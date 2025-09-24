Työttömyyskassa Ote aloitti toimintansa – Suomen neljänneksi suurin työttömyyskassa 1.1.2026 alkaen
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on sulautunut Opetus ja tiede -työttömyyskassaan 1.1.2026. Yhdistymisen myötä syntynyt Työttömyyskassa Ote on noin 196 000 jäsenellään Suomen neljänneksi suurin työttömyyskassa.
Työttömyyskassa Ote on monialainen työttömyyskassa korkeakoulutetuille ja erityiskoulutuksen saaneille. Kassan tehtävänä on järjestää jäsenilleen ansioturvaa työttömyyden ja lomautuksen ajalta. Lisäksi Työttömyyskassa Ote maksaa liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa.
Mitä yhdistyminen tuo jäsenille?
Työttömyyskassojen yhdistyminen tuo jäsenille konkreettisia etuja. Suurempi ja monialaisempi kassa pystyy tasapainottamaan työttömyyden kausivaihteluita ja hoitamaan uusia tehtäviä. Isompi jäsenmäärä lisää kassojen vakautta ja luo paremmat edellytykset laadukkaille ja sujuville jäsenpalveluille.
Kassojen yhdistyminen ei edellytä jäseniltä Erkon tai Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseniltä toimenpiteitä: jäsenyydet siirtyvät automaattisesti Työttömyyskassa Otteeseen.
Vahva yhteistyö ammattiliittojen kanssa
Työttömyyskassa Ote tekee tiivistä yhteistyötä 18 ammattiliiton ja taustajärjestön kanssa. Suurin osa jäsenistä kuuluu kassaan ammattiliiton kautta, mutta kassaan voi liittyä myös yksilöjäsenenä. Yhteistyö liittojen kanssa tukee jäsenten kokonaisvaltaista turvaa työelämän eri vaiheissa ja varmistaa, että jäsenet saavat ajantasaista ja asiantuntevaa palvelua työttömyysturvassa ja muutostilanteissa.
Yhteyshenkilöt
Jenni KorkeaojaTyöttömyyskassa OtePuh:0408467511jenni.korkeaoja@ote-kassa.fi
Työttömyyskassa Ote on työttömyysturvaa tarjoava työttömyyskassa korkeakoulutetuille ja erityiskoulutuksen saaneille. Kassa aloitti toimintansa 1.1.2026, kun Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko ja Opetus ja tiede -työttömyyskassa yhdistyivät.
Lähes 200 000 jäsenellään Työttömyyskassa Ote on Suomen neljänneksi suurin työttömyyskassa. Otteen tavoitteena on tarjota jäsenilleen paras mahdollinen palvelukokemus asiantuntevasti ja luotettavasti koko työuran ajan.
