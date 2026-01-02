Elmeri Haverin jatkoaikamaali ratkaisi Helsingin derbyn

EräViikingit karkasi ensimmäisellä kympillä jo 3–1-johtoon, mutta Hawks nousi Kalle Laakson osumalla maalin päähän ja otti toisessa erässä otteen EräViikinkien jäähyjen myötä. Tuure Ailion tasoitus syntyi pelin puolivälissä kakkospallosta viidellä kolmea vastaan, ja erän loppuun vieraat ottivat taas kaksi samanaikaista rangaistusta. Hawks hyödynsi jälleen kahden miehen ylivoiman, ja Kalle Laakso laukoi omalla ratkaisullaan haastajat johtoon puoli minuuttia ennen taukoa. Kolmannessa erässä oli EräViikinkien vuoro iskeä erikoistilanteesta, ja Elmeri Haverin osuma siirretyn jäähyn aikana siirsi ratkaisun jatkoajalle. Sen päätti sama mies, kun hän sai Elias Pirhoselta syötön kulmaan, nousi aikailematta luukulle ja sijoitti ratkaisupallon takakulmaan.

Lauantain kahdessa muussa ottelussa juhlivat pirkanmaalaiset kotonaan murskavoittoja, kun Classic murjoi LASBin 12-4 ja Nokian KrP Nurmon Jymyn 10-5.

Ville Lastikka kirjautti Classicin sarakkeeseen huimat tehot 1+5 ottelussa, jossa lukemat olivat jo ensimmäisellä tauolla 4-0 Lastikan syötettyä maaleista kolme. Classic ehätti toisessa erässä jo 6-0-johtoon ennen kuin Roni Laasonen ja Niko Laiti osuivat vieraille kavennukset. LASBin illan ilonaiheeksi nousivat Samu Dillströmin päätöserän kaksi kavennusta, jotka olivat hänelle liigauran ensimmäinen ja toinen maali. Tasoerosta kertovat myös LASB-vahti Aku Sirolan 29 torjuntaa, kun vuoron Classicin maalissa saanut Panu Kivinen puuttui peliin 14 kertaa.

Jymy sinnitteli Nokialla vielä avauserän tasalukemiin 2-2, mutta KrP karkasi heti toisen erän alussa Joona Rantalan ja Olli Kinnusen osumilla 4–2-johtoon. Mikko Laakso ja Aapo Kilpeläinen kasvattivat toiseen taukoon mennessä eron jo neljään maaliin. Luukas Hyvärinen (2+2) ja Mikko Laakso (3+1) olivat nokialaisten illan neljän pisteen pelurit. Kotiyleisö sai voiton lisäksi myös toisen ilouutisen, kun KrP tiedotti tähtihyökkääjänsä Juuso Aholan jatkosopimuksesta.

Sarjan kärjessä on nyt Oilersilla 53, Classicilla 49 ja SPV:llä 46 pistettä. Pudotuspeliviivalla on TPS:llä neljän pisteen etumatka ottelun enemmän pelanneeseen Hawksiin.

Sarja jatkuu maanantaina Turussa ottelulla TPS–EräViikingit.