Eurojackpotin 74 miljoonan euron päävoitto osui Helsinkiin

3.1.2026 09:00:51 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Vuoden 2026 ensimmäisestä Eurojackpot-arvonnasta löytyi yksi täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle, joka voitti täysosumallaan huikeat 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto.

– Kyseessä on jo 24. Suomeen osunut päävoitto Eurojackpotin historiassa, onhan se huikea lukema! Uusi vuosi toi tullessaan yhden kaikkien aikojen suurimmista Suomen rahapelivoitoista. Tätä parempaa tapaa aloittaa vuosi emme olisi voineet toivoa, Veikkauksen onnenpelien johtaja Ville Venojärvi iloitsee.

74 miljoonan euron voitto maksetaan suoraan helsinkiläisen nettipelaajan pankkitilille kolmen viikon karenssiajan jälkeen.

– Suuret onnittelut vielä Helsinkiin! Me pistämme Miljonäärisalongissa kahvipannun kuumaksi ja toivotamme tuoreimman suomalaisen jättivoittajan lämpimästi tervetulleeksi perinteisille voittokahveille Veikkauksen pääkonttorille, viestintäpäällikkö Eine Alho jatkaa.

Edellisen kerran Eurojackpotin päävoitto saatiin Suomeen heinäkuussa, kun kotkalainen nettipelaaja nappasi itselleen 58 miljoonaa euroa. Kaikkien aikojen suurimman suomalaisen rahapelivoiton titteliä pitää hallussaan Siilinjärvelle vuoden 2019 elokuussa osunut lähes 92 miljoonan euron Eurojackpotin päävoitto.

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

  1. 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
  2. 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
  3. 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
  4. 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
  5. 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
  6. 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
  7. 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
  8. 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
  9. 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
  10. 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
  11. 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
  12. 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
  13. 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
  14. 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
  15. 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
  16. 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
  17. 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
  18. 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
  19. 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
  20. 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
  21. 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
  22. 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
  23. 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
  24. 10 M€ Espoo kierros 19/2016

