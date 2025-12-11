Siltalan tammikuun kirjat – Juha Seppälän tuotannosta aina sodan vaikutuksesta yritystoimintaan

Kaunokirjat

Antti Hurskainen keskustelee Juha Seppälän kirjallisen tuotannon kanssa esseeteoksessaan Musta rauha ja muita esseitä Juha Seppälästä. Tekstit auttavat hahmottamaan Seppälän mittavan tuotannon painoarvoa kotimaisessa kirjallisuudessa. Ilmestyy 9.1.

Tulikristalli ja muita novelleja päättää Harry Salmenniemen kehutun novellikokoelmien sarjan. Kokoelmassa kirjailijat ja kirjallisuus ovat umpikujassa, kun taas kuralätäköt mitä viehättävintä. Aikuiset käyttäytyvät tökerösti, ja Salmenniemi on itse kaikista tökeröin. Ilmestyy 12.1.

Kun kuolema ja syntymä menevät päällekkäin ja sisäkkäin, rikkoutuu tunteita, rikkoutuu mittareita. Juuli Niemen väkevä ja lumovoimainen runokokoelma Pieniä eläimiä särkee lukijansa sydämen – ja parantaa sen. Ilmestyy 15.1.

Tietokirjat

Palkitun taloushistorioitsijan Markku Kuisman uusi teos Sodan yrityksiä näyttää kaksisuuntaiset kytkökset yritysten, valtioiden ja sotakoneistojen välillä ja kysyy hankalia kysymyksiä moraalisista valinnoista. Ilmestyy 29.1.

Maria Lähteenmäen kirja Arktisen kansan jäljillä paneutuu metsäsaamelaisten historiaan aina 1700-luvulta 1900-luvulle. Teos kertoo kulttuurien kohtaamisesta, kitkasta ja sopeutumisesta ankarissa Keski-Lapin luonnonolosuhteissa. Ilmestyy 23.1.