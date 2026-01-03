EräViikingeille taas jatkoaikavoitto, nyt taipui TPS

Tänään EräViikingeille oli tarjolla jopa kolme pistettä, sillä se johti toisen erän jälkeen jo 3-0 Juuso Möttösen, Daniel Tenhosen ja Ville Heiskan onnistuttua maalinteossa. Kolmannessa otti kuitenkin pääroolin TPS:n Oskari Viitikka, joka avasi joukkueensa maalitilin, syötti Eetu Lehtosen 2–3-kavennuksen ja laukoi itse pelin tasoihin runsaat neljä minuuttia ennen loppusummeria.

EräViikingit kuitenkin katkaisi jatkoajan heti sen ensimmäisellä minuutilla kuten oli tehnyt myös edellisessä ottelussaan Hawksia vastaan. Silloin maalin tehnyt Elmeri Haveri sai kulmavapaalyönnin liikkeelle Ville Heiskalta ja syötti sektoriin Juuso Möttöselle, jonka matala laukaus ohitti ison ottelun torjuneen Olli Kuisman.

Seitsemäntenä oleva EräViikingit kasvatti eron kahdeksantena vaanivaan TPS:aan nyt viiteen pisteeseen.

Sarja jatkuu perjantaina otteluilla Nurmon Jymy–EräViikingit, Westend Indians–LASB, Nokian KrP–Oilers ja TPS–Hawks.