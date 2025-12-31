Kelan tukien verotus vuonna 2026 – tilaa tarvittaessa uusi verokortti
Kela saa vuoden 2026 ennakonpidätystiedot Verohallinnolta. Kelan tukea saavien kannattaa kuitenkin tarkistaa verokortin tuloraja ja tilata tarvittaessa uusi verokortti.
Kela saa pääsääntöisesti vuoden 2026 ennakonpidätystiedot suoraan Verohallinnolta, eli sinun ei tarvitse toimittaa verokorttia Kelaan. Vuoden 2026 verokortti on voimassa 1.1.2026 alkaen. Osa Kelan maksamista tuista on verotettavaa tuloa, osa taas verotonta.
Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata uuden verokortin OmaVerossa. Muista tilata verokortti, joka on tarkoitettu sosiaalietuuden maksamista varten. Jos uusi verokortti koskee tulevia maksuja, voit pyytää Verohallintoa toimittamaan sen suoraan Kelaan. Sinun ei tarvitse tällöin ilmoittaa Kelaan uudesta verokortista.
Jos tuki on jo maksettu ja haluat, että ennakonpidätystä korjataan jälkikäteen, tilaa ensin uusi verokortti. Ilmoita sen jälkeen uudesta verokortista Kelaan ja pyydä ennakonpidätyksen korjausta esimerkiksi lähettämällä viesti OmaKelassa. Verokortin pitää olla sosiaalietuuksia varten ja voimassa sen tuen maksupäivästä alkaen, jonka ennakonpidätystä haluat korjata. Verotusta voidaan korjata vain sen vuoden aikana, jolloin tuki on maksettu.
Lue lisää
Kelan tukien verotus
Verokortti vuodenvaihteessa (vero.fi)
Etuudet: päivärahat ja verokortti (vero.fi)
