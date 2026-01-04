Suomeen jälleen suurvoitot Eurojackpotissa
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi perjantaina potissa on tarjolla noin 17 miljoonaa. Arvonnan suurimmista voitoista kaksi osui Suomeen.
Eurojackpotin kierroksen 2/2026 tiistai-illan oikea rivi on 21, 23, 30, 33, 38 sekä tähtinumerot 8 ja 12.
Arvonnan suurimmat voitot menivät viidelle 5+0-tulokselle, joista kaksi osui onnekkaasti Suomeen. 140 721,80 euron voitot lähtivät Heinolan Kirkkokadun S-marketin asiakkaalle ja 19 osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Kokkolasta. Kokkolalaisen laatima voitokas porukkapeli oli myynnissä veikkaus.fi:ssä laatijan omalle pelaajaryhmälle ja yksi osuus pelistä oli myös julkisessa myynnissä.
Suomeen osuneiden voittojen lisäksi 5+0-tuloksia löytyi kaksi kappaletta Saksasta ja yksi Tanskasta.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 0 5 5 7 0 7. Jokerista löytyi yksi 20 000 euron arvoinen 6 oikein rivi. Voitto lähti viiden osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Kokkolasta. Porukkapeli oli julkisessa myynnissä veikkaus.fi:ssä.
Milli-pelin tiistai-illan oikea rivi on 3, 9, 18, 27, 31, 36 ja lisänumero 14. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti pelaajille lähes 21 000 kappaletta.
Tiistain Lomatonnin voittorivi on Bangkok 36. Lomatonneja lähti jakoon seitsemän kappaletta.
