Sisäsataman avantouintipaikka on taas käytössä
Vaasan kaupunki on avannut Sisäsataman avantouintipaikan tänään lauantaina 3.1. Uintipaikka oli suljettuna 29.12. lähtien kovan tuulen takia.
Avantouimaan pääsee taas normaalisti joka päivä klo 6–21.
Kaupunki muistuttaa, että avantoon ei saa mennä yksin. Avantouimarin paras turvallisuusvaruste on uintikaveri.
piiripuutarhuri Maria Louko, puh. 040 727 3088, maria.louko@vaasa.fi
