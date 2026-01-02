MUISTUTUS: KUTSU MEDIATILAISUUTEEN: Alko julkaisee juomatrendit to 8.1. klo 9.00

Alkoholittomien myynti noussut lähes 40 prosenttia – Alko haastaa suomalaiset nollaamaan 2.1.2026 07:03:00 EET | Tiedote

Alkoholittomien juomien myynti on noussut Suomessa ennätysvauhtia. Alko myi niitä viime vuonna jo yli 850 000 litraa, lähes 40 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhä useampi suomalainen valitsee juoman ilman promilleja – kokonaan tai aika ajoin. Alko vastaa ilmiöön käynnistämällä viime vuoden tapaan ‘Nollaaminen’-kampanjan, joka haastaa palautumaan ilman alkoholia. Alkon teettämän kyselyn mukaan vastaajista viidennes pitää vuoden aikana tietoisesti taukoa alkoholin käytöstä.