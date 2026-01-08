Työ- ja koulutusmahdollisuudet esillä Meirän Rekry ja Opinlakeus-messuilla

Kärkkäinen Oy mukana Meirän Rekryssa

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus järjestää Meirän Rekryn yhteistyössä TyöLakeuden, Kympin työllisyysalueen ja Suupohjan työllisyysalueen kanssa. Meirän Rekry tuo tapahtumaan mukaan laajan kirjon työnantajia eri toimialoilta. Tarjolla on vakituisia ja määräaikaisia työsuhteita, kausitöitä sekä osa- ja kokoaikaisia työtehtäviä. Tapahtuma tarjoaakin matalan kynnyksen kohtaamispaikan työnantajien ja työnhakijoiden välille.

”Uskon, että työnhakijoita kiinnostaa erityisesti Kärkkäinen Oy, joka on avaamassa täysin uutta myymälää Seinäjoen Ideaparkkiin. Heillä on haussa noin 120–150 työntekijää erilaisiin työtehtäviin. Tänä vuonna yhteistyötä maakunnan työllisyysalueiden kanssa on tiivistetty. Esimerkiksi Kympin työllisyysalueelta organisoidaan ilmainen bussikuljetus tapahtumaan”, toteaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta yrityspalvelupäällikkö Johanna Olsson.

Tapahtumassa ovat mukana Atria Suomi Oy, Attendo Oy, Componenta Manufacturing Oy, EEPEE, Ejendals Oy, Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antava, Fortaco Ostrobothnia, Juustoportti Oy, Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialue Soite, Kivipuro ry, Koja Oy, Kärkkäinen Oy, Käyttöauto Oy, Nammo Lapua Oy, NYQS Vartiointi, Piristeel Oy, Pohjanmaan Teknologiateollisuus ry, PowerPark, Rakennusteollisuus RT ry, Relicomp Oy, Ruukki Construction Oy, RW-Woodline Transport Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen seurakunta, Tibnor Oy, Valio Oy sekä Veripalvelu Seinäjoki.

Opinlakeus ohjaa kohti koulutuksen seuraavaa askelta

Opinlakeus-messut tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisiin koulutusvaihtoehtoihin. Messut palvelevat niin perusasteelta toiselle asteelle siirtyviä nuoria kuin jatko-opiskelupaikkaa etsiviä nuoria ja aikuisia. Oli tavoitteena valmentava koulutus, tutkinnon suorittaminen tai osaamisen täydentäminen, Opinlakeus-messuilla löytyy vaihtoehtoja jokaiseen tarpeeseen.

Messuilla esittäytyy koko jatkokoulutuksen kirjo: lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan koulutuksenjärjestäjät sekä useita oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja eri puolilta Suomea. Opinlakeus-messut ovatkin maan toiseksi suurin koulutus- ja uratapahtuma, johon näytteilleasettajia saapuu laajasti ympäri maan. Vuoden 2026 messujen teemana on koulutus ❤ työ = tulevaisuus.

Oheisohjelmassa kiinnostavia esityksiä

Messujen esiintymislavalla nähdään muun muassa nouseva artisti, laulaja-lauluntekijä Sähkölaura. Ohjelmaan kuuluu myös vuoden 2025 esimerkillisen eteläpohjalaisen työnantajan palkitseminen, eri oppilaitosten opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä sekä perinteinen Puhetaitokilpailun finaali. Opiskelijoiden osaaminen näkyy monipuolisesti niin messujen ennakkovalmisteluissa kuin käytännön toteutuksessa.

Kokoustilassa kuullaan kansainvälisesti tunnetun aivotutkijan, psykologin ja filosofian tohtorin Lauri Nummenmaan luento Voiko vitutukseen kuolla. Hän avaa, mistä vitutuksessa ja muissa kielteisissä tunteissa on kyse aivojen ja kehon näkökulmasta, ja käsittelee samalla konkreettisia keinoja tunteiden ja stressin hallintaan arjessa, opinnoissa ja tulevassa työelämässä. Tuulahduksen kansainvälisyyttä tuovat Ukrainasta Jurvaan muuttanut The Voice Of Finlandissakin mainetta niittänyt Lisa Dumchieva sekä urheilutempauksistaan tunnettu Afganistanista lähtöisin oleva "Kurikan Ali" eli Alijan Danish.

Opinlakeus ja Meirän Rekry muodostavat yhdessä maksuttoman tapahtuman, jossa kävijät saavat kattavan kuvan maakunnan työ- ja opiskelumahdollisuuksista. Käytännönläheinen messukonsepti, simulaattorit ja työnäytökset tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri ammatteihin aidosti ja elämyksellisesti.