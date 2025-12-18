Poliittisen mainonnan valvontatehtävä VTV:lle

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on 1.1. aloittanut uuden valvonta ja neuvontatehtävän. Tehtävä perustuu EU-asetukseen poliittisen mainonnan avoimuudesta ja kohdentamisesta. Asetus auttaa unionin kansalaisia tunnistamaan poliittisia mainoksia ja saamaan tietoa niiden taustalla olevista toimijoista.

”Asetuksen tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja torjua disinformaatiota varmistamalla, että kansalaiset voivat tunnistaa poliittiset mainokset, niiden rahoittajat sekä syyn niiden näkemiseen”, sanoo valvontapäällikkö Jonna Carlson.

Pääpaino uudessa tehtävässä on ohjata ja neuvoa poliittisen mainonnan palvelujen tarjoajia uudenlaisen lainsäädännön noudattamisessa.

”Ohjaamme ja neuvomme kaikkia henkilöitä ja organisaatioita, joita velvoitteet koskevat. Järjestämme esimerkiksi webinaareja ja organisoimme neuvontapalvelun”, Carlson kertoo.

VTV myös koordinoi kansallista yhteistyötä ja edustaa Suomea kansallisten yhteyspisteiden EU-kokouksissa. VTV:n lisäksi muita valvontaviranomaisia ovat tietosuojavaltuutettu ja Liikenne- ja viestintävirasto.

Kela ja Huoltovarmuuskeskus jatkossa tarkastuskohteina

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on jatkossa oikeus tarkastaa Kelan toiminnan ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja laillisuutta. Muutos sisältyy Kelan hallinnon ja toiminnan päivitystä koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen.



VTV saa myös oikeuden tehdä Huoltovarmuuskeskuksen ja huoltovarmuusrahaston tilintarkastukset sekä tarkastaa valtion konsernilaskelmat. Tämä muutos tulee voimaan huhtikuussa.

Finanssipolitiikan valvonta siirtyy Talouspolitiikan arviointineuvostolle

VTV on toiminut vuodesta 2013 riippumattomana finanssipolitiikan valvojana (IFI). Vuoden 2026 alusta tehtävä siirtyy Talouspolitiikan arviointineuvostolle. Samalla lakkaa esimerkiksi suhdannetilanteen lämpökartan ylläpito VTV:n verkkopalvelussa. Tarkastusvirasto kuitenkin tekee edelleen finanssipolitiikan tarkastuksia ja arvioi säännöllisesti valtiovarainministeriön makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta.