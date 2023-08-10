Sudenmetsästys päättynyt Auran-Paimion kiintiöalueella
Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Auran-Paimion kiintiöalueella 3.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi 13 sutta.
Suden metsästys Auran-Paimion alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.
Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa.
Auran-Paimion kiintiöalueella saatiin saaliiksi 13 eläintä, joista viisi naarasta ja kahdeksan urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.
Suden pyynti kohdennettiin Auran-Paimion kiintiöalueelle turvallisuus- ja vahinkoperusteilla.
Jörgen Hermansson
