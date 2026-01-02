Eurojackpotin päävoitto Suomeen – voittajalle 74 miljoonaa euroa
Eurojackpotin vuoden ensimmäisessä arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joka osui Suomeen. Päävoiton arvo on noin 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto.
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 1/2026) oikea rivi on 10, 15, 29, 34 ja 38. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.
Illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen tarkalleen 74 104 783,60 euron jättipotin.
– Mikä tapa aloittaa uusi vuosi – Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen nyt 24. kerran! Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto. Jättimäiset onnittelut sille onnekkaalle suomalaiselle, joka on pelannut 74 miljoonan euron arvoisen voittorivin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho hehkuttaa.
Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaiaamuna klo 9.
Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen heinäkuussa. Tuolloin voitto osui Kotkaan.
Illan Eurojackpot-arvonnassa löytyi lisäksi neljä kappaletta 5+1-tuloksia, joilla voitti 630 745 euroa. Voitot matkasivat Saksaan (3 kpl) ja Norjaan. 5+0-tuloksia löytyi 11 kappaletta, ja näillä riveillä voitti 129 349 euroa. Voitot osuivat Saksaan (8 kpl), Hollantiin, Ruotsiin ja Slovakiaan.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 3 8 2 1 2 0. Jokerista ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on Santiago 49. Lomatonneja lähti jakoon 1 kappale.
Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä
- 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
- 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
- 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
- 74,1 M€, kierros 1/2026
- 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
- 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
- 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
- 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
- 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
- 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
- 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
- 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
- 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
- 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
- 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
- 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
- 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
- 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
- 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
- 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
- 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
- 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
- 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
- 10 M€ Espoo kierros 19/2016
Avainsanat
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
