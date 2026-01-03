Fliiga

EräViikingeille taas jatkoaikavoitto, nyt taipui TPS

5.1.2026 21:20:53 EET | Fliiga | Tiedote

Jaa

EräViikingit otti neljännen perättäisen voittonsa ja toisen perättäisen jatkoajalla, kun TPS taipui kotikaukalossaan Kupittaalla 4-3.

Tänään EräViikingeille oli tarjolla jopa kolme pistettä, sillä se johti toisen erän jälkeen jo 3-0 Juuso MöttösenDaniel Tenhosen ja Ville Heiskan onnistuttua maalinteossa. Kolmannessa otti kuitenkin pääroolin TPS:n Oskari Viitikka, joka avasi joukkueensa maalitilin, syötti Eetu Lehtosen 2–3-kavennuksen ja laukoi itse pelin tasoihin runsaat neljä minuuttia ennen loppusummeria.

EräViikingit kuitenkin katkaisi jatkoajan heti sen ensimmäisellä minuutilla kuten oli tehnyt myös edellisessä ottelussaan Hawksia vastaan. Silloin maalin tehnyt Elmeri Haveri sai kulmavapaalyönnin liikkeelle Ville Heiskalta ja syötti sektoriin Juuso Möttöselle, jonka matala laukaus ohitti ison ottelun torjuneen Olli Kuisman.

Seitsemäntenä oleva EräViikingit kasvatti eron kahdeksantena vaanivaan TPS:aan nyt viiteen pisteeseen.

Sarja jatkuu perjantaina otteluilla Nurmon Jymy–EräViikingit, Westend Indians–LASB, Nokian KrP–Oilers ja TPS–Hawks.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye