Sisäsataman avantouintipaikka on taas käytössä

3.1.2026 12:26:56 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki on avannut Sisäsataman avantouintipaikan tänään lauantaina 3.1. Uintipaikka oli suljettuna 29.12. lähtien kovan tuulen takia.

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Avantouimaan pääsee taas normaalisti joka päivä klo 6–21.

Kaupunki muistuttaa, että avantoon ei saa mennä yksin. Avantouimarin paras turvallisuusvaruste on uintikaveri.

