Loton potti nousee 14,5 miljoonaan euroon – Raisioon illan suurin voitto
Lotossa ei lauantaina löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jo 14,5 miljoonaa euroa. Illan suurin voitto matkasi Raisioon.
Loton kierroksen 1/2026 oikea rivi on 5, 16, 21, 23, 25, 30, 31 sekä lisänumero 38. Plusnumeroksi arvottiin 29.
Tämän illan Loton suurin voitto tuli 6+1-tuloksella, jolla lähti matkaan 334 185 euroa. Voitto osui raisiolaiselle nettipelaajalle.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 5 8 1 7 4 5. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, joilla voitti 20 000 euroa. Voitot osuivat Lahden Launeen Prismassa rivinsä pelanneelle sekä nettipelaajalle pieneen kuntaan Etelä-Pohjanmaalle.
Lauantaina Milli-pelin oikea rivi on 3, 5, 6, 15, 19, 29 ja lisänumero 34. Millissä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Rio de Janeiro 47. Tonnin voittoja lähti jakoon neljä kappaletta.
Vuonna 2026 Lotto täyttää 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin 74 miljoonan euron päävoitto osui Helsinkiin3.1.2026 09:00:51 EET | Tiedote
Vuoden 2026 ensimmäisestä Eurojackpot-arvonnasta löytyi yksi täysosuma, joka osui meille Suomeen. Voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle, joka voitti täysosumallaan huikeat 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto.
Eurojackpotin päävoitto Suomeen – voittajalle 74 miljoonaa euroa2.1.2026 22:30:54 EET | Tiedote
Eurojackpotin vuoden ensimmäisessä arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joka osui Suomeen. Päävoiton arvo on noin 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto.
Suomalaisten kestosuosikki Lotto täyttää 55 vuotta2.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Tulevana lauantaina tulee täyteen 55 vuotta ensimmäisestä lottoarvonnasta. Tammikuusta 1971 lähtien lottopallot ovat pyörineet lottokoneissa suomalaisten jännitykseksi, ja Lotto on edelleen Veikkauksen suosituimpia pelejä.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 71 miljoonaa euroa – Suomeen 74 000 euron voitto31.12.2025 00:43:03 EET | Tiedote
Vuoden viimeisessä Eurojackpot-arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 71 miljoonan euron päävoitto. Helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 74 000 euron voiton.
Euron vedolla 236 000 euroa Pitkävedosta - Siilinjärvelle jälleen jättivoitto30.12.2025 18:06:36 EET | Uutinen
Vuoden viimeinen maanantai valkeni Pohjois-Savossa iloisissa tunnelmissa. Siilinjärveläinen mies nappasi Pitkävedosta euron panoksella hulppean 236 090 euron voiton. Hän oli veikannut oikein neljän jääkiekon Liigan ottelun lopputulokset lauantain 27.12. kierroksella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme