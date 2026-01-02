Veikkaus Oy

Eurojackpotin päävoitto Suomeen – voittajalle 74 miljoonaa euroa

2.1.2026 22:30:54 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin vuoden ensimmäisessä arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joka osui Suomeen. Päävoiton arvo on noin 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 1/2026) oikea rivi on 10, 15, 29, 34 ja 38. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.

Illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen tarkalleen 74 104 783,60 euron jättipotin.

– Mikä tapa aloittaa uusi vuosi – Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen nyt 24. kerran! Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto. Jättimäiset onnittelut sille onnekkaalle suomalaiselle, joka on pelannut 74 miljoonan euron arvoisen voittorivin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho hehkuttaa.

Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaiaamuna klo 9.

Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen heinäkuussa. Tuolloin voitto osui Kotkaan.

Illan Eurojackpot-arvonnassa löytyi lisäksi neljä kappaletta 5+1-tuloksia, joilla voitti 630 745 euroa. Voitot matkasivat Saksaan (3 kpl) ja Norjaan. 5+0-tuloksia löytyi 11 kappaletta, ja näillä riveillä voitti 129 349 euroa. Voitot osuivat Saksaan (8 kpl), Hollantiin, Ruotsiin ja Slovakiaan.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 3 8 2 1 2 0. Jokerista ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Perjantain Lomatonnin voittorivi on Santiago 49. Lomatonneja lähti jakoon 1 kappale.
 

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

  1. 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
  2. 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
  3. 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
  4. 74,1 M€, kierros 1/2026
  5. 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
  6. 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
  7. 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
  8. 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
  9. 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
  10. 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
  11. 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
  12. 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
  13. 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
  14. 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
  15. 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
  16. 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
  17. 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
  18. 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
  19. 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
  20. 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
  21. 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
  22. 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
  23. 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
  24. 10 M€ Espoo kierros 19/2016

