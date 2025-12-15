Millainen on Länsi-Helsingin bussi- ja ratikkalinjasto 2030-luvulla? HSL pyytää asukkaita arvioimaan Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman luonnosta
Ensimmäinen luonnos Länsi-Helsingin linjastosta on julkaistu HSL:n verkkosivuilla. HSL kerää asukkaiden näkemyksiä luonnoksesta suunnitelman esittelyn yhteydessä julkaistulla kyselyllä. Linjastoluonnos kuvaa linjastoa 2030-luvun alkupuolella, kun uusi ratikkalinja 14 on aloittanut liikenteen Helsingin keskustan, Munkkiniemen ja Kannelmäen välillä.
Asukkaiden näkemykset otetaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä. HSL:n tavoitteena on viedä valmis linjasto päätöksentekoon loppukeväästä 2026.
Kysely on avoinna sunnuntaihin 18. tammikuuta asti.
