Puhaltajat Puu-Anttilaan

5.1.2026 14:53:49 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Sibelius-Akatemian professori Harri Mäki liittyy Lohjan kaupunginorkesterin puhaltajiin Puu-Anttilassa 15.1.2026 klo 19 järjestettävässä konsertissa. Ohjelmassa ranskalaisia sävellyksiä, kuten Saint-Saëns, d'Indy ja Gounod. Lippuja saatavilla NetTicketistä. Konsertti kestää noin 45 minuuttia, ei väliaikaa. Kahvittelumahdollisuus ennen esitystä.

Harri Mäki
Sibelius-Akatemian puupuhallinmusiikin professori Harri Mäki liittyy Lohjan kaupunginorkesterin puhaltajien riviin. LKO

Puu-Anttila täyttyy ranskalaisista sävelistä Sibelius-Akatemian puupuhallinmusiikin professori Harri Mäen liittyessä Lohjan kaupunginorkesterin puhaltajien riviin.  
Tarjolla tammikuun illassa laulua, tanssia ja pientä sinfoniaa voimalla yhdeksän, kahdeksan ja seitsemän puhaltajan. 

Puu-Anttilassa on mahdollisuus kahvitella ja herkutella ennen konserttia. 

PUHALTAJAT PUU-ANTTILASSA 
To 15.1.2026 klo 19, Puu-Anttila 

Camille Saint-Saëns arr. Paul Taffanel: Feuillet d'album Op. 81 4’ 
Vincent d'Indy - Chanson et Danses Op. 50 for wind septet 15’ 
Charles Gounod -Petite symphonie 21’ 

Harri Mäki, klarinetti ja liidaus 
Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita

Liput: NetTicket 16,50€/22,50€, ovelta 27,50€ 
Konsertin kesto noin 45 minuuttia, ei väliaikaa.

konsertti

