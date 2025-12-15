Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien kokoukseen Pariisissa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 1/2026
2.1.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition kokoukseen Pariisissa tiistaina 6. tammikuuta 2026. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, viimeaikainen kehitys ja neuvottelut rauhanehdotuksesta sekä seuraavat askeleet rauhanneuvotteluissa.
