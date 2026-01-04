Veikkaus Oy

Suomeen jälleen suurvoitot Eurojackpotissa

6.1.2026 22:36:41 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi perjantaina potissa on tarjolla noin 17 miljoonaa. Arvonnan suurimmista voitoista kaksi osui Suomeen.

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin kierroksen 2/2026 tiistai-illan oikea rivi on 21, 23, 30, 33, 38 sekä tähtinumerot 8 ja 12.

Arvonnan suurimmat voitot menivät viidelle 5+0-tulokselle, joista kaksi osui onnekkaasti Suomeen. 140 721,80 euron voitot lähtivät Heinolan Kirkkokadun S-marketin asiakkaalle ja 19 osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Kokkolasta. Kokkolalaisen laatima voitokas porukkapeli oli myynnissä veikkaus.fi:ssä laatijan omalle pelaajaryhmälle ja yksi osuus pelistä oli myös julkisessa myynnissä.

Suomeen osuneiden voittojen lisäksi 5+0-tuloksia löytyi kaksi kappaletta Saksasta ja yksi Tanskasta.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 0 5 5 7 0 7. Jokerista löytyi yksi 20 000 euron arvoinen 6 oikein rivi. Voitto lähti viiden osuuden nettiporukalle, jonka laatija löytyy Kokkolasta. Porukkapeli oli julkisessa myynnissä veikkaus.fi:ssä.

Milli-pelin tiistai-illan oikea rivi on 3, 9, 18, 27, 31, 36 ja lisänumero 14. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti pelaajille lähes 21 000 kappaletta.

Tiistain Lomatonnin voittorivi on Bangkok 36. Lomatonneja lähti jakoon seitsemän kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Avainsanat

Veikkauseurojackpotjokerimillilomatonni

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa
Veikkaus/Mari Lehtisalo
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye