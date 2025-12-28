Fliiga

Vuosi alkoi Turun derbyllä – TPS:n valtakausi jatkuu

2.1.2026 21:03:06 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigan vuosi 2026 starttasi Kupittaan paikallisottelulla, jossa FBC Turku ei kyennyt vieläkään horjuttamaan TPS:aa. Palloseura vei voiton maalein 5-4 ja jätti FBC Turun edelleen sarjajumbon paikalle.

FBC Turku haastoi alusta asti vahvasti ja johti avauserässä 1-0 sekä toisessa 2-1 ja 3-2. TPS tuli kuitenkin rinnalle Kasper Kulmalan ylivoimamaalilla ja käänsi pelin edukseen päätösjaksolla. Verneri Tuonosen kakkospallosta jatkaman TPS:n ensimmäisen johtomaalin pystyi FBC Turku vielä kuittaamaan Jesper Hakolan jo seuraavassa vaihdossa yläkulmaan linkoamalla osumalla, mutta siihen kotijoukkueen onnistumiset tänään jäivät. Illan voittomaali nähtiin jo kolmannen erän kuudennella minuutilla Eetu Lehtosen osuessa kaukolaukauksella Kasper Kulmalan pudotuksesta.

Maalivahtinsa Gabriels Silinsin jo kaksi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria penkille vetänyt FBC Turku jäi ratkaisuhetkillä pyörittämään palloa TPS-ryhmityksen ulkopuolella eikä löytänyt kunnon laukaisupaikkaa.

Sarja jatkuu huomenna lauantaina otteluilla Hawks–EräViikingit, Nokian KrP–Nurmon Jymy ja Classic–LASB.

