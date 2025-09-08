CES 2026: Bosch muokkaa liikkumisen, teollisuuden ja arjen teknologian tulevaisuutta – ohjelmistojen ja laitteistojen symbioosi vauhdittaa kehitystä

Bosch on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2024 lopussa noin 417 900 työntekijää (31.12.2024). Ennakkotietojen mukaan konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 90,5 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology.

Bosch pyrkii liiketoiminnassaan hyödyntämään teknologiaa muokatakseen globaaleja trendejä, kuten automaatiota, sähköistymistä, digitalisaatiota, liitettävyysratkaisuja ja kestävyysorientaatiota. Tässä yhteydessä Boschin laaja hajautuminen alueilla ja teollisuudenaloilla vahvistaa sen innovatiivisuutta ja vankkuutta. Bosch hyödyntää todistetun asiantuntemuksensa antureiden, ohjelmistojen ja palveluiden alalla tarjotakseen asiakkailleen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdestä lähteestä. Lisäksi se soveltaa asiantuntemustaan liitettävyydessä ja tekoälyssä kehittääkseen ja valmistaakseen käyttäjäystävällisiä, kestäviä tuotteita. Teknologialla, joka on "Invented for life", Bosch haluaa parantaa elämänlaatua ja säilyttää luonnonvaroja.

Bosch Groupiin kuuluu Robert Bosch GmbH sekä noin 470 tytäryhtiöä ja alueellista yritystä yli 60 maassa. Myynti- ja palvelukumppanit mukaan lukien Boschin globaali valmistus-, suunnittelu- ja myyntiverkosto kattaa lähes kaikki maat maailmassa. Boschin innovatiivinen voima on avain yrityksen edelleen kehitykselle. Maailmanlaajuisesti 136 toimipisteessä Bosch työllistää noin 86 900 henkilöä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, joista lähes 48 000 on ohjelmistosuunnittelijoita.

Yritys perustettiin Stuttgartissa vuonna 1886 Robert Boschin (1861–1942) toimesta nimellä "Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering". Robert Bosch GmbH:n erityinen omistusrakenne takaa Bosch Groupin yrittäjyyden vapauden, mikä mahdollistaa yrityksen pitkän aikavälin suunnittelun ja merkittävät ennakoivat investoinnit tulevaisuuden turvaamiseen. Robert Bosch GmbH:n osakepääomasta 94 prosenttia on Robert Bosch Stiftung GmbH:n, hyväntekeväisyysjärjestön, omistuksessa. Loppuosakkeet ovat Robert Bosch GmbH:n ja Boschin perheen omistaman yhtiön hallussa. Enemmistö äänivalloista on Robert Bosch Industrietreuhand KG:llä, jonka tehtävänä on turvata yrityksen pitkän aikavälin olemassaolo ja erityisesti sen taloudellinen riippumattomuus – näin oli määrätty yrityksen perustajan Robert Boschin testamentissa.