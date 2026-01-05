Uudenmaan elinvoimakeskus

Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä yöaikaan 12.–16.1. 2026

5.1.2026 10:21:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan 12.–16.1. 2026 klo 22.00–05.00.

Kuva kartasta, jossa on merkitty punaisella suljettu tie ja vihreällä kiertotie Hiidenkallion tunnelille.
Hiidenkallion tunnelin kiertotie.

Tunneli suljetaan kunnossapito- ja huoltotöitä varten ja se avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä. 

Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella. 

Avainsanat

hiidenkallion tunneliespootunnelin sulkukiertotie

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Kuva kartasta, jossa on merkitty punaisella suljettu tie ja vihreällä kiertotie Hiidenkallion tunnelille.
Hiidenkallion tunnelin kiertotie.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

logo

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye