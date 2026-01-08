Työ- ja koulutusmahdollisuudet esillä Meirän Rekry ja Opinlakeus-messuilla
Meirän Rekry ja Opinlakeus-messut yhdistävät jälleen voimansa kaksipäiväisessä tapahtumassa 14.–15. tammikuuta 2026 Seinäjoki Areenan A-hallissa. Messut tarjoavat nuorille ja aikuisille kattavan katsauksen jatko-opintoihin sekä mahdollisuuden tavata rekrytoijia, verkostoitua, saada vinkkejä työnhakuun ja löytää uusia uramahdollisuuksia. Viime vuonna messuilla kävi yli 10 000 vierailijaa ja kävijämäärän uskotaan olevan iso myös tänä vuonna.
Kärkkäinen Oy mukana Meirän Rekryssa
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus järjestää Meirän Rekryn yhteistyössä TyöLakeuden, Kympin työllisyysalueen ja Suupohjan työllisyysalueen kanssa. Meirän Rekry tuo tapahtumaan mukaan laajan kirjon työnantajia eri toimialoilta. Tarjolla on vakituisia ja määräaikaisia työsuhteita, kausitöitä sekä osa- ja kokoaikaisia työtehtäviä. Tapahtuma tarjoaakin matalan kynnyksen kohtaamispaikan työnantajien ja työnhakijoiden välille.
”Uskon, että työnhakijoita kiinnostaa erityisesti Kärkkäinen Oy, joka on avaamassa täysin uutta myymälää Seinäjoen Ideaparkkiin. Heillä on haussa noin 120–150 työntekijää erilaisiin työtehtäviin. Tänä vuonna yhteistyötä maakunnan työllisyysalueiden kanssa on tiivistetty. Esimerkiksi Kympin työllisyysalueelta organisoidaan ilmainen bussikuljetus tapahtumaan”, toteaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta yrityspalvelupäällikkö Johanna Olsson.
Tapahtumassa ovat mukana Atria Suomi Oy, Attendo Oy, Componenta Manufacturing Oy, EEPEE, Ejendals Oy, Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-antava, Fortaco Ostrobothnia, Juustoportti Oy, Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialue Soite, Kivipuro ry, Koja Oy, Kärkkäinen Oy, Käyttöauto Oy, Nammo Lapua Oy, NYQS Vartiointi, Piristeel Oy, Pohjanmaan Teknologiateollisuus ry, PowerPark, Rakennusteollisuus RT ry, Relicomp Oy, Ruukki Construction Oy, RW-Woodline Transport Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen seurakunta, Tibnor Oy, Valio Oy sekä Veripalvelu Seinäjoki.
Opinlakeus ohjaa kohti koulutuksen seuraavaa askelta
Opinlakeus-messut tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisiin koulutusvaihtoehtoihin. Messut palvelevat niin perusasteelta toiselle asteelle siirtyviä nuoria kuin jatko-opiskelupaikkaa etsiviä nuoria ja aikuisia. Oli tavoitteena valmentava koulutus, tutkinnon suorittaminen tai osaamisen täydentäminen, Opinlakeus-messuilla löytyy vaihtoehtoja jokaiseen tarpeeseen.
Messuilla esittäytyy koko jatkokoulutuksen kirjo: lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan koulutuksenjärjestäjät sekä useita oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja eri puolilta Suomea. Opinlakeus-messut ovatkin maan toiseksi suurin koulutus- ja uratapahtuma, johon näytteilleasettajia saapuu laajasti ympäri maan. Vuoden 2026 messujen teemana on koulutus ❤ työ = tulevaisuus.
Oheisohjelmassa kiinnostavia esityksiä
Messujen esiintymislavalla nähdään muun muassa nouseva artisti, laulaja-lauluntekijä Sähkölaura. Ohjelmaan kuuluu myös vuoden 2025 esimerkillisen eteläpohjalaisen työnantajan palkitseminen, eri oppilaitosten opiskelijoiden musiikki- ja tanssiesityksiä sekä perinteinen Puhetaitokilpailun finaali. Opiskelijoiden osaaminen näkyy monipuolisesti niin messujen ennakkovalmisteluissa kuin käytännön toteutuksessa.
Kokoustilassa kuullaan kansainvälisesti tunnetun aivotutkijan, psykologin ja filosofian tohtorin Lauri Nummenmaan luento Voiko vitutukseen kuolla. Hän avaa, mistä vitutuksessa ja muissa kielteisissä tunteissa on kyse aivojen ja kehon näkökulmasta, ja käsittelee samalla konkreettisia keinoja tunteiden ja stressin hallintaan arjessa, opinnoissa ja tulevassa työelämässä. Tuulahduksen kansainvälisyyttä tuovat Ukrainasta Jurvaan muuttanut The Voice Of Finlandissakin mainetta niittänyt Lisa Dumchieva sekä urheilutempauksistaan tunnettu Afganistanista lähtöisin oleva "Kurikan Ali" eli Alijan Danish.
Opinlakeus ja Meirän Rekry muodostavat yhdessä maksuttoman tapahtuman, jossa kävijät saavat kattavan kuvan maakunnan työ- ja opiskelumahdollisuuksista. Käytännönläheinen messukonsepti, simulaattorit ja työnäytökset tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri ammatteihin aidosti ja elämyksellisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erika PeranderverkostokoordinaattoriOpinlakeusPuh:040 680 7271erika.perander@sedu.fi
Johanna OlssonyrityspalvelupäällikköEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusPuh:0295 027 540johanna.olsson@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme