Vaasan kaupunginteatterin katsojaluvut kasvoivat – Piaf vuoden katsotuin

Monipuolinen ohjelmisto puhutteli yleisöä

Kevään 2025 ensi-iltoihin kuuluivat Giacomo Puccinin loppuunmyyty Tosca-ooppera, Mike Bartlettin nykydraama Cock sekä Mauri Kunnaksen kirjaan perustuva Koiramäen Suomen historia. Lisäksi keväällä nähtiin yhteistyöproduktioita: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa tehty Lukudraama sekä Vaasan Lyseon lukion kanssa toteutettu yhteistyöhanke Kulttuuriakatemia teoksella Oikeuden varjot.

Syksyllä 2025 ensi-iltansa saivat yleisön hurmannut Piaf-musiikkinäytelmä, Reko Lundánin Tarpeettomia ihmisiä sekä riemukas musiikkikomedia Ikuisesti nuori. Marraskuussa ensiesityksensä sai myös päiväkodeissa kiertänyt Tuntematon seikkailu – improvisoitu näytelmä lapsille.

Vuoden aikana nautittiin myös lukuisista vierailuesityksistä niin Romeossa, Juliassa kuin teatteriravintola Kulmassa. Teatterilla vierailivat vuoden aikana muun muassa Seela Sellan ja Sirpa Kähkösen Vihreä sali soi, entisten joukkuevoimistelijoiden luoma Jumppatytöt, kantaesitys Aurinkokuninkaani sekä suosikkitubettajien kokoonpano Toimistopojat.

Katsojaluvut nousivat – Piaf vuoden katsotuin

Teatterin omat ja vierailevat esitykset keräsivät vuonna 2025 yhteensä noin 34 500 katsojaa, mikä on noin 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Syyskuussa ensi-iltansa saanut musiikkinäytelmä Piaf nousi vuoden katsotuimmaksi teokseksi lähes 10 300 katsojalla. Katsotuimpien joukossa oli myös Tosca-ooppera, jonka yhdeksän esitystä myytiin loppuun ennen ensi-iltaa. Kiitelty ooppera keräsikin parin viikon esityskautensa aikana yli 3 700 katsojaa.

Monipuolisiin yleisötyön tapahtumiin – kulissikierroksiin, työpajoihin, keskustelutilaisuuksiin ja teosesittelyihin – osallistui yhteensä noin 6 300 henkilöä. Syksyllä teatterilla vieraili myös joukko kahdeksasluokkalaisia Taidetestaajia, joka pääsi testaamaan Piaf-musiikkinäytelmän.

Kaikkiaan teatterin tilaisuudet ja tapahtumat keräsivät vuoden 2025 aikana lähes 41 000 kävijää.

”Vuosi 2025 oli taiteellisesti korkeatasoinen ja menestyksekäs. Olen iloinen, että teatteri koetaan merkitykselliseksi kaupungissamme. Olemme yleisöllemme kiitollisia kohtaamisista niin loistavien esitysten äärellä kuin yleisötyön uusien avausten parissa. Haluamme jatkossakin tarjota monipuolista ja moniäänistä teatteria kaikenikäisille sekä tuoda näyttämölle myös uusia, rohkeita esityksiä. Vuosi 2026 tuo mukanaan vahvan kattauksen kiinnostavaa teatteria”, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Kevään 2026 ensi-illat: kantaesitys ja koko perheen klassikko

Keväällä 2026 ensi-iltansa Julia-näyttämöllä saa Suomen kantaesitys Florian Zellerin näytelmästä La Vérité, joka kantaa nimeä Totuus. Maaliskuussa Romeo-näyttämöllä nähdään Christian Lindroosin kirjoittama koko perheen näytelmä Aladdin ja taikalamppu, jonka ohjaa Tuomas Rinta-Panttila. Syksyltä keväälle jatkavat myös Piaf-musiikkinäytelmä sekä musiikkikomedia Ikuisesti nuori.

Teatterin oman ohjelmiston lisäksi kevät tarjoaa runsaasti moniäänisiä vierailuesityksiä. Ensimmäinen niistä nähdään jo 15.–16. tammikuuta 2026, kun Sally Salmisen romaaniin perustuva musiikkiteatteriesitys Katrina valloittaa Romeo-näyttämön.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Teatterinjohtaja Seppo Välinen

040 575 5231 | seppo.valinen@vaasa.fi