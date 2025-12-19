Espoossa päivitetään pysäköinnin merkintöjä – osa pysäköintipaikoista muuttuu tai poistuu

Kesäkuussa 2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi muutoksia pysäköintikieltoalueiden sisällä olevan pysäköinnin merkitsemiskäytäntöihin. Uuden lain mukaan pysäköintikieltoalueilla ei enää saa merkitä pysäköintipaikkoja kielto-/rajoitusmerkein, vaan jatkossa pysäköinti merkitään sääntömerkein ja tiemerkinnöin. Yleensä käytetään sinistä P-merkkiä (liikennemerkki ”E2 pysäköintipaikka”) ja pysäköintiruudun rajaavaa valkoista tiemerkintää. Joissakin tapauksessa pysäköintikieltoalue on poistettu kokonaan, jolloin pysäköintipaikat voi merkitä liikennemerkillä ”C38 Pysäköinti kielletty” ja aikarajoitusta ilmaisevilla lisäkilvillä.

Espoon kaupunki on käynyt systemaattisesti läpi koko kaupungin katuverkoston, ja työn tuloksena pysäköintikieltoalueiden merkintöjä on selkeytetty ja tehostettu. Pysäköintipaikat on muutettu vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunkisuunnittelun tavoitteita. Lisäksi on huomioitu katujen leveyksiä ja näkemiä tonttiliittymissä, jotta pelastusliikenne, talvikunnossapito, jätehuolto ja asukkaiden kulkeminen tonteille olisi turvallista ja riittävän sujuvaa. Muutokset voivat tarkoittaa esimerkiksi pysäköintipaikkojen siirtämistä, selkeämpää merkitsemistä tai poistamista. Tavoitteena on, että pysäköinti Espoossa olisi kaikille selkeämpää ja turvallisempaa. Uusi käytäntö tukee myös kaupungin pysäköinninvalvontaa ja vähentää epäselviä tilanteita.

Kaupunki toteuttaa muutokset maastoon vaiheittain vuoden 2026 alusta alkaen. Katujen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota alueen pysäköintimerkkeihin, jotka ilmaisevat sallitut pysäköintipaikat ja rajoitukset. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu.

Anna palautetta:

Siirry Espoon kaupungin palautepalveluun

Lisätietoja:

Liikenteenhallintapäällikkö Jussi Yli-Seppälä

Espoon kaupunki

puh. +358 40 5569499

jussi.yli-seppala@espoo.fi