Kuopion Prisman 30-vuotista taivalta juhlitaan koko vuoden 2026 ajan
– Prisman avaus vuonna 1996 oli kihelmöivän jännittävä hetki sekä työntekijöille että asiakkaille, joista monet ovat pysyneet mukana koko taipaleemme ajan. On hienoa olla osa tätä historiallista tarinaa ja päästä juhlimaan yhdessä asiakkaidemme, henkilökuntamme, yhteistyökumppaneidemme ja paikallisten tavarantoimittajien kanssa. Lämpimästi tervetuloa ideoimaan ja viettämään juhlavuotta kanssamme, prismajohtaja Heli Wilska kannustaa.
Kuopion vuoden 1996 suuri puheenaihe oli Prisman rakentaminen viitostien varteen Savilahteen. Kuopiolaiset olivat jo pitkään toivoneet kaupunkiinsa osuuskaupparyhmän omaa hypermarket-kokoluokan myymälää. Monet olivat päässeet tutustumaan Prismaan muissa kaupungeissa eri puolilla Suomea, ja olihan Pohjois-Savossakin PeeÄssällä Prisma Iisalmessa ja Varkaudessa. Oli siis jo korkea aika saada osuuskaupan lippulaivamyymälä myös Savon pääkaupunkiin, kaupunkilaiset pohtivat.
Metsätontti osoittautui täsmälleen oikeaksi paikaksi
Prisman saaminen Kuopioon viivästyi parikymmentä vuotta, koska kaupungin kaavoitusratkaisut eivät antaneet mahdollisuutta hypermarkettien rakentamiselle aiemmin. Kaavalinjausten muututtua PeeÄssä tavoitteli 1990-luvun alkuvuosina Prismalle tonttia Kolmisopesta, mutta kaupunki valitsi rakennuspaikan saajaksi osuuskaupan kovimman kilpailijan. Moninaisten vaiheiden jälkeen Prisman rakentaminen alkoi vuonna 1995 lähempänä Kuopion keskustaa paikalla, jossa oli aiemmin sijainnut Iloharjun rautatieseisake. Tontti kasvoi pääosin metsää, lukuun ottamatta pientä huoltoasemaa, joka purettiin Prisman tieltä.
PeeÄssän toimitusjohtajana vuosina 1985–2005 työskennellyt Eero Saukkonen piti Prisman suunnitteluvaihteessa Kolmisoppea parhaimpana paikkana uudella jättimarketille, ja oli siksi kovasti pahastunut kaupungin ratkaisusta. Vuosia myöhemmin hän totesi, että toimitusjohtajan toiveiden kariutuminen koitui lopulta siunaukseksi koko PeeÄssälle.
– Kuluneet vuodet ovat osoittaneet, ettei Prismalle olisi voinut löytää parempaa paikkaa. 1990-luvun alkupuolella PeeÄssän markkinaosuus oli Kuopiossa alle 9 %. Seitsemässä vuodessa noustiin markkinajohtajaksi 36 prosentin osuudella. Tässä suuri merkitys oli Prismalla, jossa tehtiin ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana jo koko Kuopion päivittäistavarakaupasta 18 prosenttia, Eero Saukkonen totesi jäädessään eläkkeelle.
Ensimmäisenä päivänä miljoonan markan myynti
Kuopion Prismaa ensimmäiset 17 vuotta luotsanneelle Markku Höylälle Prisman avauksen johtaminen oli unelmien täyttymys.
Prisman avauspäivä oli keskiviikko 16.10.1996. Työntekijät kokoontuivat H-hetkellä ulko-oven molemmin puolin toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi. Väki suorastaan vyöryi sisälle ja kaupanteko alkoi.
– Kun päivän myynti ylitti miljoona markkaa, uskalsin sanoa ääneen, että tästä tulee menestys. Meillä oli ihan valtava tekemisen meininki koko porukalla. Ei ollut yhtään tylsää päivää, enkä voi muistella tuota aikaa muuta kuin suurella ilolla, Markku Höylä muisteli Prisman startin tunnelmia.
200-kertainen valikoima
Prisma-konsepti on kehittynyt jatkuvasti, ajassa eläen. Esimerkiksi avausvaiheessa Prisman valikoimasta luvattiin löytyvän 500 merkkituotetta, kun tällä hetkellä valikoiman tuotelukumäärä huitelee 100 000 paikkeilla.
Toimintamallia on tehostettu, valikoimaa päivitetään koko ajan ja teknologian kehitys on tuonut omat muutoksensa. Pysyvää on ollut lupaus siitä, että Prisma on Pohjois-Savon edullisin päivittäistavarakauppa, josta saa myös kaikki muut kodin hankinnat samalla kauppareissulla.
Viisi isoa uudistusta
Kuopion Prismassa on avauksen jälkeen toteutettu viisi suurta uudistusta:
- 2001 päivittäistavaraosastoa laajennettiin sekä rakennettiin tilat Alkolle.
- 2007 jouluksi valmistui yli 50 % myymäläalaa kasvattanut laajennus. Lisätila tuli pääosin käyttötavaraosaston käyttöön.
- 2013 päivittäistavaraosasto sai lisää tilaa, kun käyttötavarapuolella tehtiin esillepanouudistuksia ja valikoimamuutoksia.
- 2016 uudistuksessa helpotettiin asiointia esillepanoja selkeyttämällä ja tuotteiden sijoittelua järkeistämällä.
- 2021 Prismassa toteutettiin kattava uudistus ja laajennus, joka toi mukanaan runsaasti uusia palveluja. PeeÄssän historian suurimpiin kuuluvalla investoinnilla haluttiin varmistaa paras asiakaskokemus myös tulevaisuudessa.
Juhlitaan yhdessä asiakkaiden kanssa
Kuopion Prisman nykyinen johtaja Heli Wilska kertoo, että Prisman 30-vuotista taivalta juhlitaan koko vuoden 2026 ajan asiakkaiden ja henkilökunnan yhteisten kohtaamisten, muisteluiden, tarinoiden, tapahtumien, etujen ja tarjousten merkeissä.
– Olemme rakentaneet tällä tontilla parasta elämää yhdessä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Nyt kutsumme kaikki mukana olleet asiakasomistajamme mukaan kanssamme ideoimaan, mitä kaikkea kivaa voisimme juhlavuoden aikana tehdä yhdessä. Savon suurimmassa lähikaupassa tapahtuu joka vuosi myös miljoonia kohtaamisia, joista on varmasti jäänyt elämään tuhansia naurattavia, ilahduttavia ja hämmästyttäviä tarinoita tallennettavaksi yhteiseen muistojen aarreaittaamme. Elämme arkea ja juhlaa yhdessä, joten rakennetaan myös unohtumaton juhlavuosi yhdessä, Heli Wilska kuvailee.
