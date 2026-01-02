Elmeri Haverin jatkoaikamaali ratkaisi Helsingin derbyn
F-liigan lauantain paikallisottelu nautiskeltiin Helsingissä, jossa Hawks ja EräViikingit iskivät yhteen 883 katsojan edessä. EräViikingit nappasi jo kauden kolmannen derbyvoittonsa Elmeri Haverin iskiessä jatkoajalla 5–4-voittomaalin.
EräViikingit karkasi ensimmäisellä kympillä jo 3–1-johtoon, mutta Hawks nousi Kalle Laakson osumalla maalin päähän ja otti toisessa erässä otteen EräViikinkien jäähyjen myötä. Tuure Ailion tasoitus syntyi pelin puolivälissä kakkospallosta viidellä kolmea vastaan, ja erän loppuun vieraat ottivat taas kaksi samanaikaista rangaistusta. Hawks hyödynsi jälleen kahden miehen ylivoiman, ja Kalle Laakso laukoi omalla ratkaisullaan haastajat johtoon puoli minuuttia ennen taukoa. Kolmannessa erässä oli EräViikinkien vuoro iskeä erikoistilanteesta, ja Elmeri Haverin osuma siirretyn jäähyn aikana siirsi ratkaisun jatkoajalle. Sen päätti sama mies, kun hän sai Elias Pirhoselta syötön kulmaan, nousi aikailematta luukulle ja sijoitti ratkaisupallon takakulmaan.
Lauantain kahdessa muussa ottelussa juhlivat pirkanmaalaiset kotonaan murskavoittoja, kun Classic murjoi LASBin 12-4 ja Nokian KrP Nurmon Jymyn 10-5.
Ville Lastikka kirjautti Classicin sarakkeeseen huimat tehot 1+5 ottelussa, jossa lukemat olivat jo ensimmäisellä tauolla 4-0 Lastikan syötettyä maaleista kolme. Classic ehätti toisessa erässä jo 6-0-johtoon ennen kuin Roni Laasonen ja Niko Laiti osuivat vieraille kavennukset. LASBin illan ilonaiheeksi nousivat Samu Dillströmin päätöserän kaksi kavennusta, jotka olivat hänelle liigauran ensimmäinen ja toinen maali. Tasoerosta kertovat myös LASB-vahti Aku Sirolan 29 torjuntaa, kun vuoron Classicin maalissa saanut Panu Kivinen puuttui peliin 14 kertaa.
Jymy sinnitteli Nokialla vielä avauserän tasalukemiin 2-2, mutta KrP karkasi heti toisen erän alussa Joona Rantalan ja Olli Kinnusen osumilla 4–2-johtoon. Mikko Laakso ja Aapo Kilpeläinen kasvattivat toiseen taukoon mennessä eron jo neljään maaliin. Luukas Hyvärinen (2+2) ja Mikko Laakso (3+1) olivat nokialaisten illan neljän pisteen pelurit. Kotiyleisö sai voiton lisäksi myös toisen ilouutisen, kun KrP tiedotti tähtihyökkääjänsä Juuso Aholan jatkosopimuksesta.
Sarjan kärjessä on nyt Oilersilla 53, Classicilla 49 ja SPV:llä 46 pistettä. Pudotuspeliviivalla on TPS:llä neljän pisteen etumatka ottelun enemmän pelanneeseen Hawksiin.
Sarja jatkuu maanantaina Turussa ottelulla TPS–EräViikingit.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Vuosi alkoi Turun derbyllä – TPS:n valtakausi jatkuu2.1.2026 21:03:06 EET | Tiedote
F-liigan vuosi 2026 starttasi Kupittaan paikallisottelulla, jossa FBC Turku ei kyennyt vieläkään horjuttamaan TPS:aa. Palloseura vei voiton maalein 5-4 ja jätti FBC Turun edelleen sarjajumbon paikalle.
16-vuotias sankari laukoi LASBin pois jumbopaikalta28.12.2025 19:26:26 EET | Tiedote
LASB otti isot pisteet kaatamalla kotonaan Nurmon Jymyn 5-4, ja samalla lahtelaiset nousivat FBC Turun ohi pois suoran putoajan jumbopaikalta. Voittomaalin iski vasta 16-vuotias Lauri Tyrkäs. Sunnuntain toisessa ottelussa SPV murskasi kotonaan Nokian KrP:n 1 255 katsojan riemuksi peräti 9-2.
Täysi tupa todisti kärkiottelun hurjia ratkaisuhetkiä27.12.2025 20:40:38 EET | Tiedote
Lempäälän Bläk Boksin täysi katsomo eli 1 257 katsojaa sai koko rahan edestä, kun Classic kaatoi lauantain kärkiottelussa SPV:n 9-7. Kotijoukkue vajosi ensin neljän maalin johdosta tappiolle mutta väänsi sitten pisteet itselleen hurjalla kirillä.
TPS ja EräViikingit Helsingin salibandylauantain voittajat20.12.2025 21:05:51 EET | Tiedote
F-liigan viimeiset miesten ottelut ennen joulua pelattiin Helsingin Urhea-hallissa turkulaisia vieraita vastaan. Hawks taipui iltapäivällä jatkoajalla TPS:lle 2-3, ja EräViikingit kaatoi iltaottelussa FBC Turun 7-4.
SB-Pro jouluksi sarjakärkeen20.12.2025 20:27:45 EET | Tiedote
SB-Pro lähtee joulunviettoon F-liigan naisten sarjan kärjessä voitettuaan tänään kotonaan Kooveen 4-3. Nurmijärveläisillä on nyt kahden pisteen etumatka ottelun vähemmän pelanneeseen TPS:aan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme