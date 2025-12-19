Kuopion Prisman 30-vuotista taivalta juhlitaan koko vuoden 2026 ajan

PeeÄssä investoi liikenteen palveluihin Kuopiossa ja Pyhäjärvellä 7.11.2025 12:52:32 EET | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä investoi liikenteen palveluihin Kuopion ABC Pitkälahdessa ja ABC Pyhäjärvellä. Molemmille asemille rakennetaan lisää sähköautojen latausta ja lisäksi Pitkälahteen rakennetaan kaksi uutta autopesulaa. Pitkälahden ja Pyhäjärven sähköautojen latauskapasiteetti kasvatetaan molemmilla asemilla kahteen megawattiin. Tällä hetkellä sähköautojen suurteholatauspaikkoja on molemmissa kohteissa kuusi ja jatkossa sähköautoilevia asiakkaita palvelevat 20 latauspaikan kentät. Sähköautolataus on tärkeä osa asiakasomistajiemme palvelutarjoamaa ja sen kysyntä kasvaa nopeasti, varsinkin liikenteen solmukohdissa ja vilkkaiden pääteiden varsilla. Vastaamme nyt kasvaneeseen kysyntään lisäämällä merkittävästi Pitkälahden ja Pyhäjärven kapasiteettia. Suunnitteilla on myös lisää investointeja sähköautolatausverkkoomme, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Aleksi Vuorinne. Sähköautolatauksen lisäksi PeeÄssä investoi Pitkälahden autopesupalveluihin. Nykyiset kaksi pesukonetta vaihdetaan uusiin ja