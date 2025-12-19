Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoossa päivitetään pysäköinnin merkintöjä – osa pysäköintipaikoista muuttuu tai poistuu

7.1.2026 08:25:26 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kuvituskuvassa liikennemerkit.
Sallitut pysäköintipaikat merkitään jatkossa kuvan mukaisilla merkkiyhdistelmillä. Pysäköintikieltoalueen sisällä käytetään aina liikennemerkkiä E2 Pysäköintipaikka.

Kesäkuussa 2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi muutoksia pysäköintikieltoalueiden sisällä olevan pysäköinnin merkitsemiskäytäntöihin. Uuden lain mukaan pysäköintikieltoalueilla ei enää saa merkitä pysäköintipaikkoja kielto-/rajoitusmerkein, vaan jatkossa pysäköinti merkitään sääntömerkein ja tiemerkinnöin. Yleensä käytetään sinistä P-merkkiä (liikennemerkki ”E2 pysäköintipaikka”) ja pysäköintiruudun rajaavaa valkoista tiemerkintää. Joissakin tapauksessa pysäköintikieltoalue on poistettu kokonaan, jolloin pysäköintipaikat voi merkitä liikennemerkillä ”C38 Pysäköinti kielletty” ja aikarajoitusta ilmaisevilla lisäkilvillä.

Espoon kaupunki on käynyt systemaattisesti läpi koko kaupungin katuverkoston, ja työn tuloksena pysäköintikieltoalueiden merkintöjä on selkeytetty ja tehostettu. Pysäköintipaikat on muutettu vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön ja kaupunkisuunnittelun tavoitteita. Lisäksi on huomioitu katujen leveyksiä ja näkemiä tonttiliittymissä, jotta pelastusliikenne, talvikunnossapito, jätehuolto ja asukkaiden kulkeminen tonteille olisi turvallista ja riittävän sujuvaa. Muutokset voivat tarkoittaa esimerkiksi pysäköintipaikkojen siirtämistä, selkeämpää merkitsemistä tai poistamista. Tavoitteena on, että pysäköinti Espoossa olisi kaikille selkeämpää ja turvallisempaa. Uusi käytäntö tukee myös kaupungin pysäköinninvalvontaa ja vähentää epäselviä tilanteita.

Kaupunki toteuttaa muutokset maastoon vaiheittain vuoden 2026 alusta alkaen. Katujen käyttäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota alueen pysäköintimerkkeihin, jotka ilmaisevat sallitut pysäköintipaikat ja rajoitukset. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu.

Lisätietoja:

Liikenteenhallintapäällikkö Jussi Yli-Seppälä
Espoon kaupunki
puh. +358 40 5569499
jussi.yli-seppala@espoo.fi

