Eurojackpotin 74 miljoonan euron päävoitto osui Helsinkiin
Vuoden 2026 ensimmäisestä Eurojackpot-arvonnasta löytyi yksi täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle, joka voitti täysosumallaan huikeat 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto.
– Kyseessä on jo 24. Suomeen osunut päävoitto Eurojackpotin historiassa, onhan se huikea lukema! Uusi vuosi toi tullessaan yhden kaikkien aikojen suurimmista Suomen rahapelivoitoista. Tätä parempaa tapaa aloittaa vuosi emme olisi voineet toivoa, Veikkauksen onnenpelien johtaja Ville Venojärvi iloitsee.
74 miljoonan euron voitto maksetaan suoraan helsinkiläisen nettipelaajan pankkitilille kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
– Suuret onnittelut vielä Helsinkiin! Me pistämme Miljonäärisalongissa kahvipannun kuumaksi ja toivotamme tuoreimman suomalaisen jättivoittajan lämpimästi tervetulleeksi perinteisille voittokahveille Veikkauksen pääkonttorille, viestintäpäällikkö Eine Alho jatkaa.
Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto saatiin Suomeen heinäkuussa, kun kotkalainen nettipelaaja nappasi itselleen 58 miljoonaa euroa. Kaikkien aikojen suurimman suomalaisen rahapelivoiton titteliä pitää hallussaan Siilinjärvelle vuoden 2019 elokuussa osunut lähes 92 miljoonan euron Eurojackpotin päävoitto.
Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä
- 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
- 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
- 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
- 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
- 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
- 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
- 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
- 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
- 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
- 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
- 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
- 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
- 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
- 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
- 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
- 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
- 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
- 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
- 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
- 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
- 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
- 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
- 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
- 10 M€ Espoo kierros 19/2016
