CES 2026: Bosch muokkaa liikkumisen, teollisuuden ja arjen teknologian tulevaisuutta – ohjelmistojen ja laitteistojen symbioosi vauhdittaa kehitystä
- Tanja Rückert: "Asiantuntemuksemme mahdollistaa kuilun ylittämisen fyysisen ja digitaalisen välillä."
- Paul Thomas: “ Boschilla on vahva osaaminen sekä ohjelmistoissa että laitteistoissa. Se on menestyksemme perusta.”
- Myyntiennuste: Bosch odottaa ohjelmistojen ja palveluiden myynnin ylittävän kuusi miljardia euroa, josta noin kaksi kolmasosaa tulee Mobility-liiketoiminta-alueelta.
- Älykäs ja henkilökohtainen liikkuminen: Boschin ohjelmistot tuovat uusia toimintoja joihinkin autoihin jopa sen jälkeen, kun ne ovat lähteneet autokaupasta.
- Yhteistyö: Bosch valmistaa tehtaat tulevaisuuteen yhdessä Microsoftin ja agenttisen tekoälyn avulla.
- Yhdysvaltain markkinat strategisesti tärkeitä: Bosch julkistaa laaja-alaisen yhteistyön Kodiak AI:n kanssa kuljettajattomissa kuorma-autoissa käytettävien redundanttien alustojen kehittämiseksi.
- Globaali tekoälyoptimismi: Bosch Tech Compassin mukaan 70 prosenttia vastaajista pitää tekoälyä ratkaisevan tärkeänä tulevaisuudelle.
Las Vegas, NV, USA – Bosch esittelee CES® 2026 -messuilla, kuinka se yhdistää saumattomasti laitteistonsa ja ohjelmistonsa luodakseen älykkäämpiä ratkaisuja. Robert Bosch GmbH:n hallituksen jäsen Tanja Rückert korostaa, että Bosch kuroo umpeen fyysisen ja digitaalisen maailman välistä kuilua vuosien asiantuntemuksellaan. Boschin Pohjois-Amerikan johtaja Paul Thomas lisää, että tämä menestys perustuu yrityksen kykyyn hallita molempia maailmoja.
Tekoälyn ja ohjelmistojen vetämä kasvu
Bosch odottaa vuoteen 2030 mennessä yli kuuden miljardin euron myyntiä ohjelmistoista ja palveluista, joista suuri osa perustuu tekoälyyn. Tämän liikevaihdon odotetaan kertyvän noin kahdelta kolmasosalta Mobility-liiketoiminta-alueelta. Yhtiö investoi tekoälyn kehitykseen ja sovelluksiin yli 2,5 miljardia euroa vuoden 2027 loppuun mennessä.
Liikkumisen innovaatiot: Älykkäät ohjaamot ja turvallisemmat sähköpyörät
Bosch demonstroi CES-messuilla uuden tekoälypohjaisen ohjaamon, joka mahdollistaa auton ympäristön kattavan personoinnin. Tämä järjestelmä hyödyntää tekoälyä vuorovaikutuksessa kuljettajan kanssa ja osaa tulkita sekä auton sisä- että ulkopuolista ympäristöä. Esimerkiksi se voi automaattisesti etsiä pysäköintipaikan tai luoda muistiinpanoja online-kokouksista.
Lisäksi Bosch on vakiinnuttamassa asemaansa by-wire-järjestelmien johtavana toimittajana. Nämä järjestelmät korvaavat mekaaniset yhteydet sähköisillä signaalilinjoilla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia suunnittelussa, turvallisuudessa ja ohjelmistojen ohjauksessa. Bosch odottaa yli seitsemän miljardin euron kumulatiivista myyntiä brake-by-wire- ja steer-by-wire-järjestelmistä vuoteen 2032 mennessä.
Boschin Vehicle Motion Management -ohjelmisto mahdollistaa matkapahoinvoinnin vähentämisen säätämällä ajoneuvon liikkeitä kuudessa vapausasteessa, mikä on tärkeä askel kohti autonomista ajamista. Yritys esittelee myös uuden Radar Gen 7 Premium -sensorin, joka juhlii maailmanensi-iltaa CES-messuilla. Sensori parantaa ajon apuominaisuuksia ja havaitsee pienetkin esteet yli 200 metrin etäisyydeltä. Sähköpyörien turvallisuutta parannetaan eBike Flow -sovelluksen uudella toiminnolla, joka vaikeuttaa varastettujen pyörien myyntiä.
Teollisuus ja kuluttajatuotteet: Anturit ja tekoäly
Bosch esittelee CES-messuilla uusimman BMI5 AI MEMS -anturialustansa, joka tarjoaa erittäin tarkkoja, kestäviä ja energiatehokkaita antureita. Näissä antureissa on sisäänrakennetut tekoälytoiminnot, jotka tunnistavat liikkeitä, asentoja ja jopa konteksteja. Niitä hyödynnetään muun muassa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovelluksissa sekä robotiikassa.
Yhteistyöt ja väärennösten torjunta
Bosch ilmoittaa CES® 2026 -messuilla jatkavansa yhteistyötään Microsoftin kanssa laajentaakseen "Manufacturing Co-Intelligence®" -tarjontaansa. Tavoitteena on mullistaa tuotanto agenttimallisen tekoälyn avulla, joka optimoi tuotantoa, huoltoa ja toimitusketjuja. Tämä tekee tehdasprosesseista älykkäämpiä ja vähentää työntekijöiden kuormitusta. Yhtiöt allekirjoittavat Las Vegasissa yhteisymmärryspöytäkirjan.
Väärennösten torjuntaan Bosch esittelee Origifyn, joka antaa tuotteille digitaalisen DNA:n. Tämä ohjelmistoekosysteemi analysoi tuotteen pinnan ainutlaatuisia fyysisiä ominaisuuksia ja luo niille väärentämättömän digitaalisen identiteetin, mahdollistaen nopean ja luotettavan todentamisen Detector-sovelluksen avulla.
USA:n markkinat ja tekoälyoptimismi
USA on Boschin tärkeä strateginen kasvumarkkina, ja yhteistyöt esimerkiksi Microsoftin ja Kodiak AI:n kanssa autonomisten kuorma-autojen alustoilla ovat keskeisiä. Bosch modernisoi myös piikarbidi-kiekkotehdastaan Kaliforniassa tukeakseen sähköautoteknologian tuotantoa.
Bosch Tech Compass -tutkimus paljastaa, että suurin osa ihmisistä (70%) pitää tekoälyä ratkaisevan tärkeänä tulevaisuudelle. Vaikka tekoälyyn kohdistuu suuria odotuksia, sen mahdollisiin negatiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin liittyy myös huolta. Vastaajista 57 prosenttia toivoo jonkinlaista "taukopainiketta" ymmärtääkseen paremmin teknologisen kehityksen seurauksia.
Bosch on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2024 lopussa noin 417 900 työntekijää (31.12.2024). Ennakkotietojen mukaan konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 90,5 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology.
Bosch pyrkii liiketoiminnassaan hyödyntämään teknologiaa muokatakseen globaaleja trendejä, kuten automaatiota, sähköistymistä, digitalisaatiota, liitettävyysratkaisuja ja kestävyysorientaatiota. Tässä yhteydessä Boschin laaja hajautuminen alueilla ja teollisuudenaloilla vahvistaa sen innovatiivisuutta ja vankkuutta. Bosch hyödyntää todistetun asiantuntemuksensa antureiden, ohjelmistojen ja palveluiden alalla tarjotakseen asiakkailleen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdestä lähteestä. Lisäksi se soveltaa asiantuntemustaan liitettävyydessä ja tekoälyssä kehittääkseen ja valmistaakseen käyttäjäystävällisiä, kestäviä tuotteita. Teknologialla, joka on "Invented for life", Bosch haluaa parantaa elämänlaatua ja säilyttää luonnonvaroja.
Bosch Groupiin kuuluu Robert Bosch GmbH sekä noin 470 tytäryhtiöä ja alueellista yritystä yli 60 maassa. Myynti- ja palvelukumppanit mukaan lukien Boschin globaali valmistus-, suunnittelu- ja myyntiverkosto kattaa lähes kaikki maat maailmassa. Boschin innovatiivinen voima on avain yrityksen edelleen kehitykselle. Maailmanlaajuisesti 136 toimipisteessä Bosch työllistää noin 86 900 henkilöä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, joista lähes 48 000 on ohjelmistosuunnittelijoita.
Yritys perustettiin Stuttgartissa vuonna 1886 Robert Boschin (1861–1942) toimesta nimellä "Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering". Robert Bosch GmbH:n erityinen omistusrakenne takaa Bosch Groupin yrittäjyyden vapauden, mikä mahdollistaa yrityksen pitkän aikavälin suunnittelun ja merkittävät ennakoivat investoinnit tulevaisuuden turvaamiseen. Robert Bosch GmbH:n osakepääomasta 94 prosenttia on Robert Bosch Stiftung GmbH:n, hyväntekeväisyysjärjestön, omistuksessa. Loppuosakkeet ovat Robert Bosch GmbH:n ja Boschin perheen omistaman yhtiön hallussa. Enemmistö äänivalloista on Robert Bosch Industrietreuhand KG:llä, jonka tehtävänä on turvata yrityksen pitkän aikavälin olemassaolo ja erityisesti sen taloudellinen riippumattomuus – näin oli määrätty yrityksen perustajan Robert Boschin testamentissa.
