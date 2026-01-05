Kärkitrio löi tahdin kun naiset palasivat joulutauolta

Tiukimmalla kärkitriosta oli SB-Pro, joka kaatoi Oulussa SSRA:n 5-4. Tasan päättyneen avauserän jälkeen Jasmin Jänkä, Aada Isometsä sekä Mirja Hietamäki laukoivat Pron kolmen maalin johtoon, ja kolmannessa erässä lukemat olivat 5-2 vieraille. Sitten alkoi SSRA:n kiri, kun ensin osui Sanni Uimarihuhta rangaistuslaukauksesta ja vielä Hanna Niemelä eron enää yhteen. Viimeisen kympin SB-Pro ja Jenna Makkonen kuitenkin pitivät maalinsa puhtaana.

TPS:n ja Classicin iltapäivän kolme pistettä irtosivat selvemmin lukemin, kun TPS kaatoi Northern Starsin 12-3 ja Classic PSS:n peräti 18-2. TPS:stä löytyi seitsemän eri maalintekijää Veera Kuosmasen (3+0), Emilia Pietilän (0+3) ja Olivia Pietilän (0+3) ollessa päivän kolmen pisteen pelurit. Classicin pistehirmuina riehuivat Suvi Hämäläinen (5+1) ja Natalia Pitkäkangas (1+4) Veera Vileniuksen (1+2) ja Vilja Kuutniemen (1+2) tyytyessä kolmeen merkintään.

FBC Loisto kaatoi Helsingissä EräViikingit 6-4 karattuaan jo avauserässä Leea Kaistin ja Viola Vainion maaleilla 2–0-johtoon. Kotijoukkue kavensi eron neljä kertaa yhteen, mutta Loisto iski yhä uudelleen kuittauksen. Ottelun viimeiset maalit nähtiin päätöserän puolivälissä, kun ensin EräViikinkien Iina Latvala kavensi tilanteeksi 4-5 Ruotsista F-liigaan palanneen Ella Sundströmin syötöstä, mutta vain 17 sekuntia myöhemmin Aada Honkuri osui loppunumerot Loistolle.

SaiPa varmisteli asemiaan kahdeksan joukossa kaatamalla vieraissa Kooveen jatkoajalla 4-3. Koovee johti vielä toisessa erässä 2-0, mutta SaiPa nousi Elina Suutarin, Tuuli Viuhkon ja Tanja Parviaisen vain kolmessa ja puolessa minuutissa syntyneillä osumilla rinnalle ja ohi. Kooveen Emmiina Hapuojan kolmannen erän tasoitus siirsi ratkaisun jatkoajalle, jonka ratkaisun pohjustivat Kooveen jäähy ja huolimaton hyökkäyspään syöttö jäähyä tappaessa. Kellossa oli jäljellä enää neljä sekuntia, kun Henna Piironen päätti vastahyökkäyksen laukomalla Veera Lokan syötöstä lisäpisteen Lappeenrantaan.

Jatkoaikamaaliin ratkesivat myös isot häntäpään pisteet, kun Pirkkalan Pirkat löi ÅIF:n sen kotikaukalossa 6-5. ÅIF oli johtanut 1-0, 2-1 ja 4-3, mutta Sara Luikun ja Pinja Ryömän maalit toisen tauon molemmin puolin nostivat Pirkat edelle. Noona Björkmanin tasoitus kuudella viittä vastaan vain neljä sekuntia ennen loppusummeria pelasti ÅIF:lle pisteen, mutta toista ei tänään irronnut. Menossa oli jatkoajan ensimmäinen minuutti, kun Oona Hirsimäki löi irtopallon Noora Koskiselle ja tämän laukaus pomppasi maalivahti Saskia Ormakin kautta verkkoon saakka. ÅIF:lla on suoran putoajan jumbopaikalla nyt viisi pistettä eroa edellään häämöttäviin Pirkkoihin ja PSS:ään.

Sarja jatkuu lauantaina taas täydellä kierroksella SaiPa–SB-Pro, Northern Stars–Classic, ÅIF–EräViikingit, PSS–TPS. Pirkat–FBC Loisto ja SSRA–Koovee.