Hanneksen aiheuttama suurhäiriö ohi, jälkityöt jatkuvat pitkään
Hannes-myrskyn tuhot olivat mittavia ja sähköt on pääosin palautettu. Ilman investointeja sähköverkon säävarmuuteen Hannes olisi ollut katastrofi. Katkoja on edelleen lähinnä vapaa-ajan asunnoissa. Energiateollisuus kiittää organisaatioita, jotka ovat auttaneet sähköttä jääneitä.
Hannes-myrsky katkoi joulun jälkeisenä viikonloppuna sähköt enimmillään 187 000 asiakkaalta yhtäaikaisesti. Myrskyn aiheuttamien tuhojen laajuus oli poikkeuksellinen, vastaavanlaisia sähkönjakeluun kohdistuvia suurhäiriöitä on tapahtunut noin vuosikymmenen välein.
Valtaosalle asiakkaista sähköt palautuivat jo seuraavan päivän aikana, mutta tuhansien vikojen korjaaminen kesti koko viikon ja jatkuu edelleen. Vuoden ensimmäisinä päivinä sähköt on saatu palautettua vakituiselle asutukselle vähäisin poikkeuksin. Haastavimmat kohteet, jotka ovat pääasiassa vapaa-ajan asuntoja, saattavat edelleen olla sähköttä.
Sähkökatkoja ja korjaustöiden edistymistä on seurattu Energiateollisuus ry:n sähkökatkokartasta. Loppiaisen tullen kartta ei enää sovellu Hannes-myrskystä aiheutuneiden vikojen seurantaan. Sähkökatkokartta kuvaa tällä hetkellä normaalitilannetta mahdollisine vika- ja työkatkoineen.
- Lomakaudelle ajoittuneen myrskyn tuhojen korjaustyöt ovat olleet valtava ponnistus haastavissa olosuhteissa sekä verkkoyhtiöille että heidän urakointikumppaneilleen, toteaa Energiateollisuus ry:n verkkoasiantuntija Ina Lehto. – Vaikeat olosuhteet ovat hidastaneet viimeisten vikojen korjausta. Osa tuhoista on lisäksi hyvin laajoja, uutta johtoa on jouduttu vetämään pitkiäkin matkoja. Vielä sähköjen palauduttuakin raivaus- ja korjaustyöt jatkuvat pitkälle alkaneeseen vuoteen, Lehto jatkaa.
Sähkön siirtoyhteyksiä on kehitetty säävarmemmiksi vuoden 2011 Tapani- ja Hannu-myrskyistä alkaen. Maakaapelointiaste on noussut merkittävästi. Säävarmuutta on kehitetty myös leventämällä johtokatuja, tuomalla johtoja metsistä teiden varsille ja parantamalla korjausvalmiutta. Työt ovat edellyttäneet mittavia investointeja, joiden tekeminen jatkuu edelleen.
- Ilman tehtyjä toimitusvarmuusinvestointeja Hannes olisi aiheuttanut katastrofin. Nytkin tilanne oli vaikea, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. - Lukuisat yhteisöt ovat antaneet apua ja tukea sähköttä jääneille. Mukana työssä ovat olleet seurakunnat, kunnat, metsänhoitoyhdistykset, vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Heille haluan lausua lämpimän kiitokseni alamme puolesta, Leskelä jatkaa.
Yhtiöt laskevat asiakkaiden vakiokorvaukset sähkökatkoista automaattisesti ja ne näkyvät tulevissa verkkopalvelulaskuissa.
Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiaverkotPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
