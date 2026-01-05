Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 12.–16.1. 2026
Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan 12.–16.1. 2026 klo 22.00–05.00.
Tunneli suljetaan kunnossapito- ja huoltotöitä varten ja se avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä.
Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella.
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme