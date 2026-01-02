Eurojackpotin päävoitto Suomeen – voittajalle 74 miljoonaa euroa

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 1/2026) oikea rivi on 10, 15, 29, 34 ja 38. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.

Illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen tarkalleen 74 104 783,60 euron jättipotin.



– Mikä tapa aloittaa uusi vuosi – Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen nyt 24. kerran! Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto. Jättimäiset onnittelut sille onnekkaalle suomalaiselle, joka on pelannut 74 miljoonan euron arvoisen voittorivin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho hehkuttaa.

Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaiaamuna klo 9.

Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen heinäkuussa. Tuolloin voitto osui Kotkaan.

Illan Eurojackpot-arvonnassa löytyi lisäksi neljä kappaletta 5+1-tuloksia, joilla voitti 630 745 euroa. Voitot matkasivat Saksaan (3 kpl) ja Norjaan. 5+0-tuloksia löytyi 11 kappaletta, ja näillä riveillä voitti 129 349 euroa. Voitot osuivat Saksaan (8 kpl), Hollantiin, Ruotsiin ja Slovakiaan.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 0 3 8 2 1 2 0. Jokerista ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Perjantain Lomatonnin voittorivi on Santiago 49. Lomatonneja lähti jakoon 1 kappale.



Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä