Puhaltajat Puu-Anttilaan

Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss -konsertilla 30.12.2025 13:12:11 EET | Tiedote

Lohjan kaupunginorkesteri avaa kevätkauden loppuunmyydyllä Strauss-konsertilla 3. tammikuuta. Solisteina kuullaan muun muassa Carmen Traut ja Aubrey Lodewyk. Kevätkauden ohjelmaan sisältyy sinfonia- ja kamarisarjoja, joihin myydään sarjalippuja. Lisätiedot ja liput: lohjankaupunginorkesteri.fi ja NetTicket.fi.