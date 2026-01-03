Jättimäisen 74,1 miljoonan euron Eurojackpot-voittaja: ”Menen nyt lumitöihin”

Onnekas helsinkiläinen oli pelannut perjantain Eurojackpot-arvontaan veikkaus.fi:ssä koneen arpoman pelirivin, johon osui 74 104 783 euron hurja jättivoitto.



Voitto on kaikkien aikojen neljänneksi suurin Suomeen osunut voitto Eurojackpotista sekä kaikkien aikojen suurin yhdelle henkilölle osunut suomalainen rahapelivoitto.



- Luulen, että en vielä täysin ymmärrä miten paljon rahaa voitin. Ehkä se sitten jäsentyy paremmin mieleen, kun voitto tulee pankkitilille, onnekas helsinkiläinen sanoi.



Voittonsa helsinkiläinen saa kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.



Perjantai-illan arvonnan ainoan täysosumarivin Euroopassa pelannut nainen tarkisti rivinsä tuoreeltaan lauantaiaamuna.



- Suomeen oli tullut voitto. Sen huomasin ja tarkistin sitten omankin pelini. Ja siellä se voitto oli. Huh huh! Ei siinä meinannut tuolilla pysyä, voittaja kuvaili.



- Unet kyllä lähtivät silmistä siltä istumalta!

Voittaja aikoo pitää tiedon onnenpotkustaan hyvin pienessä piirissä.



- Ihan oman kodin seinien sisällä tieto pysyy. Se on selkeä.



Voittajan koti suojelee siis isoa salaisuutta. Ja tulevaisuudessa tuo koti tulee myös uudistumaan.



- Sen verran osaan tässä kohtaa sanoa, että tuskinpa enää jatkossa olen pyhäpäivinä töissä. Ei enää tarvitse rahan takia niin tehdä. Ja kodin remonttia jossakin kohtaa. Muuten en vielä osaa oikein sanoa suunnitelmista mitään. Pitää vielä miettiä ajan kanssa.



Lähiaikojen suunnitelmat voittajalla olivat kuitenkin hyvin selvät.



- Kiitos onnitteluistanne ja kiitos tästä voitosta. Nyt minä menen tekemään lumityöt ulos.



- Jos juhlitaan, niin sen aika on sitten vasta myöhemmin. Nyt ei vielä.

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä