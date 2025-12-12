Hannes-myrsky vei asentajat ja metsurit maastoon useiksi päiviksi – lähes 3 000 vikakohdetta
Hannes‑myrsky aiheutti joulun välipäivinä poikkeuksellisen laajoja sähköverkon vaurioita eri puolilla Suomea. Voimakkaat puuskatuulet ja linjoille kaatuneet puut aiheuttivat sen, että kokonaisuudessaan 80 000 Carunan asiakasta koki sähkökatkon myrskyn aikana. Hannes-myrsky on vaikutuksiltaan pahin myrsky kymmeneen vuoteen.
Korjaustöitä tehtiin ennätysmäärä haastavissa olosuhteissa. Kaikkiaan vikakohteita on korjattu lähes 3 000 kappaletta maastossa. Myrsky kaatoi puita linjoille ja vaurioitti verkkoa niin pahasti, että useissa kohteissa verkko jouduttiin rakentamaan kokonaan uudelleen, mikä osaltaan viivästytti sähköjen palauttamista asiakkaille.
Korjaustyöt etenivät tuulesta, pimeydestä ja vaikeakulkuisesta maastosta huolimatta. Vedet ehtivät myös jäätyä, jolloin korjauskalustoa ja asentajia kuljetettiin kohteisiin muun muassa ilmatyynyaluksilla. Carunalla oli yhtäaikaisesti noin 200 asentajaa ja useita metsureita korjaamassa vikoja eri alueilla.
– Korjaustyöt eivät olisi onnistuneet ilman laajaa ja osaavaa kumppaniverkostoa. Kiitämme kaikkia asentajia, metsureita ja yhteistyökumppaneita, jotka työskentelivät haastavissa olosuhteissa varmistaakseen, että sähköt palautuivat asiakkaille mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti, sanoo Carunan verkkojohtaja Kalle Liuhala.
Korjaustöiden kohdentamisessa painotettiin vakituista asutusta. Korjaustyöt etenivät siten, että ensin korjattiin keskijännitteinen runkoverkko, jonka kautta sähköt saatiin palautettua laajalle alueelle. Runkoverkon korjauksen jälkeen päästiin korjaamaan asiakkaitamme syöttävää pienjänniteverkkoa. Pelkästään keskijännitteisen runkoverkon vikoja oli 438 kappaletta. Arvion mukaan metsurit raivasivat tuhansia puita linjoilta.
– Osa asiakkaistamme oli ilman sähköjä useita päiviä, mikä on erittäin valitettavaa. Ymmärrämme tilanteen aiheuttaneen merkittävää haittaa arkeen. Teimme kaikkemme palauttaaksemme sähköt mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti, mutta haastavat olosuhteet hidastivat korjaustöitä. Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä myrskyn aikana, sanoo Liuhala.
– Tilanne olisi ollut huomattavasti vakavampi ilman viimeisen kymmenen vuoden merkittäviä investointeja sähköverkon uudistamiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Suurin yksittäinen tekijä on ollut maakaapelointi, ja valtaosa kaapeloinneista on kohdistunut keskijänniteverkkoon, koska sen vaikutus toimitusvarmuuteen on nopein, jatkaa Liuhala.
Vuosien 2013–2025 aikana Caruna on investoinut 2,2 miljardia euroa sähköverkon parantamiseen, mikä näkyy maakaapelointiasteen nousuna 32 prosentista 68 prosenttiin. Carunalla on lähes 90 000 kilometrin pituinen verkko, josta noin kolmannes on ilmajohtoverkkoa. Verkon pituus on Suomen pisin kaikista Suomen 77 sähkönjakeluyhtiöistä.
– Vuonna 2013 laatuvaatimukset täyttävän verkon piirissä oli 67 prosenttia asiakkaistamme, nyt luku on jo yli 90 prosenttia. Ilmajohtoverkkojen määrä on pienentynyt yli 24 000 kilometrillä. Arviomme mukaan sähkökatkoja kokeneiden asiakkaiden määrä olisi ollut kolminkertainen ilman aiemmin tehtyjä toimitusvarmuusinvestointeja. Hetkellinen sähköttömien asiakkaiden määrä on paljon pienempi kuin esimerkiksi vuoden 2013 Seija-myrskyssä tai vuoden 2011 Tapani-myrskyssä. Merkittävistä panostuksista huolimatta työ on yhä kesken, koska 4 168 asiakastamme koki yli 36 tunnin sähkökatkon, sanoo Liuhala.
On tärkeää, että alan sääntely on ennustettavaa ja vakaata, koska investointipäätökset tehdään vuosikymmenien aikajänteellä ja ala on hyvin pääomavaltainen. Vahvat sähköverkot ovat Suomen talouskasvun ja kansallisen turvallisuuden perusta. Sähköverkon kehityshankkeet kestävät vuosia. Siksi työ sähköverkon kehittämiseksi pitää tehdä hyvissä ajoin.
Kymmenen vuoden aikana Caruna on rakentanut jakelualueelleen 38 000 kilometriä uutta sähköverkkoa. Valtaosa rakennetusta verkosta on ollut vanhan verkon uusimista, mutta verkkoa on rakennettu myös uusille asiakkaille. Sähköverkko näyttää siis hyvin erilaiselta kuin kymmenen vuotta sitten.
Hannes-myrskyn aikana Carunalla oli yli 12 tuntia yhtäjaksoisesti ilman sähköä olleita asiakkaita 18 500. Caruna maksaa automaattisesti vakiokorvaukset yli 12 tunnin yhtäjaksoisista sähkökatkoista. Korvaus maksetaan asiakkaan laskutusrytmin mukaan seuraavalla tai sitä seuraavalla laskulla.
Turvallisuusriskit kasvoivat vikakorjausten pitkittyessä
Myrskyn edetessä Carunan asentajat joutuivat työskentelemään pitkittyneissä olosuhteissa, ja turvallisuussyistä joillekin alueille päästiin vasta tuulen heikennyttyä.
– Vakavilta onnettomuuksilta viankorjauksen aikana vältyttiin, vaikka tapaturmariskit kasvoivat korjaustöiden jatkuessa useita päiviä haastavissa sääolosuhteissa. Kovien tuulten aikana viankorjaus maastossa keskeytettiin, koska riski uusien puiden kaatumiselle oli liian suuri. Muutamia tapaturmia kuitenkin sattui. Esimerkiksi moottorisaha osui metsurin sormiin jään pettäessä, ja asentajan nilkka nyrjähti puun poiston yhteydessä. Asiakkaat poistivat myös puita sähköjohdoilta ja siirsivät tiellä makaavia sähköjohtoja, mikä on ehdottoman kiellettyä, sillä vaurioituneissa ja maassa makaavissa johdoissa voi yhä olla hengenvaarallinen jännite, sanoo Carunan aluejohtaja Vesa Hälvä.
Hannes-myrsky toi esiin sähköverkon kriittisen roolin koko yhteiskunnan toimivuudelle. Sähkö on välttämätön paitsi kotitalouksille myös terveydenhuollolle, vesihuollolle ja elintarvikeketjulle. Carunan investoinnit toimitusvarmuuden parantamiseen ovat osa Suomen huoltovarmuuden turvaamista. Vahva sähköverkko on keskeinen edellytys kansalliselle turvallisuudelle.
