiekkiIntegraatioylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:0405537473marianne.riekki@pohde.fi
Elina SaarelaInfektiolääkäriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS, Infektioyksikkö
Lisätietojen antaja 2.1.2026
Teija PuhtoOsastonylilääkäriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS, Infektioyksikkö
Lisätietojen antaja 5.1.2026 alkaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohteen uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.202631.12.2025 08:21:49 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen ja omaishoidon palkkioiden muutokset astuvat voimaan vuoden vaihteen jälkeen (aluehallitus 16.12.2025). Uudet asiakasmaksut on päivitetty Pohteen verkkosivuille.
Tilanne sähkökatkojen osalta parantunut merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla30.12.2025 16:19:15 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen korjaaminen on edistynyt huomattavasti tiistain aikana. Sähköyhtiöt jatkavat korjaustöitä, ja tavoitteena on palauttaa sähköt kaikkiin kiinteistöihin mahdollisimman pian. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella sähkökatkojen vaikutuksia on seurattu tiiviisti.
Pohjois-Pohjanmaalla yhä pitkiä sähkökatkoja. Apua on saatavilla sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tai hätäkeskuksesta.29.12.2025 15:36:23 EET | Tiedote
Hannes-myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaustyöt etenevät, mutta Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä yhä useita sähkökatkoja. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos seuraa tilannetta ja pitää tiiviisti yhteyttä alueen sähköyhtiöihin. Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
Hannes-myrsky aiheuttaa yhä sähkökatkoja Pohjois-Pohjanmaalla – tarvittaessa hätäkeskus ja Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystys auttavat28.12.2025 20:10:36 EET | Tiedote
Pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hoitavat eilen alkaneen Hannes-myrskyn aiheuttamia tehtäviä Pohteen alueella. Jos tarvitset kiireellistä apua, ota yhteyttä hätäkeskukseen tai Pohteen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
Influenssaa, koronaa ja vatsatauteja liikkeellä19.12.2025 14:19:04 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen alueella on liikkeellä runsaasti hengitystieinfektioita, kuten influenssaa ja koronavirusta. Lisäksi norovirustapausten määrä on kasvussa. Suurin osa näistä sairauksista paranee kotona levolla ja omahoidolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme