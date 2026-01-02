Puhaltajat Puu-Anttilaan
Sibelius-Akatemian professori Harri Mäki liittyy Lohjan kaupunginorkesterin puhaltajiin Puu-Anttilassa 15.1.2026 klo 19 järjestettävässä konsertissa. Ohjelmassa ranskalaisia sävellyksiä, kuten Saint-Saëns, d'Indy ja Gounod. Lippuja saatavilla NetTicketistä. Konsertti kestää noin 45 minuuttia, ei väliaikaa. Kahvittelumahdollisuus ennen esitystä.
Puu-Anttila täyttyy ranskalaisista sävelistä Sibelius-Akatemian puupuhallinmusiikin professori Harri Mäen liittyessä Lohjan kaupunginorkesterin puhaltajien riviin.
Tarjolla tammikuun illassa laulua, tanssia ja pientä sinfoniaa voimalla yhdeksän, kahdeksan ja seitsemän puhaltajan.
Puu-Anttilassa on mahdollisuus kahvitella ja herkutella ennen konserttia.
PUHALTAJAT PUU-ANTTILASSA
To 15.1.2026 klo 19, Puu-Anttila
Camille Saint-Saëns arr. Paul Taffanel: Feuillet d'album Op. 81 4’
Vincent d'Indy - Chanson et Danses Op. 50 for wind septet 15’
Charles Gounod -Petite symphonie 21’
Harri Mäki, klarinetti ja liidaus
Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita
Liput: NetTicket 16,50€/22,50€, ovelta 27,50€
Konsertin kesto noin 45 minuuttia, ei väliaikaa.
Jussi-Matti Haavisto
Lohjan kaupunginorkesteri
Puh:0443741552
Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
