Vuosi alkoi Turun derbyllä – TPS:n valtakausi jatkuu

FBC Turku haastoi alusta asti vahvasti ja johti avauserässä 1-0 sekä toisessa 2-1 ja 3-2. TPS tuli kuitenkin rinnalle Kasper Kulmalan ylivoimamaalilla ja käänsi pelin edukseen päätösjaksolla. Verneri Tuonosen kakkospallosta jatkaman TPS:n ensimmäisen johtomaalin pystyi FBC Turku vielä kuittaamaan Jesper Hakolan jo seuraavassa vaihdossa yläkulmaan linkoamalla osumalla, mutta siihen kotijoukkueen onnistumiset tänään jäivät. Illan voittomaali nähtiin jo kolmannen erän kuudennella minuutilla Eetu Lehtosen osuessa kaukolaukauksella Kasper Kulmalan pudotuksesta.

Maalivahtinsa Gabriels Silinsin jo kaksi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria penkille vetänyt FBC Turku jäi ratkaisuhetkillä pyörittämään palloa TPS-ryhmityksen ulkopuolella eikä löytänyt kunnon laukaisupaikkaa.

Sarja jatkuu huomenna lauantaina otteluilla Hawks–EräViikingit, Nokian KrP–Nurmon Jymy ja Classic–LASB.