Sudenmetsästys päättynyt Auran-Paimion kiintiöalueella

5.1.2026 11:00:00 EET | Suomen riistakeskus – Varsinais-Suomi | Tiedote

Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Auran-Paimion kiintiöalueella 3.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi 13 sutta.

Suden metsästys Auran-Paimion alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.

Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa.

Auran-Paimion kiintiöalueella saatiin saaliiksi 13 eläintä, joista viisi naarasta ja kahdeksan urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.

Suden pyynti kohdennettiin Auran-Paimion kiintiöalueelle turvallisuus- ja vahinkoperusteilla.

Lisää tietoa suden kiintiöpyynnistä (riista.fi).

