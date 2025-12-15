Millainen on Länsi-Helsingin bussi- ja ratikkalinjasto 2030-luvulla? HSL pyytää asukkaita arvioimaan Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman luonnosta

7.1.2026 09:02:04 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

Jaa

Ensimmäinen luonnos Länsi-Helsingin linjastosta on julkaistu HSL:n verkkosivuilla. HSL kerää asukkaiden näkemyksiä luonnoksesta suunnitelman esittelyn yhteydessä julkaistulla kyselyllä. Linjastoluonnos kuvaa linjastoa 2030-luvun alkupuolella, kun uusi ratikkalinja 14 on aloittanut liikenteen Helsingin keskustan, Munkkiniemen ja Kannelmäen välillä.

Bussimatkustaja katsoo ikkunasta ulos. Lasiin heijastuu hänen peilikuvansa.
HSL Helsingin seudun liikenne

Asukkaiden näkemykset otetaan huomioon suunnitelman viimeistelyssä. HSL:n tavoitteena on viedä valmis linjasto päätöksentekoon loppukeväästä 2026.

Kysely on avoinna sunnuntaihin 18. tammikuuta asti.  

Yhteyshenkilöt

Linkit

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye