Presidentti Stubb osallistuu halukkaiden koalition johtajien kokoukseen Pariisissa

Republikens presidentpars program inför julen 15.12.2025

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 87/2025 15.12.2025 Republikens president Alexander Stubb deltar tillsammans med sin maka Suzanne Innes-Stubb i ett flertal evenemang före julen. Tisdagen den 9 december medverkade presidentparet i en julfest för krigsinvalider, veteraner och representanter för veterangenerationen på Åggelby rehabiliteringscenter i Helsingfors. President Stubb höll ett tal där han lyfte fram den exceptionella uthållighet som krigsgenerationerna visat. ”Trots er tunga börda förlorade ni inte modet, utan behöll er tro på framtiden. Ni byggde upp ett Finland som är ett bra land för oss alla att leva i.” Fredagen den 19 december tar presidentparet emot de traditionella julhälsningarna på Presidentens slott. Hälsningar till presidentparet framförs av ämnesföreningen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och fortsstudenternas granförsäljare, Cantores Minores, Korpo Kulturgille rf, Finlands Blomsterhandlarförbund rf, Finlands Jäga