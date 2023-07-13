Sudenmetsästys päättynyt Pahkavaaran kiintiöalueella
Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Pahkavaaran kiintiöalueella 3.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi viisi sutta.
Suden metsästys Pahkavaaran alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.
Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa. Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan siten, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet.
Pahkavaaran kiintiöalueella saatiin saaliiksi viisi eläintä, joista kaksi naarasta ja kolme urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.
Suden pyynti kohdennettiin Pahkavaaran kiintiöalueelle erityisesti metsäpeurakannan suojelemiseksi.
Lisää tietoa suden kiintiöpyynnistä: riista.fi/metsastys/suden-kiintiometsastys-2026/
Jenni Pirinen
