Tässä on uusi Bachelor! Haku uudelle kaudelle aukeaa nyt

Suomen seuraava Bachelor on 29-vuotias Arttu Kilpeläinen. Arttu toivoo löytävänsä kumppanin, jonka kanssa voi jakaa aidon yhteyden, nauraa paljon ja elää tavallista arkea – mutta aina välillä myös repäistä. Arttu arvostaa avoimuutta, spontaaniutta ja haaveilee suhteesta, jossa on runsaasti läheisyyttä. Unelmana on lämmin koti, jossa tunteita ei piilotella ja hiljaisuus tuntuu turvalliselta.

“En ole mikään seurapiirikelluttelija unelmien poikamies, vaan pikemminkin luonnonläheisyyden vuoksi olen unelmien luolamies”, kuvailee Arttu rempseästi itseään.

Video: Tutustu uuteen Bacheloriin!

Helsinkiläistynyt joensuulainen uuden äärellä

Arttu on entinen joensuulainen, joka on työn myötä päätynyt asumaan Helsinkiin. Hän on työskennellyt poliisina, kunnes hiljattain päätti tehdä tilaa uudelle. Nykyään Artun löytää mikin edestä podcast-studiosta, kouluista luennoimassa päihteistä sekä jakamassa elämänsä käänteitä sosiaalisessa mediassa.

Arttu on valmis rakastumaan, mutta sitä oikeaa kumppania ei ole vielä sattunut kohdalle. Päätös etsiä mahdollista sielunkumppania julkisesti ja lähteä Bacheloriksi syntyi lopulta helposti. Arttu ei pelkää heittäytyä ja haluaa kokea tämänkin seikkailun täysillä.

”Sitten kun mennään, niin mennään täysillä – ei pelätä, vaan hypätään kohti tuntematonta”, Arttu kertoo.

Tulevalta puolisolta Arttu toivoo spontaaniutta, vahvoja naurulihaksia ja aitoutta. Ja yksi asia on erityisen tärkeää: kosketus. Arttu toivoo, että arjen kohtaamiset sisältävät paljon haleja ja läheisyyttä.

Herkkyys onkin Artun supervoima, eikä hän pelkää näyttää tunteitaan. Samalla Arttu kokee, etteivät herkkyys ja maskuliinisuus ole toisiaan poissulkevia. Artulla on vahva suojeluvietti ja haaveissa luoda lämmin koti, jossa nauretaan paljon. Parisuhteessa Arttu arvostaa keskusteluyhteyttä, jossa kaikesta pystytään puhumaan, silloinkin kun se ei ole helppoa.

“Odotan sitä, että pääsen näkemään miten paljon naiset ovat valmiita ottamaan vastaan tunnepuhetta. Olen semmoinen kissa pöydälle -henkinen tyyppi, ja mikäli toinen ei kestä kuulla sitä mikä tekee minusta minut, on ihminen minulle väärä”, Arttu pohtii.

Arttu viihtyy luonnossa ja kuntosaleilla, ja urheilu onkin hänen henkireikänsä. Arttu ulkoiluttaa kääpiöpinseri Bob-koiraansa ja viettää aikaa ystävien sekä Joensuussa asuvan perheen kanssa. Vaikka Arttu on sosiaalinen, hän kaipaa rauhoittuakseen maanläheisiä asioita – eikä poissulje mahdollista muuttoa pois pääkaupunkiseudulta, jos puoliso sitä haluaisi.

Uusi kausi kuvataan keväällä

Bachelorin matkassa kulkee viime kaudelta tuttu juontaja Shirly Karvinen. Ohjelma kuvataan keväällä 2026 ja esitetään MTV:llä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Saako Bachelor-Arttu sydämesi sykkimään? Haku ohjelmaan aukeaa nyt!

Ohjelman MTV:lle tuottaa Warner Bros. International Television Production Finland Oy.

