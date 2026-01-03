Veikkaus Oy

Loton potti nousee 14,5 miljoonaan euroon – Raisioon illan suurin voitto

3.1.2026 22:53:40 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa ei lauantaina löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jo 14,5 miljoonaa euroa. Illan suurin voitto matkasi Raisioon.

Loton kierroksen 1/2026 oikea rivi on 5, 16, 21, 23, 25, 30, 31 sekä lisänumero 38. Plusnumeroksi arvottiin 29.

Tämän illan Loton suurin voitto tuli 6+1-tuloksella, jolla lähti matkaan 334 185 euroa. Voitto osui raisiolaiselle nettipelaajalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 5 8 1 7 4 5. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joilla voitti 20 000 euroa. Voitot osuivat Lahden Launeen Prismassa rivinsä pelanneelle sekä nettipelaajalle pieneen kuntaan Etelä-Pohjanmaalle.

Lauantaina Milli-pelin oikea rivi on 3, 5, 6, 15, 19, 29 ja lisänumero 34. Millissä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Rio de Janeiro 47. Tonnin voittoja lähti jakoon neljä kappaletta.

Vuonna 2026 Lotto täyttää 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.

Veikkaus

