Israel uhkaa keskeyttää Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnan Gazassa ja Länsirannalla - vakava isku humanitaariselle avulle

Lääkärit Ilman Rajoja korostaa, että sairaanhoidon epäämistä siviileiltä ei voi hyväksyä. Humanitaarisen avun käyttäminen poliittisena välineenä ja kollektiivisen rangaistuksen keinona on järkyttävää. Israel voimistaa hyökkäystään humanitaarista apua vastaan, mikä uhkaa suoraan sairaanhoidon ja avun tarjoamista siviileille.

Lääkärit Ilman Rajoja kiistää yksiselitteisesti Israelin viranomaisten viime päivinä esittämät väitteet. Järjestö ei koskaan tietoisesti työllistäisi sotilaalliseen toimintaan osallistuvia henkilöitä. Se olisi järjestön keskeisimpien arvojen ja periaatteiden vastaista.

Lääkärit Ilman Rajoja on oikeutetusti huolissaan rekisteröintiin liittyvästä vaatimuksesta toimittaa Israelin viranomaisille palestiinalaisten työntekijöiden henkilötietoja. Järjestö korostaa, että työntekijöiden henkilötietojen vaatiminen on kohtuutonta missä tahansa tilanteessa, mutta se on täysi ylilyönti silloin, kun sairaanhoidon ja humanitaarisen avun työntekijöitä kohtaan on hyökätty, ja heitä on peloteltu, pidätetty mielivaltaisesti sekä tapettu. Järjestöllä ei ole minkäänlaista selvyyttä siitä, kuinka näitä arkaluontoisia henkilötietoja käsitellään, säilytetään ja jaetaan, mikä lisää vaatimuksen vaarallisuutta. Sen sijaan, että rekisteröintiprosessista vastaava ministeriö kävisi vuoropuhelua ja kuulisi järjestön huolen, se on toistuvasti sivuuttanut tapaamispyynnöt.

Lääkärit Ilman Rajoja tukee tällä hetkellä joka viidettä sairaalapaikkaa ja joka kolmatta synnytystä Gazassa. Edes nyt järjestön tarjoama apu ei riitä kattamaan kaikkia tarpeita, ja avun toimittamisen estämisen vaikutukset olisivat hirveitä. Israel on tuhonnut Gazan terveydenhuoltojärjestelmän ja on nyt estämässä kymmeniä järjestöjä tarjoamasta palveluja palestiinalaisille.

Israelin asettamien rajoitusten vuoksi Gazassa on tälläkin hetkellä saatavilla paljon vähemmän palveluita, kuin mitä tarvittaisiin. Laskevat lämpötilat, rankkasateet ja kovat tuulet koettelevat Gazan kaistaa jo kolmatta talvea. Ihmisten väliaikaisia suojia on tuhoutunut ja ne ovat tulvineet vaikeiden sääolojen vuoksi. Samalla Israel edelleen estää ja hidastaa suojien, kuten telttojen ja pressujen, toimittamista alueelle.

Nyt Israelin hallitus pyrkii kieltämään vähäisen jäljellä olevan avun ja palvelut. Lääkärit Ilman Rajoja jatkaa yhteydenpitoa Israelin viranomaisiin, jotta se voi jatkaa elintärkeän avun tarjoamista ja tukea Gazan romahtanutta terveydenhuoltojärjestelmää.