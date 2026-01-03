Veikkaus Oy

Jättimäisen 74,1 miljoonan euron Eurojackpot-voittaja: ”Menen nyt lumitöihin”

4.1.2026 09:08:40 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Vuoden ensimmäinen Eurojackpotin arvonta toi päävoiton Suomeen 24. kerran pelin historiassa. Voitto osui helsinkiläisnaiselle, joka oli pelannut rivinsä netissä. Veikkaus tavoitti voittajan puhelimitse ja pääsi onnittelemaan tuoretta jättivoittajaa tuoreeltaan.

Onnekas helsinkiläinen oli pelannut perjantain Eurojackpot-arvontaan veikkaus.fi:ssä koneen arpoman pelirivin, johon osui 74 104 783 euron hurja jättivoitto.

Voitto on kaikkien aikojen neljänneksi suurin Suomeen osunut voitto Eurojackpotista sekä kaikkien aikojen suurin yhdelle henkilölle osunut suomalainen rahapelivoitto.

- Luulen, että en vielä täysin ymmärrä miten paljon rahaa voitin. Ehkä se sitten jäsentyy paremmin mieleen, kun voitto tulee pankkitilille, onnekas helsinkiläinen sanoi.

Voittonsa helsinkiläinen saa kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.

Perjantai-illan arvonnan ainoan täysosumarivin Euroopassa pelannut nainen tarkisti rivinsä tuoreeltaan lauantaiaamuna.

- Suomeen oli tullut voitto. Sen huomasin ja tarkistin sitten omankin pelini. Ja siellä se voitto oli. Huh huh! Ei siinä meinannut tuolilla pysyä, voittaja kuvaili.

- Unet kyllä lähtivät silmistä siltä istumalta!

Voittaja aikoo pitää tiedon onnenpotkustaan hyvin pienessä piirissä.

- Ihan oman kodin seinien sisällä tieto pysyy. Se on selkeä.

Voittajan koti suojelee siis isoa salaisuutta. Ja tulevaisuudessa tuo koti tulee myös uudistumaan.

- Sen verran osaan tässä kohtaa sanoa, että tuskinpa enää jatkossa olen pyhäpäivinä töissä. Ei enää tarvitse rahan takia niin tehdä. Ja kodin remonttia jossakin kohtaa. Muuten en vielä osaa oikein sanoa suunnitelmista mitään. Pitää vielä miettiä ajan kanssa.

Lähiaikojen suunnitelmat voittajalla olivat kuitenkin hyvin selvät.

- Kiitos onnitteluistanne ja kiitos tästä voitosta. Nyt minä menen tekemään lumityöt ulos.

- Jos juhlitaan, niin sen aika on sitten vasta myöhemmin. Nyt ei vielä.

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

  1. 91,9 M€ Siilinjärvi, kierros 34/2019, 50 osuuden porukka
  2. 90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka
  3. 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka
  4. 74,1 M€ Helsinki, kierros 1/2026
  5. 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014
  6. 58,3 M€, Kotka, kierros 30/2025
  7. 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka
  8. 46,5 M€ Tampere, kierros 27/2017
  9. 46,2 M€ Turku, kierros 30/2015
  10. 45 M€ Vantaa, kierros 11/2022
  11. 45 M€ Espoo, Vaasa, Oulu (x2) ja Mikkeli, kierros 32/2021
  12. 41,6 M€ Savonlinna, kierros 42/2017
  13. 40,3 M€ Kauhava, kierros 7/2023
  14. 38,9 M€ Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)
  15. 34,9 M€ Loimaa, kierros 35/2020
  16. 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013
  17. 23,5 M€ Janakkala, kierros 49/2019
  18. 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015
  19. 22,2 M€ Kristiinankaupunki, kierros 38/2021, 4 osuuden porukka
  20. 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013
  21. 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016
  22. 18 M€ Espoo, kierros 46/2018
  23. 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka
  24. 10 M€ Espoo kierros 19/2016

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

