Työttömyystuen karenssit kiristyvät – Kela voi jatkossa alentaa toimeentulotuen perusosaa karenssin vuoksi

Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyystuen karenssien kiristyksestä ja lain toimeentulotuen uudistuksesta. Lakimuutokset vaikuttavat Kelan ja työttömyyskassojen maksamiin työttömyystukiin sekä Kelan maksamaan toimeentulotukeen.

Karenssi tarkoittaa työttömyystuen menettämistä määräajaksi. Työllisyyspalvelut voi asettaa karenssin tai työssäolovelvoitteen työttömälle, jos tämä laiminlyö velvollisuutensa hakea työtä tai osallistua työvoimapalveluihin sovitusti. Tällainen laiminlyönti on esimerkiksi työllisyyspalveluiden kanssa sovitun ajan käyttämättä jättäminen.

Työllisyyspalvelut ei jatkossakaan aseta karenssia tai työssäolovelvoitetta, jos työttömällä on laiminlyöntiin hyväksyttävä syy.

Karenssi jo ensimmäisestä laiminlyönnistä

Jatkossa työtön voi menettää työttömyystukensa jo yhdestä työnhaun tai työvoimapalveluihin osallistumisen laiminlyönnistä.

Lakimuutoksen jälkeen työllisyyspalvelut asettaa työttömälle 7 päivän karenssin, jos tämä laiminlyö työnhaun tai työvoimapalveluihin osallistumisen yhden kerran.

Toisesta laiminlyönnistä työllisyyspalvelut asettaa työttömälle 6 viikon työssäolovelvoitteen. Työssäolovelvoite tarkoittaa, että työtön saa työttömyystukea vasta, kun hän on täyttänyt työssäolovelvoitteen olemalla töissä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun vähintään 6 viikon ajan.

Laiminlyöntien määrää tarkastellaan jatkossakin vuoden ajalta, ja tarkastelujakso alkaa ensimmäisestä laiminlyönnistä. Karenssien muutos tulee voimaan 1.3.2026.

Tällä hetkellä ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa työttömälle muistutus. Toisesta laiminlyönnistä seuraa työttömälle 7 päivän karenssi, kolmannesta laiminlyönnistä 14 päivän karenssi ja neljännestä laiminlyönnistä 12 viikon työssäolovelvoite.

Kela voi jatkossa pienentää toimeentulotukea karenssin vuoksi

Jos työtön jää ilman työttömyystukea karenssin tai työssäolovelvoitteen vuoksi, hän voi hakea tarvittaessa esimerkiksi yleistä asumistukea tai toimeentulotukea.

Jatkossa Kela voi kuitenkin pienentää eli alentaa työttömältä toimeentulotuen perusosan määrää karenssin tai työssäolovelvoitteen vuoksi.

Esimerkiksi 7 päivän karenssin kohdalla toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa yhdeltä kuukaudelta 20 %. Jos perusosan alentamisen edellytykset täyttyvät pidempään kuin yhden kuukauden, perusosaa voidaan alentaa seuraavilta kuukausilta 40 %.

Toimeentulotuen perusosan alentamista koskeva muutos tulee voimaan 1.2.2026.

Kela kuulee asiakasta ennen perusosan alentamista

Toimeentulotuen perusosa on laskennallinen summa arjen välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, puhelinkuluihin, matkakustannuksiin ja vaatteisiin. Näiden perusmenojen lisäksi toimeentulotukea voi saada esimerkiksi vuokraan ja terveydenhuoltomenoihin.

Lue lisää: Mihin menoihin voit saada toimeentulotukea? (kela.fi)

Tällä hetkellä perusosan määrä on yksin asuvalla 587,34 e/kk. Jos perusosaa alennetaan esimerkiksi 40 %, yksin asuvan perusosan määrä on 352,40/kk (11,70 euroa/pv).

– Ennen kuin Kela päättää perusosan alentamisesta, Kela kuulee asiakasta. Asiakkaalle varataan mahdollisuus antaa selvitys niistä syistä, joiden vuoksi alentamista ei tulisi tehdä. Perusosaa ei alenneta, jos alentaminen vaarantaisi asiakkaan välttämättömän toimeentulon tai jos alentaminen olisi muutoin kohtuutonta, kertoo osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta.

Työttömien sosiaaliturvassa ja palveluissa paljon muutoksia

Työttömien tukiin ja palveluihin tehdään parhaillaan suuria muutoksia. Vuoden 2025 alussa työttömien työnhakupalvelut siirtyivät valtiolta kunnille. Vuonna 2026 tulevat voimaan karenssien muutokset, työnhakijan palveluprosessin uudistus, kuntouttavan työtoiminnan uudistus, toimeentulotukilain kokonaisuudistus ja työttömien yleistuki.

­­– Muutokset lisäävät työtä Kelassa, työllisyyspalveluissa ja hyvinvointialueilla. Toimijoiden niukat resurssit ja kasvava työmäärä haastavat muutosten sujuvaa toimeenpanoa. Uudistusten onnistuminen vaatii viranomaisilta hyvää yhteistyötä, Tomi Ståhl arvioi.

Karenssien ja toimeentulotuen muutokset ovat osa kokonaisuutta, jolla pääministeri Petteri Orpon hallitus uudistaa sosiaaliturvaa kannustavammaksi ja velvoittavammaksi. Uudistukset korostavat työttömän omaa vastuuta hakea aktiivisesti töitä ja osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin.

Karenssien muutokset koskevat myös niitä työttömiä, jotka saavat tulevaisuudessa yleistukea työttömyyden perusteella.

