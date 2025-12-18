VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Poliittisen mainonnan valvontatehtävä VTV:lle

5.1.2026 09:14:33 EET | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) alkaa valvoa poliittisen mainonnan avoimuutta ja kohdentamista. Jatkossa VTV:llä on myös oikeus tarkastaa Kelan toimintaa. Finanssipolitiikan valvonnan tehtävä siirtyy Talouspolitiikan arviointineuvostolle.

Kuva: Jessika Laakkonen
Kuva: Jessika Laakkonen

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on 1.1. aloittanut uuden valvonta ja neuvontatehtävän.  Tehtävä perustuu EU-asetukseen poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta. Asetus auttaa unionin kansalaisia tunnistamaan poliittisia mainoksia ja saamaan tietoa niiden taustalla olevista toimijoista.

”Asetuksen tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja torjua disinformaatiota varmistamalla, että kansalaiset voivat tunnistaa poliittiset mainokset, niiden rahoittajat sekä syyn niiden näkemiseen”, sanoo valvontapäällikkö Jonna Carlson.

Pääpaino uudessa tehtävässä on ohjata ja neuvoa poliittisen mainonnan palvelujen tarjoajia uudenlaisen lainsäädännön noudattamisessa.

”Ohjaamme ja neuvomme kaikkia henkilöitä ja organisaatioita, joita velvoitteet koskevat. Järjestämme esimerkiksi webinaareja ja organisoimme neuvontapalvelun”, Carlson kertoo.

VTV myös koordinoi kansallista yhteistyötä ja edustaa Suomea kansallisten yhteyspisteiden EU-kokouksissa. VTV:n lisäksi muita valvontaviranomaisia ovat tietosuojavaltuutettu ja Liikenne- ja viestintävirasto.

Kela ja Huoltovarmuuskeskus jatkossa tarkastuskohteina 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on jatkossa oikeus tarkastaa Kelan toiminnan ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja laillisuutta. Muutos sisältyy Kelan hallinnon ja toiminnan päivitystä koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen.

VTV saa myös oikeuden tehdä Huoltovarmuuskeskuksen ja huoltovarmuusrahaston tilintarkastukset sekä tarkastaa valtion konsernilaskelmat. Tämä muutos tulee voimaan huhtikuussa.

Finanssipolitiikan valvonta siirtyy Talouspolitiikan arviointineuvostolle

VTV on toiminut vuodesta 2013 riippumattomana finanssipolitiikan valvojana (IFI). Vuoden 2026 alusta tehtävä siirtyy Talouspolitiikan arviointineuvostolle. Samalla lakkaa esimerkiksi suhdannetilanteen lämpökartan ylläpito VTV:n verkkopalvelussa. Tarkastusvirasto kuitenkin tekee edelleen finanssipolitiikan tarkastuksia ja arvioi säännöllisesti valtiovarainministeriön makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

VTV.fi

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

VTV.fi/sv

