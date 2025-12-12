Attendo

Attendo Karhuvuorikoti Kotkassa on valmistunut remontista

7.1.2026 08:56:59 EET | Attendo | Tiedote

Attendo Karhuvuorikoti sijaitsee osoitteessa Hiidenrinne 1, Kotkassa. Remontin jälkeen 52-paikkainen hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista asumista alueen ikäihmisille.

Karhuvuorikoti rakentuu kolmesta ryhmäkodista ja kodissa on tarjolla myös kolme pariskuntahuonetta niille, jotka haluavat asua yhdessä. 

Attendo Karhuvuoren suunnittelussa on otettu ikäihmisten tarpeet huomioon. Jokaisessa kerroksessa on yhteinen ruokailutila ja sali, missä asukkaat voivat viettää aikaa yhdessä. Kahdessa kerroksessa on sauna, ja kaikissa on parvekkeet ulkoilun mahdollistamiseksi. 

"Haluamme tarjota asukkaillemme turvallisen ja viihtyisän kodin, missä jokainen voi elää omannäköistä arkea. Toivotamme uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi uuteen Karhuvuorikotiin", kertoo aluepäällikkö Kirsi Kruuse. 

Attendo Karhuvuorikotiin pääsee asukkaaksi hyvinvointialueen sijoittamana ympärivuorokautiseen hoivaan. Palvelu on ostopalvelua, ja asukaspaikka myönnetään hyvinvointialueen päätöksellä asiakasohjauksen kautta. 

Lisätietoja Attendo Karhuvuorikotiin liittyen: 

Pia Lille, Attendo-kodin johtaja 

p. 044 494 0828   tai pia.lille@attendo.fi 

