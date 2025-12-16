Ulkojäille pääsee nyt Naantalissa – Suovuoressa latuja laitetaan kuntoon

Luistelukentät Immaisissa, Taimossa, Suopellossa, Lietsalassa, Mäntypuistossa, Isännäntiellä, Viluluodossa, Viialassa, Rymättylässä, Merimaskussa ja Palvassa ovat nyt käytössä. Ulkojäitä päästiin avaamaan Naantalissa perjantaista 2.1. alkaen. Kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg arvioi, että vielä Perhetalon kenttä päästään avaamaan keskiviikon 7.1. aikana.

Ajantasaisen tiedon käytössä olevista luistelukentistä löydät Naantalin uudistuneen karttapalvelun hiihto- ja luistelukartalta. Uusi kartta toimii samalla periaatteella kuin aiempikin karttapalvelu. Punaisella merkityt kentät ja reitit ovat kiinni, vihreällä merkityt käytössä. Kenttää tai reittiä klikkaamalla saat näkyviin siihen liittyvät tiedot.

Teljentielle ei tänä vuonna tule luistelukenttää, sillä alue on varattu pysäköintitilaksi Kalevanniemen kampuksen rakennustöiden vuoksi. Karvetin ulkoilualueelle ei toistaiseksi saada vettä, minkä vuoksi kenttää ei päästä jäädyttämään.

Luistelukenttillä jäädytys jatkuu luistelupinnan parantamiseksi kun sää sallii eli lunta ei sada. Kenttien viimeisimmän huoltoajankohdan löydät kaupungin karttapalvelusta.

Ensimmäisten latujen valmistumista vielä odoteltava hetki

Naantalin liikunta-alueiden kenttämiehet ovat tehneet viime viikon Suovuoressa tykkilunta. Latujen pohjat on saatu luotua luonnonlumesta, ja keskiviikkona 7.1. aloitetaan tykkilumen ajaminen laduille. Lumitykillä ei voida suoraan lumettaa latuja, vaan ensin lumi tehdään kasoihin ja sen jälkeen levitetään radalle ja jyrsitään latukoneella tasaiseksi.

Holmberg arvioi, että Suovuoressa ensimmäiset ladut päästään avamaan loppuviikosta, mikäli työ etenee suotuisasti ja kalusto pysyy kunnossa. Tieto latujen valmistumisesta käyttöön päivitetään niin ikään karttapalveluun.

Muut Naantalin ladut tehdään luonnonlumesta ja niitä ylläpidetään, kun lumitilanne sallii.

Koko hiihto- ja luistelukauden ajan löydät kaupungin karttapalvelusta ajantasaisen tiedon käytössä olevista luistelukentistä ja hiihtoladuista. Karttapalveluun pääset myös suoraosoitteilla www.naantali.fi/jaainfo ja www.naantali.fi/latuinfo.